El Barcelona va con todo en su debut Champions
El partido entre el FC Barcelona y el Feyenoord se juega hoy en el horario de tarde, a las 18:45 hora local de España.
Barcelona
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Feyenoord Rotterdam
El partido entre el FC Barcelona y el Feyenoord se juega hoy en el horario de tarde, a las 18:45 hora local de España.
ONCE DEL BARCELONA:
Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine, Olmo, Raphinha y Adeyemi.
ONCE DEL FEYENOORD:
Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadaj Moussa, Ferri y J. López.
Así llega el Feyenoord:
- NEC Nijmegen 1 - 3 Feyenoord (05/09/2026 — Eredivisie)
- Feyenoord 2 - 2 ADO Den Haag (30/08/2026 — Eredivisie)
- Cambuur 2 - 5 Feyenoord (23/08/2026 — Eredivisie)
- Feyenoord 2 - 2 Go Ahead Eagles (16/08/2026 — Eredivisie)
- Sparta Rotterdam 0 - 1 Feyenoord (09/08/2026 — Eredivisie)
Estos son los datos del partido:
- Fecha y hora: Miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 18:45 horas (horario peninsular de España).
- Estadio: Spotify Camp Nou (Barcelona, España).
- Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)
¡Bienvenidas/os al Camp Nou y al partido de Champions entre Barcelona y Feyenoord!
Barcelona
- Joan García
- J. Koundé
- Pau Cubarsí Paredes
- A. Christensen
- João Cancelo
- Dani Olmo
- Rodri
- Pedri
- Lamine Yamal
- Raphinha
- K. Adeyemi
- Suplentes: Alejandro Balde, H. Abdelkarim, Marc Bernal, X. Espart, B. Farinas, Fermín, Gabriel Jesus, Gavi, A. Gordon, D. Livaković, Gerard Martín y W. Szczęsny
Feyenoord Rotterdam
- T. Ernst
- G. Read
- J. St. Juste
- T. Watanabe
- Mika Màrmol
- G. Zechiël
- C. Vanhoutte
- L. Valente
- A. Hadj-Moussa
- Nacho Ferri
- Javi López
- Suplentes: L. Bossin, M. Deijl, G. Diarra, F. Kastenmeier, T. Kraaijeveld, S. Steijn, O. Targhalline, T. van den Elshout, Gonçalo Borges, Jerayno Schaken, T. Wessels y S. van Persie