Livakovic, Rodri y Gordon, titulares en el Pizjuán
El mejor Sevilla en mucho tiempo, con 13 puntos de 18 posibles, reta al infalible Barça en el Sánchez Pizjuán antes del parón de selecciones.
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¡TAMBIÉN EL ONCE DE LUIS GARCÍA PLAZA EN EL SEVILLA!
Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Castrín, Suazo; Agoumé, Fofana, Kochorashvili; Sierra, Félix y Robbie Ure
¡VAMOS SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! Este es el que presenta Flick, con jugadores como Livakovic, Christensen, Rodri y Gordon como titulares. Se queda en el banquillo Szczesny.
Por su parte, la enfermería blaugrana mantiene fuera de combate a Frenkie de Jong y Roony Bardghji, mientras que el guardameta Joan García también ha sido descartado por molestias en la rodilla.
En el apartado de bajas, la preparación sevillista queda pendiente de la evolución de sus tocados. Lucas Stassin está descartado por una lesión en el aductor y Rubén Vargas sigue al margen, mientras que Kike Salas se mantiene como duda tras sufrir una contusión.
La afición hispalense apela además, para dar la sorpresa, al grato recuerdo de la pasada campaña, cuando el cuadro de Nervión endosó un rotundo 4-1 al Barça en este mismo escenario, en octubre y en la jornada 8 -una más adelante que ahora-. Aquella tarde los tantos de Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams arrollaron al conjunto catalán, que vio cómo Robert Lewandowski erraba un penalti decisivo con 2-1 en el marcador
Los de Hansi Flick llegan a la capital andaluza desatados, y con un pleno de triunfos en las primeras seis jornadas y una efectividad arrolladora en ataque -con 28 goles a favor, casi cinco por encuentro-, los blaugranas comandan la tabla con 18 puntos.
Eso sí, al Sevilla FC no le van para nada mal las cosas, con 13 puntos sumados e instalados en la quinta plaza, dispuestos a ganar y acercarse al que ya no sería intratable líder.
El Sevilla recibe al líder FC Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán (21.00 horas), con el empuje de saber que está haciendo el mejor arranque liguero de las últimas campañas y que hace un año acabó con los blaugranas, pero sabiendo que ahora viene el 'coco', un Barça que lo ha ganado todo y que entre semana arrolló al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou
¡Hola a todos! Muy buenas noches a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la séptima jornada de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla-FC Barcelona.
Con el arbitraje de Martínez Munuera, del comité valenciano.