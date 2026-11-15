España espabila en el Metropolitano
España
Inglaterra
Muy igualadas las fuerzas en el Metropolitano. Ojo a esta acción a favor de los ingleses a balón parado…
Fuera de juego de Oyarzabal.
Muy buena salida de balón por parte del equipo español.
Buena combinación entre Trafford y Quansah.
Era bueno el centro de Fabián, pero despeja la defensa inglesa por alto… ¡Y EL REMATE POSTERIOR DE PEDRO PORRO TRAS EL RECHACE SE VA MUY ARRIBA!
Falta clara de Rogers sobre Cucurella.
¡CHUTA BELLINGHAM, PERO LA PELOTA SE ESTRELA CONTRA EL LATERAL DE LA RED! Había fuera de juego en cualquier caso.
Intenta irse Lamine Yamal de Hall. Sigue ganando metros el equipo de Luis de la Fuente…
¡Qué bonita acción aquí de Lamine Yamal!
Parece que poco a poco España se está poniendo las pilas y, sobre todo, teniendo algo más la pelota.
La cuelga Baena, pero la jugada no pudo tener continuidad…
Falta de Hall sobre Lamine Yamal.
Se produce ya el cambio en el equipo español: entra Pedro Porro por el lesionado Marc Pubill.
¡NO LLEGA A REMATAR CON CLARIDAD HARRY KANE DE CABEZA EN EL SEGUNDO PALO!
¡No puede seguir Marc Pubill!
¡EL REMATE DE ROGERS ACABA EN CÓRNER! Parece que sigue Pubill con problemas…
Vuelve a presionar arriba Inglaterra.
¡Despeja Quansah el centro de Baena!
Se iba Lamine, pero acaba siendo derribado en falta por un Declan Rice que ve la primera amarilla del partido.
No está acostumbrada España a que haya un equipo que le quite el balón. Y desde luego que los de Luis de la Fuente no están nada cómodos.
¡¡¡BUENOOOOOO… APROVECHA KANE EL DESPISTE DEFENSIVO ESPAÑOL Y CHUTA DE PRIMERAS, PERO LA PELOTA NO ENCUENTRA PORTERÍA!!!
Presión arriba de España, pero consiguen salir bien los ingleses.
¡Ojo porque vemos a Pubill con problemas y salta a calentar Pedro Porro por si las moscas!
Se la sacó Unai a Jude Bellingham…
Inglaterra ha comenzado fortísima.
¡¡¡MADREEEEEEEE… LO QUE HA SALVADO AQUÍ UNAI SIMÓN!!!
Buena acción de White por la derecha, pero estuvo atento Pubill para mandar la pelota a córner.
¡¡¡COOOOOMIIIENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota Inglaterra…
Bonito recuerdo a las víctimas mortales del accidente de tren en Urda y también al futbolista Jesús de Miguel.
Saludo entre los capitanes, Unai Simón y Harry Kane.
Suena en primer lugar el de Inglaterra… ¡Y A CONTINUACIÓN EL HIMNO ESPAÑOL, INTERPRETADO POR LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LA POLICÍA DE MADRID!
Iker Casillas, Fernando Llorente y Fernando Torres le entregan la Copa del Mundo a Unai Simón, hoy capitán de la selección española ante la ausencia de Rodri Hernández.
¡Saltan ya los 22 protagonistas al rectángulo de juego!
¡TODO PREPARADO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO!
¡Así salen los Tres Leones en el Metropolitano! Mucha calidad con los Kane, Bellinghan, Gordon, Rogers…
¡VAMOS YA CON EL ONCE DE ESPAÑA! Destaca la vuelta de Lamine Yamal…
En el encuentro de ida, la campeona del mundo estrenó la segunda estrella en el pecho con un triunfo meritorio (2-3) en el que fueron capaces de dar la vuelta a un resultado adverso (2-1) en Wembley gracias a los goles Álex Baena y Oyarzabal. Pese a ello, Inglaterra fue la primera selección en mucho tiempo en poner contra las cuerdas a España durante gran parte del partido.
Y el equipo que dirige Thomas Tuchel posiblemente vuelva a ser una amenaza a la impecable dinámica que arrastran desde hace mucho tiempo los de Luis de la Fuente, ya de 44 partidos oficiales sin perder, 43 desde su última derrota, y con los últimos 12 saldados con triunfo tras ganar 0-2 en Praga.
La noche del Metropolitano es una reunión de estrellas de primer nivel mundial. La coral España, que gana partidos con una rotación tan amplia y efectiva que impone, recupera a Lamine Yamal. Su astro, el jugador de una dimensión que nunca antes se ha conocido en este país. Lamine busca el título que le falta con España, la Liga de las Naciones.
En el lado de la selección de los tres leones brilla el Balón de Oro de Harry Kane y sus 126 partidos ya con su país, récord de Inglaterra. A su espalda, un imponente Jude Bellingham.
España busca amarrar el primer puesto de grupo en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Con 15 puntos (por los 12 de Inglaterra), a los nuestros les vale con el empate para ser primeros.
Cualquier victoria de los de Tuchel apartaría a los campeones del mundo de la cima, pues el golaverage general (+12 por +9) favorece a los pross.
¡Hola a todos! Saludos y bienvenidos a este partidazo de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.
En directo, desde el Riyadh Air Metropolitano, España-Inglaterra.
Con el arbitraje del francés Clément Turpin.