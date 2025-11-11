A Xabi se le agota el tiempo

Quienes defendían, y aún lo hacen, que a Xabi Alonso le avalan los resultados, hoy tienen que callar o deben seguir en esa línea porque lo cierto es que el Real Madrid de Alonso lidera la Liga y es séptimo en la clasificación de la Champions, solo ha perdido dos partidos de dieciséis y ha empatado uno, el del domingo en Vallecas, y el resto, o sea 13, se cuentan por victorias. Pero una cosa es lo que dice la matemática y otra bien distinta es lo que dice el fútbol que practica el Real Madrid. Lo que dice el fútbol del Real Madrid de Xabi Alonso, que no de Ancelotti, que ya no está, es que se ganó por la mínima, 1-0, a Osasuna en casa en el debut liguero; luego 0-3 al Oviedo en el que quizás haya sido, junto a las pinceladas contra el Valencia, el mejor partido hasta ahora; después se ganó con mucho sufrimiento al Mallorca, 2-1, de nuevo en casa; a la Real fuera por 1-2; al Español en el Bernabéu por 2-0; al Levante, en otro buen partido, por 1-4; se perdió contundentemente ante el Atleti por 5-2; 3-1 ante el Villarreal; 0-1 con muchas penurias ante el Getafe; 2-1 al Barça; el consabido 4-0 ante un Valencia que cae en picado y el 0-0 del domingo. Y en la Champions, 2-1 en el debut en el Bernabéu, un partido en el que el Marsella se adelantó en el marcador y que lo desempató Mbappé en el minuto 81; el 0-5 ante el Kairat Almaty, que en España jugaría en Primera RFEF; 1-0 ante la Juve en casa y derrota por el mismo marcador, 1-0, ante el Liverpool fuera.

Salvo en contadísimas ocasiones, y una de ellas puede ser precisamente la primera parte ante el Barça, no tuve yo la sensación de que el Real Madrid controlara la situación o fuera con determinación a por la victoria, en muy pocas. Evidentemente tiene futbolistas de muchísima calidad pero ese Alonso intervencionista, ese Xabi Alonso que jugaba con un 5-2-3, que robaba rápido cuando perdía la pelota, con una presión asfixiante, con carrileros muy activos y con una ocupación yo diría que incluso agresiva de los espacios, ese Xabi Alonso se quedó en Leistungszentrum, en Kurtekotten, que es el sitio en el que entrena habitualmente el Bayer Leverkusen. O lo que puso en práctica allí no cabe aquí o aquí no le entienden o simplemente aquí no le hacen caso. O, que también puede ser, acaso no sea lo mismo entrenar al Leverkusen, en el que tienes que jugar con un platillo, a hacerlo en el Real Madrid donde tienes que mover dieciséis al mismo tiempo.

Es obvio que este Real Madrid no tiene la calidad del que tenía el de Ramos, Marcelo, Casemiro, Bale, Benzema, Modric, Kroos y Cristiano. Ese ha sido un equipo de época, probablemente el mejor de la historia madridista junto al liderado por Di Stéfano en los años 50. Pero el equipo que tiene Xabi no es cojo ni es, de largo, el peor de la historia del Madrid. Y, sin embargo, vemos un equipo triste, emocionalmente plano, un equipo que se distrae con el vuelo de una mosca. Aquello que amagó con hacer Alonso, por ejemplo la presión tras pérdida, parece una idea del pleistoceno. ¿Cuánto duró? ¿Durante cuánto tiempo lo hicieron? ¿Diez minutos un día? ¿Seis otro? ¿Ninguno al siguiente? Duele ver a un equipo que cuenta en sus filas con Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Bellingham o Valverde deambulando por el campo. Y duele no ver a otros jugadores como Gonzalo o Endrick, que no tienen ni medio minuto así se acabe el mundo dentro de una semana. Xabi juega a lo mismo que jugaba Ancelotti, con la diferencia de que Ancelotti venía el año anterior de ganar Champions y Liga con su famoso arbolito de Navidad. Si Xabi dejara hoy mismo de entrenar al Real Madrid solo se le recordaría por dos cosas: por dejar en el banquillo a su mejor jugador en el debut del Madrid ante sus aficionados en la Copa de Europa y por sentarlo ante el Barça cuando en ese momento era, evidentemente, otra vez el mejor. Si se ha mostrado intervencionista ha debido ser fuera del campo porque dentro del mismo a la mano de Alonso le faltan dedos, y en los dedos uñas con las que arañar.

Xabi Alonso, que fue jugador de la primera plantilla durante 5 años, sabe mejor que otros qué es el Real Madrid. El Real Madrid es ganar jugando bien. Y si has de elegir entre una de las dos, el Real Madrid es ganar y ganar y ganar y volver a ganar, como diría Luis Aragonés. Obviamente es más fácil ganar jugando bien que haciéndolo mal, pero yo recuerdo equipos que ganaron la Liga jugando horriblemente mal, como por ejemplo el Barça de Xavi Hernández, y nadie ha renunciado aún, que se sepa, a ese título en Barcelona. Eso es lo que salva a Alonso, que de 48 puntos posibles entre Liga y Champions ha sumado 40. Jugando a ratos, sí, y de forma irregular, de acuerdo, pero sumando. Pero la impresión que transmite Xabi Alonso es la de un entrenador que no conecta con el vestuario o, si lo hace, conecta sin que se traslade al campo.

Creo recordar que en su presentación Alonso prometió rock and roll pero hasta ahora solo hemos tenido lo último, roll, mucho roll, demasiado roll en mi opinión. Señor Xabier Alonso Olano, si me permite usted un consejo: muera con sus ideas. Muera con ellas. Sin ellas no vivirá sino que sobrevivirá, y eso no es plan. Créaselo, señor Alonso Olano, créaselo. Es cierto, así es, el 26 de mayo de 2025, a las doce y media del mediodía, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas sita en la Comunidad de Madrid, usted fue presentado como primer entrenador del club deportivo más exigente y con menos tiempo del mundo. No me compete a mí saber ni cómo fue el casting ni por qué se llevó a cabo pero el caso es que el elegido fue usted. Métase ya en el papel, Alonso, métase ya. Métase por Dios, que nos pilla el toro. Y tiene unos cuernos que dan miedo.