Ancelotti y Simeone, el huevo y la castaña

Por supuesto que no voy a discutir qué cosas se pueden preguntar y qué cosas no, cada uno que haga lo que le dé la real gana. Pero sí se puede (y, además, se debe) analizarlo todo, también las preguntas que hacemos los periodistas, por qué no. El mundo de la comunicación ha cambiado y aquí ya no vale de nada decir, por ejemplo, que como Pepe Herrero no es periodista no puede hablar en sus perfiles de Twitter o de Instagram de lo que él quiera. Pepe es más listo que muchos periodistas que conozco, incluyéndome por supuesto a mí mismo, de modo que podrá analizar lo que le venga en gana (siempre con respeto) más que nada porque la esencia de nuestra profesión es la de analizar, y en muchas ocasiones criticar, a entrenadores y jugadores profesionales. Ellos también podrían decir que nosotros no hemos jugado al fútbol y, en la mayoría de los casos, no lo hacen.

El otro día mi amigo Antonio Ruiz le hizo a Simeone la pregunta que él quería hacerle. Y, probablemente, también la que más le interesaba al Cholo, que no atraviesa precisamente por su mejor momento. Como se dice popularmente, se la puso en bandeja para que Simeone rematara. Y lo hizo, remató a puerta vacía. A la vista está que el Real Madrid de Ancelotti y el Atleti de Simeone no juegan en absoluto a lo mismo, y para comprobarlo no es necesario irse veinte años atrás, no. Basta con repasar el partido del Metropolitano contra el Rayo del martes y el de anoche del Martínez Valero. Pero esa pregunta le sirvió a Simeone para reivindicar su fútbol, el que él practica, y que tiene, por ejemplo, a Joao Félix, el futbolista más caro de la historia rojiblanca, al borde de un ataque de nervios y contando los minutos para largarse de aquí. Cada hora que pasa tengo más claro que Ancelotti estaba bromeando cuando dijo que para él era un piropo que a su Madrid le llamaran cholista. El Atleti juega peor que el Madrid probablemente porque, y siempre en líneas generales, tiene peores futbolistas. Pero es que, incluso en su momento competitivo más álgido, que quizás se remita a cuando llegó a las dos finales de la Champions, el equipo rojiblanco tampoco se caracterizó por bordarlo. No era el suyo un fútbol atractivo, divertido, aunque sí era un dolor de muelas para el rival. Entonces no había muchos atléticos que lo criticaran pero es que en aquel momento, y a diferencia del actual, el equipo ganaba y todo era más soportable.

Como a Richie Rich en Niño rico, el perioatletismo malcría al Atleti. No se puede decir que tiene un presupuesto de 611 millones de euros… pero lo tiene. No se puede decir que Simeone cobra 3,3 millones de euros brutos mensuales… pero los cobra. No se puede decir que Joao Félix costó 127 millones… pero los costó. Tampoco se puede decir que el equipo juega muy mal… pero lo hace. Y parece que se tiene que negar la evidencia, o sea que el aburrimiento ha provocado entre la afición colchonera, tradicionalmente muy activa e implicada, cierto decaimiento, un desánimo que, por ejemplo el martes, acabó en indiferencia. Eso tampoco se puede decir… pero María Trisac lo dijo el otro día en Fútbol EsRadio. Y lo dijo porque es una periodista independiente, lo dijo porque puede decirlo.

No sé si hay que pedirle más al periodismo que cubre habitualmente la información del Atleti, lo desconozco. Pero al equipo y al entrenador sí hay que exigírselo. Quien viera el 1-1 del martes y el 0-3 (y con otros tres goles anulados) del miércoles sabe perfectamente que el Atleti y el Madrid se parecen tanto como un huevo a una castaña. Si el Real Madrid de Ancelotti es cholista, el Cholo no debe serlo. Seiscientos millones tienen que dar para más. Y 3,3 brutos al mes tienen que tener alguna justificación más allá de los movimientos compulsivos de Simeone en la banda, similares a los de la niña de El exorcista. Todo esto tiene que decirse para que el engaño no se instale definitivamente en el Metropolitano. "¿Me va a creer a mí o a lo que vieron sus ojos?" Yo me fío de lo que vieron los ojos de María.