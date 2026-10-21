El Real Madrid presiona la portería del Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
El Real Madrid quiere prolongar su buena dinámica europea y dar otro golpe sobre la mesa antes del Clásico. Los de José Mourinho reciben a un Leipzig irregular, que llega tocado tras su dura derrota ante el Bayern de Múnich.
Cooooontra de Vini.... pero mal pase a Bellingham cuando ya llegaba al borde del área, se desespeeeeeeera el Bernabéu
Y esta es la ocasión de Mbappé, que no vio a Vinicius a su lado.
Está enfocado el Madrid en meter el primero… ahora ha sido Mbappé el que ha llegado con facilidad a la portería de Vandervoordt
Dejo por aquí el remate extraño de Bernardo Silva… juzgad vosotros mismos
QUE OCASIOOOOOON!! Centra Arda Güler un balón suuuper peligroso y se le ha quedado a Bernardo Silva el disparo extraño, que parecía que quería una carambola y no le ha dado tiempo… primera aproximación peligrosa de los de Mourinho.
Listo ahora Rudiger haciendo una falta incluso antes de que arrancara la contra de Nkunku...
UUUUUUUF CASI CASI CASI. Nueeeeva jugada de Nusa con un espectacular control con el que se mete en el área pero finalmente la defensa blanca consigue evitar que llegue a nada…
PRIMER SAQUE DE ESQUINA PARA EL REAL MADRID.
Menudo caño de Güler… está de dulce el turco.
Bueeeena jugada de Real Madrid, muy buen centro de turco que finalmente no puede rematar nadie… empiezan a acercarse los de Mourinho.
QUE GRAAAAAN CENTRO DEL LEIPZIG. Ocasión peligrosa para Romulo que no ha controlado bien el balón por la presión de Rüdiger… se ha salvado el Real Madrid.
Bernardo baja mucho a por la bola, también lo hacía en el City
Ahora es un manotazo de Rüdiger sobre un jugador del Leipzig… tiene ya una advertencia el alemán.
Primera falta del partido a favor del Madrid, falta de Nusa sobre Rüdiger.
Empiezan tanteándose ambos equipos…
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL LEIPZIG!
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS EN EL BERNABÉU, IMPRESIONANTE.
Queda poco menos de media hora para que ruede el balón en el Bernabéu.
El Leipzig ha mostrado el reencuentro de Diomandé y Konaté con sus excompañeros
Así ha sido el recibimiento de la afición madridista al autobús de sus jugadores llegando al estadio…
Saaalta el Leipzig a calentar, tímidos pitos al meta visitante, un clásico del Bernabéu
Destacar también que Mourinho solo sabe perder ante el Leipzig por lo que el entrenador luso tiene un reto por delante… recordemos que Mou se ha enfrentado al conjunto alemán en dos ocasiones y las don con derrota. Fue con el Tottenham en 2020, en los octavos de Champions. El Leipzig les ganó en Londres 0-1 y en Alemania 3-0. No sabe lo que es marcarle al conjunto de la Bundesliga.
El árbitro del encuentro será el rumano István Kovács. Será su sexta ocasión al frente de un encuentro del Real Madrid en la Champions. Junto a él, el colegiado polaco Tomasz Kwiatkowski estará al frente del VAR, encargado de supervisar las jugadas polémicas desde la sala de vídeo, con el belga Bram Van Driessche como AVAR.
Un Leipzig que llega a Madrid con ganas de reivindicarse. El conjunto alemán busca dejar atrás la goleada encajada ante el Bayern (6-1) y recuperar sensaciones en Europa, después de imponerse al PSV por 1-0 en su último partido continental.
EL LEIPZIG TAMBIÉN PRESENTA SU ONCE INICIAL: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Nkunku, El Aynaoui, Nusa; Romulo.
José Mourinho va con hasta cinco cambios con respecto al XI de Liga. Destaca su apuesta por Bernardo Silva y Camavinga en la sala de máquinas. Arriba, vuelve Vinicius como extremo, dando descanso a Diomande. En defensa, Carreras como lateral izquierdo y Rüdiger en el eje de la zaga. Por tanto, repite Valverde en el carril derecho.
¡YA TENEMOS ONCE DEL REAL MADRID! Courtois, Huijsen, Á. Carreras, Rudiger, Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, VIni Jr y Mbappé.
No hay que pasar por alto que esta es una semana especial para el Real Madrid porque está marcada por el Clásico. El Madrid afronta el choque europeo antes de visitar al Barcelona el próximo domingo. Mourinho tendrá que gestionar la exigencia de la Champions sin perder de vista el importante compromiso liguero.
Así han vivido los jugadores del Leipzig su llegada al Bernabéu… HAN ALUCINADO
¿Cuál es el precedente más reciente en el Bernabéu? Real Madrid y Leipzig ya se midieron en la Champions 2023-24. En la vuelta de octavos, los blancos empataron 1-1 en casa y avanzaron a la siguiente ronda tras ganar 0-1 en Alemania.
Los blancos llegan a esta tercera jornada con pleno de victorias en sus dos primeros encuentros europeos, ante el Inter y la Roma. El objetivo es prolongar la buena dinámica en casa.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la tercera jornada de la Champions League entre el Real Madrid y el RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. Les saluda Belén Lázaro.