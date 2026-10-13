Julián Álvarez, titular ante el United
El Atlético busca resurgir ante el United: duelo de máxima exigencia en el que los rojiblancos buscan su primera victoria tras caer en Anfield.
Atlético de Madrid
Manchester United
¡TAMBIÉN CONFIRMADA LA ALINEACIÓN DEL UNITED!
Lammens; Heaven, Yoro, Lisandro, Dalot; Andrey Santos, Tielemans; Baleba, Bruno Fernandes, Rashford; y Mbeumo.
¡VAMOS YA CON LOS ONCES INICIALES! Simeone hace cuatro cambios en el equipo: Julián Alvarez más Kang-in, Hancko y Baena.
El Cholo Simeone dispone de toda su plantilla al no contar con bajas ni dudas en la convocatoria, apostando de inicio por una línea de ataque con Ademola Lookman, Jonathan David y Álex Baena junto a Julián Álvarez.
En el bando británico, Erik ten Hag llega condicionado por las ausencias confirmadas por lesión de Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, Tom Heaton, Noussair Mazraoui y Manuel Ugarte, además de la duda del delantero Benjamin Sesko por molestias en la pierna.
El duelo cuenta además con un trasfondo de viejos conocidos y cuentas pendientes entre ambas plantillas. En el ataque visitante figura el exrojiblanco Matheus Cunha, que militó en el Atlético entre 2021 y 2023 marcando siete goles en 54 partidos. En las filas locales, Cristian 'Cuti' Romero capitaneó al Tottenham en la final de la Europa League de 2025 en la que vencieron al United, mientras que Julián Álvarez venció sus tres partidos de Premier League ante los 'diablos rojos' en su etapa en el Manchester City.
El Atlético arrastra una racha adversa frente a clubes ingleses en la fase de grupos o Fase Liga de la Champions, donde nunca ha logrado el triunfo tras cosechar cuatro empates y siete derrotas. A pesar de ese balance, la fortaleza del Riyadh Air Metropolitano se presenta como el gran argumento de los madrileños para anular a los 'red devils'.
El Atlético de Madrid recibe al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano en la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones.
Es un partido de máxima exigencia en el que los rojiblancos buscan estrenar su casillero de triunfos continentales tras tropezar en su estreno en Anfield, frente a un conjunto inglés con la moral reforzada tras su contundente goleada en el debut (4-0 sobre el Sabah azerbaiyano).
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de Champions.
En directo, desde el Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrid-Manchester United.
Con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg.