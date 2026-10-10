Vinícius, suplente en el Real Madrid
Un choque de alta tensión entre dos clubes que disputan la Champions League y que necesitan imperativamente la victoria.
Real Madrid
Villarreal
El Real Madrid recibe hoy al Villarreal CF en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Un choque de alta tensión entre dos clubes que disputan la Champions League y que necesitan imperativamente la victoria para no ceder terreno en la tabla
Noticia destacada: Vinícius, suplente en el Real Madrid
¡ONCE DEL VILLARREAL!
¡ONCE DEL REAL MADRID!
Bajo la dirección de José Mourinho, el Real Madrid afronta este encuentro con la presión de haber dejado escapar puntos en el derbi ante el Atlético. Ganar es una obligación absoluta para los blancos si no quieren que el FC Barcelona abra una brecha aún más peligrosa en la cima de la clasificación
El Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Un choque de alta tensión entre dos clubes que disputan la Champions League y que necesitan imperativamente la victoria para no ceder terreno en la tabla
¡BIENVENIDAS/OS AL BERNABÉU!