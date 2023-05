A mí Vinícius no me ha llamado racista

A mí Vinicius no me ha llamado racista. A mí, a raíz del affaire entre Juan Cala y Diakhaby, en el que éste último se inventó que el primero le había llamado negro de mierda, me llamó racista un tipo con problemas de bata blanca que se llama Fonsi Loaiza. También, y a propósito del mismo asunto, me llamó racista un pasquín que se llama El Plural y que dirige una podemita que se llama Angélica Rubio. Y me llamó racista otro libelo que se llama elnacional.cat. Luego, cuando se demostró que Juan Cala no había dicho nada y que todo era una invención del futbolista del Valencia, ni el tipo con problemas de bata blanca, ni el pasquín ni el libelo rectificaron. Me da, por supuesto, igual: ellos seguirán teniendo la peor opinión de mí y yo estoy feliz de que sea así porque, al revés, yo también tengo la peor opinión posible sobre ellos. Lo que me limité a hacer con Cala fue defender la presunción de inocencia, que los comunistas tienen la mala costumbre de obviar. Pero, insisto, a mí Vinicius no me ha llamado racista, ni a España tampoco, por cierto.

Lo que dijo Vinicius fue exactamente lo siguiente: "En Brasil, España se conoce como país de racistas". Y eso es cierto. Si hoy vas a Salvador de Bahía, a Fortaleza, a Recife o a Manaos, lo más probable es que si dices que eres español te pregunten qué problema tenemos con los negros en España. Desgraciadamente, ahora mismo, y no sólo en Brasil, tal y como decía el otro día Vinicius, a España se la conoce como un país de racistas. Digo todo esto porque estoy empezando a olfatear cuál va a ser el próximo paso de aquellos que quieren destruir a este chico, y no va a ser otro que el de enfrentarlo a todo un país. Si aún puede considerarse al Real Madrid como un club español y al estadio Santiago Bernabéu como un campo de fútbol de España, la imagen corroborará en Brasil que España no es racista, que ayer se homenajeó a Vinicius, que aquí se le quiere y que quien le odia es fundamentalmente porque viste la camiseta del mejor club deportivo de la historia y, en España, se odia a los mejores, y más aún si son españoles.

Pero, insisto, a mí Vinicius no me llamó racista el otro día, me lo llamaron otros pazguatos porque voto a VOX, y me llaman cosas tan denigrantes como esa a diario. Hace unas horas el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su portavoz, Mathew Miller, ha señalado que la Administración Biden condena el racismo y ha hablado expresamente de Vinicius Junior, y eso es así porque si ahora mismo te paseas por Boston, San Diego, Seattle o Dallas y dices que eres español, también allí te preguntarán qué problema tenemos en España con las personas de color. Pero la culpa de esto no es de Vinicius, la culpa es de aquellos que llevan cinco años gritándole mono, negro de mierda o macaco sin que aquí nadie haga nada ni mueva tampoco un dedo. Lo digo, más que nada, porque empiezo a temerme que acabe criminalizándose a la víctima para terminar santificando al delincuente, que es quien profirió insultos racistas contra Vinicius.

No está mal que Javier Tebas pida perdón. ¿O sí lo está? ¿Está mal pedir perdón cuando uno se equivoca? No lo sé, igual sí está mal, ¿eh? El otro día, dirigiéndose por Twitter al jugador nada más acabar el akelarre xenófobo de Mestalla, el presidente de la Liga criticó al chico en vez de defenderlo. Yo creo que Tebas no pide perdón porque piense que se ha equivocado sino porque tiene auténtico pavor a que el negocio salte por los aires, por eso pide perdón. Esto es tan cierto como que hoy, y de nuevo a través de Twitter, el presidente de la Liga se ha vuelto a calzar las katiuskas y, aprovechando un artículo de Relaño en As, ha dejado caer que al Real Madrid no le interesó el asunto del racismo, del que sí se preocupó Tebas. Al final los madridistas vamos a tener que darle las gracias a la Liga por tirarse 5 años sin mover un dedo ante los insultos racistas a Vinicius. No, Tebas, no: el Real Madrid es el perjudicado, Vinicius es el damnificado y tú no eres San Javier.

Parodiamos el problema, lo ridiculizamos, si ahora, de repente, después de un lustro de inacción pretendemos que se pase del todo a la nada y se prohiba que en un campo se grite "¡tonto!" o "¡chulo!" o "¡bobo!" No está bien llamarle a nadie "tonto", pero eso no es lo mismo que "negro de mierda". Seamos menos ambiciosos, no queramos convertir ahora los estadios de fútbol españoles en el Teatro Real. Yo con que todo esto sirva para que la gente deje de llamar "mono", "orangután" o "negro de mierda" a un futbolista en un campo de fútbol español ya me conformo. Soy muy pesimista a propósito de que eso suceda pero lo que sí ha hecho Vinicius ha sido agitar el avispero, y eso siempre está bien. Impidamos primero que las avispas vayan por ahí clavando el aguijón a su antojo y, cuando lo hayamos logrado, vayamos a por las abejas, los mosquitos y las moscas.

El caso de Vinicius es especial porque no recuerdo que se haya marcado a sangre y fuego a un jugador de fútbol como ha sucedido con este chico. Y si de verdad queremos solucionar el problema, que lo dudo mucho, tenemos que estar agradecidos de la visibilidad que ofrecen el Real Madrid y Vinicius. Pero, ¿queremos? No lo creo, no creo que queramos. Fingimos querer. Finge querer Tebas porque se le van los patrocinadores. Finge querer Rubiales porque la FIFA le ha dado un toque y se le escurre el Mundial. Quien no finge de ningún modo es el periovalencianismo, que definitivamente no quiere solucionar el problema. Los periodistas deportivos de Valencia y del Valencia quieren que se crucifique a Cala por un insulto racista que no existió y pretenden que no se castigue al club che por unos insultos racistas que sí se produjeron. Y todo porque Morientes, Mc Manaman y Raúl no estaban de acuerdo en dejarle ganar la Copa de Europa al Valencia y porque Mijatovic decidió fichar por el mejor. Demasiada horchata en vena.