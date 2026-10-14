Vinícius, Mbappé, Diomande y Bellingham, juntos en el once
El Real Madrid busca reconciliarse con su mejor versión en Champions ante la Roma en un nuevo examen fuera de casa, que es su asignatura pendiente.
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¡YA TENEMOS EL ONCE DEL MADRID EN ROMA! Mucha dinamita arriba con Vinicius, Mbappé, Diomande y Bellingham. En el doble pivote, de nuevo Tchouaméni y Valverde.
¡OJO PORQUE TENEMOS ÚLTIMA HORA! Este Roma-Real Madrid llega marcado por la sanción a Vinicius Junior, castigado con cuatro partidos por agarrar del pelo a Saliba en el último encuentro ante el Villarreal. Veremos si el brasileño es titular esta noche en Roma…
En la Roma, Gasperini apostará por un sistema de tres centrales con Nahuel Molina, ex del Atlético de Madrid, y Wesley por los carriles. Paulo Dybala y Donnyell Malen, con cuentas pendientes con el Real Madrid por perder dos finales de Champions con la Juventus y el Borussia Dortmund, respectivamente, pondrán la magia en el ataque, por delante de una medular en la que Marten de Roon y Manu Koné serán la estabilidad.
No estarán los lesionados Bryan Cristante y Mile Svilar.
Destacar que Mourinho recupera a Dean Huijsen ante la Roma -no jugó por sanción ante el Villarreal- y espera a Militao y Mendy, cuyas bajas se suman a las de Rodrygo y Asencio.
Enfrente estará una Roma que viene de empatar sin goles ante el Como 1907 y que tampoco pasó del 1-1 frente al Fenerbahçe en Turquía en su regreso a la Champions más de siete años después. Fue en marzo de 2019 la última vez que los 'Giallorossi' escucharon los acordes del mítico himno, aunque en este intervalo sí triunfaron en la primera edición de la Conference (2021-22).
El Madrid tiene una asignatura pendiente, que es su rendimiento lejos del Santiago Bernabéu. Y es que los blancos han desarrollado su versión más gris como visitante; así llegaron sus dos derrotas ante Real Betis (1-0) y Atlético de Madrid (2-1), además de las sufridas victorias frente al Elche (2-3) y RCD Espanyol (1-2), ambas con goles postreros de Carlos Espí.
Y en Champions ha perdido cuatro de sus últimos ocho partidos fuera de casa.
José Mourinho regresa al Estadio Olímpico, pues ya dirigió a la Roma durante dos temporadas y media (julio de 2021-enero de 2024), conquistando la Conference League en 2022.
Ahora se mide a un equipo, la Roma de Gian Piero Gasperini, que llega invicto y con la solidez defensiva como argumento.
El Real Madrid visita a la AS Roma en la segunda jornada de la fase liga de la Champions, que vuelve al Estadio Olímpico de la capital italiana siete años después y donde los blancos buscan mejorar sensaciones y su fútbol para alejarse de la tensión y el runrún que rodea al equipo tras el parón.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions.
En directo, desde el Olímpico de la capital italiana, AS Roma-Real Madrid.
Con el arbitraje del francés François Letexier.