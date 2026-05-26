Asientos juntos y bocadillos: el etéreo proyecto de Enrique Riquelme

Diego Plaza definía en El Chiringuito el programa de Enrique Riquelme como "etéreo". ¡A la RAE de cabeza!: "etéreo: perteneciente o relativo al éter. Perteneciente o relativo al cielo. Vago, sutil, vaporoso". Seguro que era a esta última acepción, a la de "vago, sutil y vaporoso", a la que se estaba refiriendo mi querido Diego. Pero, y por ver el vaso de Riquelme medio lleno, es cierto que aún no ha tenido tiempo suficiente para concretar su proyecto. Florentino convocó las elecciones de un modo muy sorprendente y me parece que la candidatura de Riquelme ha centrado sus esfuerzos iniciales en conseguir un aval bancario por valor de 180 millones de euros, que ya me parece una heroicidad de por sí. Lo que quiero decir con esto es que habrá que esperar un poco más para saber si, como decía Diego Plaza, se confirma con el paso de los días la vaporosidad del proyecto o, por el contrario, Riquelme desciende al terreno de lo concreto.

Aunque ya ha ido dejando algunos detalles, bien sea él mismo o por personas interpuestas. Por ejemplo: hace 4 días en El Confidencial, que tiene muy buena información de las intenciones de Enrique Riquelme, se decía lo siguiente: "Klopp y Haaland, los dos cromos para volver a ganar". Bien. Ya es algo. El Confidencial, que como diría mi añorado Manolo Esteban, "bebe en buenas fuentes", sugería hace 4 días que el proyecto ilusionante de Riquelme consistía en sentar a Kloop en el banquillo y darle a Haaland el 9. Enrique insiste mucho en repetir una frase en la que lleva insistiendo Florentino Pérez desde el año 2000: "En el Real Madrid tienen que estar los mejores jugadores del mundo". Con un ligero matiz, y es que Florentino lo dijo… y lo hizo: lo hizo con Figo en 2000, lo repitió con Zidane en 2001, luego con Ronaldo en 2002 y con Beckham en 2003, con Cristiano en 2009, con Bale en 2013… Un largo etcétera. En el caso de Florentino Pérez esa no es, como diría Roberto Palomar, una frase de taza de café sino una promesa cumplida: en el Madrid tienen que estar los mejores y yo los traigo. Ahora Riquelme repite la frase, veremos si también repite la promesa porque, como digo, El Confidencial sugirió que tenía algo con Haaland, que indudablemente entraría en ese selecto grupo de "mejores futbolistas del mundo". Si no es él, ¿quién? ¿Repetirá el caso Figo con Pedri o con Lamine? Eso sí que ilusionaría verdaderamente al socio: "Si Lamine no juega en el Real Madrid pagaré el abono de un año a todos los socios". Eso ya lo hizo Florentino.

Otro medio afín o cercano a Riquelme es el diario Marca. El otro día, en la emisora hermana del Universo Marca, Radio Marca, mi buen amigo Emilio Contreras aseguró que Riquelme tenía atado a un director deportivo y a un entrenador, pero hoy mismo, de nuevo en Radio Marca, mi también amigo Roberto Gómez insistía en lo del entrenador pero añadía un dato revelador: "Pero tiene contrato en vigor". Claro, aquí hay un pequeño problema y es que las elecciones son el 7 de junio: ¿Hasta cuándo tiene contrato en vigor? ¿Dirigirá a una selección en el Mundial? Y, ¿cómo van a esperar los socios del Real Madrid a que concluya el Mundial sin saber quién es su entrenador? ¿Lo anunciará a pesar de que tiene contrato en vigor? Dice Roberto que el entrenador de Riquelme no es desde luego Mourinho porque "genera división". Bueno, habrá que esperar a que lo diga el propio candidato porque, efectivamente, sería bueno saber quién es y también quién no es. Pero si El Confidencial dice que es Kloop y en Marca aseguran que tiene contrato en vigor, ¿con qué equipo tiene contrato en vigor Kloop? Yo creo que con ninguno, ¿no? Esas cuentas tampoco me salen, aunque habrá que esperar a oírle a él.

En la presentación de su oficina electoral, muy cerquita del Bernabéu, Enrique Riquelme ha dicho que este miércoles anunciará (supongo que después de que lo sepan mis amigos de Marca) "el mayor proyecto transformacional del club en 120 años". La promesa es gorda, desde luego, y el riesgo que corre Riquelme es que prometa con titulares algo de un nivel top y luego no pueda cumplirlo con realidades. Ayer ya dejó caer un par de asuntos: los asientos del campo están muy juntos y no le convence que haya que salir 10 minutos antes para comprar el bocadillo. Bueno, imagino que el miércoles dirá cómo piensa solucionar ese asunto de la proximidad de los asientos, que es cierto que tiene ahora mismo en vilo a los socios.

Tampoco he entendido muy bien a Riquelme en sus críticas a la lona de Florentino. Por supuesto que el actual presidente del Real Madrid es conocedor de que el club ha ganado 15 Copas de Europa, de hecho ha ido varias veces al Salón Real a colocarlas, pero a mí me parece que estaría feo que se atribuyera las 6 de Bernabéu y las dos de Lorenzo Sanz, ¿no? Lo que hace el candidato Florentino Pérez es presumir de su propia gestión deportiva, de la que él ha protagonizado, de la que él ha dirigido, y no de la que han encabezado los demás. De las 15 Copas de Europa que ha ganado el Real Madrid, 7 de ellas se han conseguido con Florentino al frente del club, 6 con Santiago Bernabéu y 2 con Sanz: ¿Debería ocultar sus éxitos Florentino? Igual sí, ¿eh?, no lo sé. Yo sólo pregunto en voz alta.

El próximo miércoles va a ser un día muy importante en la historia del Real Madrid. En realidad, va a ser el más importante de su historia. Porque hay un candidato a la presidencia del club que asegura que ese día dará a conocer el mayor proyecto transformacional en 120 años, que ya sabemos que no es el de levantar de la nada una Ciudad Deportiva que es la envidia del mundo del deporte mundial ni tampoco construir un nuevo estadio elogiado por todos pero que, según parece, tiene los asientos muy juntos. Seguro que el miércoles nos informa de cómo tiene previsto separarlos. Y en cuanto a lo del bocadillo… mientras sea de jamón… La suerte que tienen los madridistas es que, después de 20 años, podrán ir a votar. Y sin miedo. Y no como hasta ahora, que ha sido todo un sufrimiento.