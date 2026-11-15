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Fútbol

España espabila en el Metropolitano

España

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Inglaterra

A la selección española le vale con el empate en el Metropolitano para amarrar el liderato del grupo A3.
EFE
Minuto 33

Muy igualadas las fuerzas en el Metropolitano. Ojo a esta acción a favor de los ingleses a balón parado…
Minuto 30

Fuera de juego de Oyarzabal.
Minuto 29

Muy buena salida de balón por parte del equipo español.
Minuto 28

Buena combinación entre Trafford y Quansah.
Minuto 26

Era bueno el centro de Fabián, pero despeja la defensa inglesa por alto… ¡Y EL REMATE POSTERIOR DE PEDRO PORRO TRAS EL RECHACE SE VA MUY ARRIBA!
Minuto 25

Falta clara de Rogers sobre Cucurella.
Minuto 24

¡CHUTA BELLINGHAM, PERO LA PELOTA SE ESTRELA CONTRA EL LATERAL DE LA RED! Había fuera de juego en cualquier caso.
Minuto 24

Intenta irse Lamine Yamal de Hall. Sigue ganando metros el equipo de Luis de la Fuente…
Minuto 23

¡Qué bonita acción aquí de Lamine Yamal!
Minuto 22

Parece que poco a poco España se está poniendo las pilas y, sobre todo, teniendo algo más la pelota.
Minuto 22

La cuelga Baena, pero la jugada no pudo tener continuidad…
Minuto 21

Falta de Hall sobre Lamine Yamal.
Cambio Minuto 20

Se produce ya el cambio en el equipo español: entra Pedro Porro por el lesionado Marc Pubill.
Minuto 19

¡NO LLEGA A REMATAR CON CLARIDAD HARRY KANE DE CABEZA EN EL SEGUNDO PALO!
Lesión Minuto 18

¡No puede seguir Marc Pubill!
Minuto 17

¡EL REMATE DE ROGERS ACABA EN CÓRNER! Parece que sigue Pubill con problemas…
Minuto 16

Vuelve a presionar arriba Inglaterra.
Minuto 15

¡Despeja Quansah el centro de Baena!
Tarjeta amarilla Minuto 14

Se iba Lamine, pero acaba siendo derribado en falta por un Declan Rice que ve la primera amarilla del partido.
Minuto 9

No está acostumbrada España a que haya un equipo que le quite el balón. Y desde luego que los de Luis de la Fuente no están nada cómodos.
Oportunidad Minuto 6

¡¡¡BUENOOOOOO… APROVECHA KANE EL DESPISTE DEFENSIVO ESPAÑOL Y CHUTA DE PRIMERAS, PERO LA PELOTA NO ENCUENTRA PORTERÍA!!!
Minuto 5

Presión arriba de España, pero consiguen salir bien los ingleses.
Minuto 4

¡Ojo porque vemos a Pubill con problemas y salta a calentar Pedro Porro por si las moscas!
Minuto 3

Se la sacó Unai a Jude Bellingham…
Minuto 2

Inglaterra ha comenzado fortísima.
Oportunidad Minuto 2

¡¡¡MADREEEEEEEE… LO QUE HA SALVADO AQUÍ UNAI SIMÓN!!!
Minuto 1

Buena acción de White por la derecha, pero estuvo atento Pubill para mandar la pelota a córner.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota Inglaterra…
Un minuto de silencio

Bonito recuerdo a las víctimas mortales del accidente de tren en Urda y también al futbolista Jesús de Miguel.
Recuerdo a De Miguel

Saludo entre los capitanes, Unai Simón y Harry Kane.
Momento de los himnos

Suena en primer lugar el de Inglaterra… ¡Y A CONTINUACIÓN EL HIMNO ESPAÑOL, INTERPRETADO POR LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LA POLICÍA DE MADRID!
Emotivo acto en el Metropolitano

Iker Casillas, Fernando Llorente y Fernando Torres le entregan la Copa del Mundo a Unai Simón, hoy capitán de la selección española ante la ausencia de Rodri Hernández.
Los 22 protagonistas, sobre el césped

¡Saltan ya los 22 protagonistas al rectángulo de juego!
Todo listo en el Metropolitano

¡TODO PREPARADO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO!
... y el de Tuchel

¡Así salen los Tres Leones en el Metropolitano! Mucha calidad con los Kane, Bellinghan, Gordon, Rogers…
El once de De la Fuente...

¡VAMOS YA CON EL ONCE DE ESPAÑA! Destaca la vuelta de Lamine Yamal…
España ganó en la ida

En el encuentro de ida, la campeona del mundo estrenó la segunda estrella en el pecho con un triunfo meritorio (2-3) en el que fueron capaces de dar la vuelta a un resultado adverso (2-1) en Wembley gracias a los goles Álex Baena y Oyarzabal. Pese a ello, Inglaterra fue la primera selección en mucho tiempo en poner contra las cuerdas a España durante gran parte del partido.

Y el equipo que dirige Thomas Tuchel posiblemente vuelva a ser una amenaza a la impecable dinámica que arrastran desde hace mucho tiempo los de Luis de la Fuente, ya de 44 partidos oficiales sin perder, 43 desde su última derrota, y con los últimos 12 saldados con triunfo tras ganar 0-2 en Praga.
Reunión de estrellas

La noche del Metropolitano es una reunión de estrellas de primer nivel mundial. La coral España, que gana partidos con una rotación tan amplia y efectiva que impone, recupera a Lamine Yamal. Su astro, el jugador de una dimensión que nunca antes se ha conocido en este país. Lamine busca el título que le falta con España, la Liga de las Naciones.

En el lado de la selección de los tres leones brilla el Balón de Oro de Harry Kane y sus 126 partidos ya con su país, récord de Inglaterra. A su espalda, un imponente Jude Bellingham.

Las cuentas de España ante Inglaterra

España busca amarrar el primer puesto de grupo en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Con 15 puntos (por los 12 de Inglaterra), a los nuestros les vale con el empate para ser primeros.

Cualquier victoria de los de Tuchel apartaría a los campeones del mundo de la cima, pues el golaverage general (+12 por +9) favorece a los pross.
Previa

¡Hola a todos! Saludos y bienvenidos a este partidazo de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

En directo, desde el Riyadh Air Metropolitano, España-Inglaterra.

Con el arbitraje del francés Clément Turpin.

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