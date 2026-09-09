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Champions

El Barcelona va con todo en su debut Champions

El partido entre el FC Barcelona y el Feyenoord se juega hoy en el horario de tarde, a las 18:45 hora local de España.

Barcelona

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Feyenoord Rotterdam

El partido entre el FC Barcelona y el Feyenoord se juega hoy en el horario de tarde, a las 18:45 hora local de España.
Barcelona-Feyenoord, en vivo | EFE

El partido entre el FC Barcelona y el Feyenoord se juega hoy en el horario de tarde, a las 18:45 hora local de España.

PREVIA

ONCE DEL BARCELONA:

Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine, Olmo, Raphinha y Adeyemi.
PREVIA

ONCE DEL FEYENOORD:

Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadaj Moussa, Ferri y J. López.
PREVIA

Así llega el Feyenoord:

  • NEC Nijmegen 1 - 3 Feyenoord (05/09/2026 — Eredivisie)
  • Feyenoord 2 - 2 ADO Den Haag (30/08/2026 — Eredivisie)
  • Cambuur 2 - 5 Feyenoord (23/08/2026 — Eredivisie)
  • Feyenoord 2 - 2 Go Ahead Eagles (16/08/2026 — Eredivisie)
  • Sparta Rotterdam 0 - 1 Feyenoord (09/08/2026 — Eredivisie)
PREVIA

Así llega el Barcelona:

  • Valencia 0 - 5 Barcelona (06/09/2026 — La Liga)
  • Barcelona 5 - 2 Rayo Vallecano (31/08/2026 — La Liga)
  • Barcelona 2 - 0 Athletic Club (27/08/2026 — La Liga)
  • Elche 0 - 5 Barcelona (23/08/2026 — La Liga)
  • Barcelona 2 - 1 Al Ahly (19/08/2026 — Trofeo Joan Gamper) [1, 2, 3]
PREVIA

Estos son los datos del partido:

  • Fecha y hora: Miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 18:45 horas (horario peninsular de España).
  • Estadio: Spotify Camp Nou (Barcelona, España).
  • Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)
PREVIA

¡Bienvenidas/os al Camp Nou y al partido de Champions entre Barcelona y Feyenoord!

Temas

Barcelona

  • Joan García
  • J. Koundé
  • Pau Cubarsí Paredes
  • A. Christensen
  • João Cancelo
  • Dani Olmo
  • Rodri
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Raphinha
  • K. Adeyemi
  • Suplentes: Alejandro Balde, H. Abdelkarim, Marc Bernal, X. Espart, B. Farinas, Fermín, Gabriel Jesus, Gavi, A. Gordon, D. Livaković, Gerard Martín y W. Szczęsny

Feyenoord Rotterdam

  • T. Ernst
  • G. Read
  • J. St. Juste
  • T. Watanabe
  • Mika Màrmol
  • G. Zechiël
  • C. Vanhoutte
  • L. Valente
  • A. Hadj-Moussa
  • Nacho Ferri
  • Javi López
  • Suplentes: L. Bossin, M. Deijl, G. Diarra, F. Kastenmeier, T. Kraaijeveld, S. Steijn, O. Targhalline, T. van den Elshout, Gonçalo Borges, Jerayno Schaken, T. Wessels y S. van Persie

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