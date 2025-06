Aldama fue a arropar a Leire y el Barça pagó a Negreira por unos informes

Hoy todos somos Jon Uriarte Uranga. Si algo ha demostrado, y con creces además, el presidente del Athletic Club es que se puede ser contundente expresando una opinión crítica sobre algunas situaciones pero, al mismo tiempo, no perder el control ni la serenidad. Es cierto que a veces es muy difícil no perder los estribos, por ejemplo con este señor, Enric Masip, que va a hablarle de elegancia a Uriarte cuando él estaba representando el otro día en el palco a un club que ha pagado durante 17 años un total de 8,4 millones de euros al vicepresidente arbitral, pero no existe mejor antídoto contra la cara dura que la tranquilidad. Por eso decía que hoy todos somos Jon Uriarte Uranga, por la sencilla razón de que este presidente del Athletic, un hombre joven, un profesional solvente e independiente, un directivo que quiere hacer las cosas como es debido y no saltarse la cola en el Supermercado o fingir una lesión para poder aparcar en la zona reservada para personas con problemas de movilidad, responde a las obscenidades con una tranquilidad tan pasmosa que intranquiliza a su vez a los jetas.

Por eso digo que el Barça es la PSOE del fútbol. A todo lo ya conocido, y también a lo que hace referencia hoy Uriarte, hay que añadir la posible sanción de la UEFA por incumplimiento del fair play financiero, que se conoció hace dos días, y hoy mismo se ha sabido también que el fichaje de Vitor Roque no se cerró por 30 millones sino por 40 por la sencilla razón de que el club catalán tuvo que hacerse cargo de otros 10 millones de euros que el Athletico Paraenense tuvo que pagar a Hacienda. El trasiego es diario, constante, es un ir y venir de noticias que si no vulneran claramente las más elementales normas de juego limpio, como es el caso Negreira, demuestran un tono, desprenden un aroma de arrogancia en el comportamiento con los demás, siendo los demás no necesariamente los de fuera sino, llegado el caso, también incluso los molestos de dentro.

Hoy, por ejemplo, molesta Marc-André ter Stegen, que tuvo la mala suerte de caer lesionado en septiembre del año pasado debido a una rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha pero que, hasta ese momento, no había dado más que alegrías a ese club y a esos aficionados. Ter Stegen es el primer capitán del Barça, club al que llegó hace 11 años, en 2014. Y la táctica con Ter Stegen, que tiene una ficha alta y contrato en vigor, es de desgaste. A sus 33 años, lo que quiere el portero alemán es disputar el Mundial con la selección de su país pero Laporta y compañía pretenden aligerar la masa salarial fichando a otro buen guardameta, Joan García, al que sacan del Español, que llega para ser titular y que cobra mucho menos, y manteniendo a Szczesny. Vamos que le están enseñando la puerta de salida de un modo que, si resulta incómodo para el resto, para Ter Stegen tiene que estar siendo inexplicable.

Ese modo sibilino de actuar, por detrás, muy parecido al de Kaa, la serpiente del Libro de la selva, ha tenido también su plasmación en las declaraciones del representante de Julián Álvarez en el podcast Sólo para culés del Chiringuito. A este caballero, Fernando Hidalgo creo que se llama, le ha faltado cantar el himno del Barça, y eso cuando su representado tiene contrato en vigor con el Atleti y, por cierto, también una cláusula de rescisión de 500 millones. Están calcando con Julián Álvarez idéntica operación a la que, también en la sombra y por supuesto sin informar en ningún momento al Athletic, llevaron a cabo con Nico Williams: acosaron al chico, volvieron loco al representante, enfrentaron a las aficiones, marearon a todo el mundo y, al final, no llevaron a cabo la operación. Y lo mejor de todo es que, como el otro día Masip, trasladaron la idea de que los ofendidos eran ellos… ¿por qué? ¿Por tratar con un futbolista con contrato en vigor con otro equipo? ¿O porque ese jugador no les eligió a ellos en vez de quedarse en el club de su vida?

O tienen una visión distorsionada de la realidad o, como sucede con Silvia Intxaurrondo, la presentadora de Televisión Espantosa, se piensan que somos todos unos tarados mentales. Ayer, después del esperpento de Leire Díez, esta señora dijo con todas sus santas narices que el famoso Aldama había ido al hotel "a arroparla". Aldama fue a arropar a Leire y Laporta pagó a Negreira por unos informes de dos folios mal escritos y con faltas de ortografía. Por eso hoy todos somos Jon Uriarte Uranga, el presidente del Athletic que le ha cantado las cuarenta en bastos al hombre que le enciende los puros a Laporta.