Sigue el minuto a minuto de la final: posibles onces de España y Argentina
La gran final se disputa hoy, domingo 19 de julio de 2026, enfrentando a las selecciones de España y Argentina. Sigue el minuto a minuto aquí.
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La gran final se disputa hoy, domingo 19 de julio de 2026, enfrentando a las selecciones de España y Argentina. Buscamos la segunda estrella. Ellos la cuarta.
Desconocidos han realizado pintadas contra España en la plaza de Eibar donde esta noche se podrá ver en una pantalla gigante el partido que disputará la selección española con Argentina en la final del Mundial de Fútbol, mientras que en Bilbao ha aparecido una pancarta, ya retirada, contra 'La Roja'.
En concreto, en la localidad de Eibar, de donde es natural Mikel Oyarzabal, jugador de la selección española, han aparecido diversas pintadas contra España en las paredes situadas junto a unas escaleras de la plaza Unzaga, además de alguna pancarta.
En esa plaza está ubicada la pantalla gigante que ha colocado el Ayuntamiento de la localidad para poder seguir el partido de España de esta noche y apoyar a su vecino Oyarzabal. En las pintadas se puede leer "Puta España" o "Espainolismoa borrokatu" (combatir el españolismo).
El Gobierno argentino decretará fiesta para el lunes en el sector público con motivo del regreso de la selección argentina de fútbol si se impone en la final del Mundial que se disputa este domingo en Nueva York con la selección española como rival.
La medida se aplica a la administración pública nacional, mientras que en el caso del sector privado, será cada empresa la que decida.
El Ayuntamiento de Madrid ha recomendado utilizar el transporte público ante los cortes de tráfico que habrá en la capital por las pantallas que se instalarán en Colón para poder ver la final del Mundial de Fútbol que enfrenta esta noche a España contra Argentina.
Lo ha planteado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en sus redes sociales en las que ha recomendado acceder a la zona en transporte público.
Se cortará la circulación del tráfico a primera hora de la tarde de este domingo alrededor de las dos pantallas en Colón, desde donde se podrá seguir la final del Mundial a disputar entre España y Argentina a las 21 horas, unas afecciones a la movilidad que impactarán en la plaza, Serrano, Génova y Castellana.
Así está ahora mismo el vestuario de España. Todo preparado:
Ronaldo Nazário, exdelantero de la selección brasileña, afirmó que España ganará "fácil" a Argentina este domingo en la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
"Creo que España gana fácil a Argentina. Para mí, Francia y España siempre fueron las favoritas. Recuerdo que dije antes del Francia-España (de semifinales) que el campeón saldría de ahí", señaló en su canal digital 'Rede Ronaldo'.
El exjugador del Real Madrid y del Barcelona considera que la Roja sumará su segunda estrella "con un fútbol jugado de una manera extraordinaria" sobre la Albiceleste de Lionel Messi, que defiende el título de Qatar 2022.
En Argentina dan por hechos dos cambios de Scaloni:
Montiel por Molina y De Paul por Simeone
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha querido lanzar un mensaje de unidad y orgullo tanto a sus compañeros como a los aficionados a escasas horas de que dé comienzo la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El trascendental encuentro, que se disputará en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, enfrentará al combinado albiceleste, actual defensor del título, contra la selección española, reciente campeona de Europa.
A través de su perfil oficial en la red social Instagram, el delantero rosarino ha compartido una publicación emotiva en la que pone en valor los éxitos logrados durante los últimos años bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni. "Pase lo que pase mañana, este grupo ya ha escrito una historia que nunca olvidaremos y que nadie podrá borrar. ¡VAMOS, ARGENTINA!", escribió el atacante acompañando sus palabras con una fotografía en la que figuran todos los jugadores, el cuerpo técnico y el personal de apoyo de la delegación sudamericana.
La cantante argentina María Becerra será la encargada de entonar el himno de su país en la final del Mundial 2026 ante España.
La popular artista, de 26 años, realizó este domingo pruebas de sonido en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, donde se disputará la final entre Argentina y España ante 82.500 espectadores.
En la tarde de este sábado, Becerra había publicado una foto en su perfil en la red social Instagram en la que se la ve en un jet privado con una pelota del Mundial 2026 y una camiseta de la selección argentina con el número 10, el del capitán, Leo Messi.
Varias provincias y municipios de Argentina han dispuesto operativos especiales de seguridad en las calles de cara a las concentraciones masivas que se esperan este domingo en todo el país tras la final del Mundial 2026 ante España.
En la capital argentina se desplegarán efectivos de la Policía de la Ciudad, habrá sobrevuelos de helicópteros policiales y seguimiento en tiempo real con cámaras desde el Centro de Monitoreo Urbano y con drones.
También habrá cortes al tránsito en el centro de la ciudad y vallados en los alrededores del Obelisco, epicentro de todas las grandes manifestaciones populares en Buenos Aires.
La empresa Telefónica, patrocinadora de las selecciones españolas de fútbol hasta 2030 a través de su marca Movistar, iluminará de rojo su edificio en la Gran Vía de Madrid como muestra de apoyo a la selección masculina para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Este mismo sábado desde las 21:15 horas hasta las 23:59 y el domingo durante la celebración del partido, a partir de las 21:00 horas, este histórico edificio del paisaje madrileño lucirá sus 87 metros de altura de color rojo para respaldar a la 'Roja' en su partido contra Argentina.
"También podrá verse en algunos soportes que el logotipo de Movistar cambiará su característico color azul por el rojo en apoyo a la selección", informó Telefónica en su comunicado sobre una iniciativa que "se suma a otras acciones impulsadas" mediante Movistar "para apoyar" a los pupilos de Luis de la Fuente durante este Mundial de Norteamérica.
Un análisis del grupo de estudio técnico de la FIFA considera que la ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones ha sido un éxito, ya que los temores de que la ampliación del torneo pudiera convertirse en "un desastre" para algunas de las selecciones más pequeñas "no se ha materializado".
Así lo ha afirmado, entre otro, el exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, en una rueda de prensa previa a la final del domingo entre España y Argentina. Además, apuntó que la calidad del torneo ha sido "muy alta".
La brecha entre las grandes y las pequeñas naciones "se está reduciendo", explicó Wenger. Como ejemplo, mencionó a Cabo Verde, una de las selecciones más débiles, a priori, que alcanzó los dieciseisavos de final en su debut en el Mundial y cayó ante Argentina solo tras la prórroga en los dieciseisavos de final.
La Policía también manda todo su apoyo a los nuestros:
El mensaje de Rafa Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol:
Mensaje de nuestro capitán Rodrigo para el partido de hoy:
Posibles once en el día de hoy:
POSIBLES ALINEACIONES.
ESPAÑA: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.
ARGENTINA: E.Martínez; Molina, Romero, L.Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez.
Columna de Torres que ha publicado en sus redes sociales:
Cuando escuché por primera vez aquello de "¡¡¡agua, al doce!!!" no entendí el profundo significado de aquella jerga futbolística desconocida para mí. Era la voz de Luis Aragonés dirigiéndose a un empleado cercano a la plantilla. El silencio presidía el madrugón de la pretemporada y el 'mister' desatascó la jornada a pleno pulmón. El mensaje era puro código Luis porque el 'doce' no era ni más ni menos que él. Entonces, solicitaba refrescarse, lo hacía con energía, y nos mandaba a los jugadores un envite desde el escenario del juego que apostaba por la unión entre los eslabones que retratan una caseta. En sus tiempos de 'Luisón' o de 'zapatones', como le gustaba que lo llamaran, se había significado como el líder del vestuario y ese liderazgo no osaba perderlo. El aviso era claro: somos once en el campo… y él. Y con él son los once que juegan, ya sean de principio o de final, siendo el entrenador la extensión de quien propone a quienes disponen. Por todos, futbolistas y seleccionador, hemos llegado hasta otra noche mágica para nuestro fútbol. Y lo más importante es que nuestros jugadores nunca dudaron a pesar del empate inaugural. Algunos no aprenden nunca, tanto que aportaron gasolina para la Selección. Por eso, creemos. Por eso, confiamos. Por eso, disfrutamos del camino escrito por esta generación que ya sabe lo que es ser campeona. No sé si Luis de la Fuente se mueve en las jergas de Aragonés, pero seguro que también necesita el refresco y el respaldo que todos los 'doce' asumen necesitar. De la Fuente ha aportado su libro táctico del Fútbol, pero ha demostrado confianza ciega en estos internacionales que han ido recorriendo las escaleras de las categorías inferiores hasta alcanzar la cima. El seleccionador protegió a los jóvenes y los ayudó a volar, al tiempo que cimentó a los veteranos para construir un ecosistema cuyo andamiaje se argumenta sobre un liderazgo basado en la tranquilidad, la calma, el buen hacer futbolístico, el mismo que habita decididamente alejado del foco. Y me quedo con la frase que Vicente del Bosque nos inyectó minutos antes de arrancar la prórroga de Johannesburgo. El rondo de futbolistas confiaba, pero el mister remató su liderazgo con tres palabras escuetas pero definitivas: "tranquilos, sois mejores". Eso mismo os trasladamos todos los españoles que no podemos manejarnos en el césped: sois mejores. Sólo resta demostrarlo en el campo. Que ruede el balón.
La Armada ha mandado un mensaje de ánimo al equipo en este día tan importante.
El estado de Nueva Jersey ha solicitado a la FIFA parte de los beneficios que obtenga derivados de la venta de recuerdos de la final de la Copa Mundial que disputan hoy Argentina y España en el estadio MetLife, entre ellos lo que obtenga con la venta del césped.
La FIFA anunció recientemente que venderá trozos del césped de la final a precios que van entre los 450 y los 3.000 dólares, algo que ha enfadado a la gobernadora del estado de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y a algunos legisladores estatales, que hasta han pedido que se prohiba ese mercadeo de recuerdos del partido.
El quinteto valenciano Spanish Brass será el encargado de interpretar este domingo el himno de nacional en la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España con Argentina en Nueva York, según informó el propio grupo.
Este quinteto de metales, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la música de cámara, fue galardonado en 2020 con el Premio Nacional de Música, desarrolla su actividad musical tanto por España como en el extranjero, y ha actuado en más de 60 países desde su creación en 1989.
Tras la final del Mundial, Spanish Brass continuará su agenda de verano por distintos escenarios españoles, mientras que en el ámbito internacional actuará el 8 de agosto en el festival Höri Musiktage de Alemania y el 5 de septiembre en Laino Borgo (Italia).
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su absoluto convencimiento de que el equipo dirigido por el seleccionador nacional logrará alzarse con el Mundial este próximo domingo. En una entrevista concedida a Onda Cero, el regidor de la capital ha vaticinado una victoria por 2-0 frente al combinado albiceleste, subrayando la calidad técnica de los jugadores españoles frente a sus rivales sudamericanos.
Ante la expectación generada por este trascendental encuentro, Martínez-Almeida ha querido hacer un especial llamamiento al civismo y a la convivencia ciudadana. Sabedor de que las calles de la ciudad se llenarán de decenas de miles de seguidores dispuestos a animar a la selección, el alcalde ha pedido responsabilidad para que la fiesta deportiva transcurra sin incidentes y se convierta en un auténtico ejemplo de buen comportamiento en el espacio público.
La madrileña Plaza de Colón volverá a ser el punto principal de reunión, especialmente con la instalación de una segunda pantalla para que se pueda ampliar el aforo a unas 20.000 personas. La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, detalló que se mantendrá la pantalla instalada por la Real Federación Española de Fútbol en Colón, con capacidad para unas 6.000 personas, a la que se sumará esta segunda, esta vez del Ayuntamiento, orientada hacia la calle Génova con una disposición similar a la de la Eurocopa.
Para disfrutar del encuentro al aire libre, también se mantendrán las dos pantallas que están instaladas en Madrid Río, en la explanada del Puente del Rey, con una capacidad total de aproximadamente 15.000 personas.
España afronta el Mundial de 2026 instalada entre las principales favoritas para levantar el trofeo. La campeona de Europa llega a la cita de Estados Unidos, México y Canadá con una mezcla de juventud, experiencia y una identidad futbolística consolidada que ha devuelto la ilusión a una afición acostumbrada durante años a convivir con la frustración en las grandes competiciones.
Durante la Jornada Mundial de Fútbol 2026: La Victoria Que Nos Une, celebrada en Málaga, exjugadores internacionales, entrenadores, árbitros y periodistas han analizado el momento actual de la selección y coinciden en destacar que el combinado dirigido por Luis de la Fuente representa la continuidad de un proceso iniciado hace casi dos décadas y que cambió para siempre la mentalidad del fútbol español.
Joan Capdevila finalmente podrá asistir a la final del Mundial entre España y Argentina después de resolver los problemas que le impedían entrar en Estados Unidos. El exinternacional español, campeón del mundo en 2010, había visto rechazada su autorización electrónica de viaje (ESTA), una situación que le mantuvo en vilo durante los últimos días.
La confirmación ha llegado de la mano de Marcos Senna, campeón de Europa con España en 2008, quien ha publicado durante la madrugada una fotografía junto a Capdevila subiendo al avión con destino a Nueva York. "Rumbo a por la segunda estrella", ha escrito el excentrocampista en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con la imagen de ambos.
También a mí me asombra que en territorios calcinados por el separatismo se hayan echado a las calles tantos, tantísimos jóvenes, para apoyar a la selección nacional de fútbol. Está aún reciente la gigantesca movilización de masas, especialmente de jóvenes, en el viaje del Papa a España, y, en cierto modo, la toma de la calle por bandadas interminables de muchachos, ellos y ellas con la cara pintada con los colores de la bandera nacional, es o recuerda a esa España que salió del arcón con olor a manzana a saludar a León XIV, con una alegría inesperada y una vitalidad conmovedora. Esta es más bullanguera, como es natural, pero tampoco parece gamberra ni sucia, ni destrozona de otro mobiliario que el natural de su tracto digestivo y las amenazas para su colesterol y sus triglicéridos.
Lo más chocante puede ser lo del País Vasco y Navarra, que el año que viene pueden estar en pleno levantamiento secesionista contra el nuevo gobierno del PP, con participación o apoyo parlamentario de Vox. Nada en el ámbito político de los partidos nacionales y constitucionales —UPN, PP y Vox— da muestras de poder oponerse a la deriva pro-etarra y revolucionaria. Ver una entrevista con Nico Williams es una suerte de chapuzón balsámico que conjura la violencia que, desde que el PSOE de Zapatero y Sánchez, se pasó al bando de la ETA sin abandonar el del PNV, herencia de González, se ha adueñado, con la ferocidad de los peores tiempos, de la vida cotidiana en aquellas desventuradas regiones.
En la previa de la final del Mundial entre España y Argentina se organizó una comparecencia con representantes de ambos conjuntos. Rodri y Luis De la Fuente por España. Messi y Scaloni por Argentina. Pero no todo el mundo tiene educación y algunos aficionados argentinos protagonizaron un bochorno Mundial al abuchear al seleccionador español.
Luis De la Fuente con mucha educación aguantó el bochorno de los aficionados argentinos y les dio una lección de señorío: "A mí me han enseñado, de verdad, desde pequeñito, a ser respetuoso con todo el mundo, y deberíamos aprender un poco también de esa lección: ser respetuoso siempre".
Las selecciones de España y Argentina se enfrentan este domingo (21:00 horas) en el MetLife Stadium de Nueva York en la gran final del mundial 2026, en un duelo de máxima tensión entre dos de los mejores equipos nacionales del mundo.
El conjunto de Luis de la Fuente busca en la Gran Manzana la que sería su segunda estrella, tras el título conquistado en Sudáfrica 2010, mientras que para la Albiceleste sería su cuarta Copa del Mundo tras las obtenidas en 1978, 1986 y 2022.
Guillermo Domínguez y Alfredo Somoza, jefe y redactor de deportes de Libertad Digital, respectivamente, se encargan de analizar en poco más de tres minutos y medio las claves de la gran final. Un partido que enfrenta a dos equipos caracterizados por poner todo su talento al servicio del colectivo. Qué duda cabe que tanto España como Argentina gozan de grandes individualidades (ahí están los casos de Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Dani Olmo, por bando español, y Messi y Julián Álvarez por lado argentino, por citar algunos ejemplos), pero siempre primando el equipo.
"¿Y por qué no?"
Ese es el lema de la Federación para la gran noche de hoy
La gran final se disputa hoy, domingo 19 de julio de 2026, enfrentando a las selecciones de España y Argentina. Buscamos la segunda estrella. Ellos la cuarta.
¡BIENVENIDAS/OS A LA GRAN FINAL DEL MUNDIAL DONDE ESPAÑA PUEDE LOGRAR SU SEGUNDA ESTRELLA!