Atléticos, no dejéis que la prensa del Movimiento invoque otra vez al Pupas

El árbitro, queridos perioatléticos, no se cargó ningún partido. Simeone, saliendo de nuevo al campo en un partido grande con la flota de autobuses Alsa, a lo mejor sí, pero el alemán Daniel Siebert no. De hecho, y lo comentábamos en caliente anoche mismo en El Primer Palo, el colegiado sólo se equivocó en una acción, en concreto señalando penalti sobre Giménez. El defensa uruguayo, que veía cómo su equipo perdía por 2-3 y con un jugador menos sobre el campo, se venía cayendo desde Los Ángeles de San Rafael. Siebert se equivocó, el VAR llamó su atención sobre el error, humilde y profesional Siebert se dirigió al monitor y comprobó in situ que, efectivamente, Giménez fingía dejándose caer y, a continuación, corrigió su decisión. Muy bien el árbitro principal y fenomenal el VAR: para eso, y no para otras cosas, están las nuevas tecnologías. Lo que no sé es por qué esto lo hacen en Europa y aquí, en España, nos lo tiene prohibido Velasco Carballo.

Del penalti de Hermoso no duda nadie, ni siquiera Tomás Reñones que le pegó un palo importante al final del partido. Y de la cartulina roja directa a Griezmann sólo puede dudar un auténtico fanático: eso es roja aquí y en Accident, en el estado de Maryland. ¿Cómo se puede decir que el árbitro se cargó un partido porque Griezmann le extrajo las muelas con la bota a Firmino? ¿Qué habría que haber pitado, falta de Firmino por tratar de rematar de cabeza? El perioatletismo, que es esa rama del periodismo que ha surgido recientemente a la sombra del Cholo, debería aprender de su ídolo que estuvo cumbre en la rueda de prensa posterior al partido. Un aficionado, dos, tres o diez mil pueden hablar de robo, que lo haga un periodista es poco creíble.

Y luego está el fútbol. El fútbol del Atleti fue tan paupérrimo como por cierto suele serlo cuando este equipo se mide a un grande o huele cita importante. Cuando del toril sale un becerrillo, al Atleti de Simeone no le cuesta pillarle el aire al partido, pero cuando sale un Miura la cosa cambia. Y anoche la cosa cambió. Cambió hasta el punto de que el Atleti llegara a encajar dos goles en los primeros veinte minutos de encuentro y, según su propia confesión, Simeone se temiera lo peor, un 0-5 ó un 0-6. La reacción del equipo rojiblanco no llegó a través del juego sino fundamentalmente a través del coraje y también porque el Liverpool, todo sea dicho de paso, estuvo muy blandito y creo que cometió el error de pensar que el partido estaba finiquitado. No lo estaba hasta el punto de que el Atleti empató a dos e, incluso con diez sobre el campo tras la expulsión de Griezmann, no pareció ser peor que su temible adversario. Koke estuvo soberbio, Joao Félix también, pero Simeone sigue sin dar con la tecla que haga a este Atleti, que en España ha dado con él un salto de calidad indudable, un equipo al que se respete. Como decía el otro día aquí mismo, así no se gana una Champions.

El esfuerzo que este entrenador y este u otro grupo de jugadores han hecho para que el Atlético de Madrid vuelva a ser un grande de Europa no se merece esa mentalidad pequeña, pigmea y ridícula de la prensa del Movimiento. Siebert estuvo bien y Griezmann, que con su juego se reconcilió en parte con la afición, estuvo muy mal en una acción puntual que él mismo sabe perfectamente que pudo haberse ahorrado puesto que Álex Silvestre contó anoche en El Chiringuito que el chaval se derrumbó nada más entrar al vestuario, se echó a llorar y se culpabilizó de la derrota. El Atlético de Madrid, que es un grande de España, no se merece una prensa tan pupas. Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos, reconocidos madridistas ambos, hablan siempre de sus hermanos colchoneros. Federico también lo hace de vez en cuando. Hermanos míos no son porque persiguen lo mismo que yo pero, aunque sea difícil de creer, si mi Real Madrid no gana la Liga a mí no me importa que la gane el Atleti. Mejor el Atleti que cualquier otro, que suele ser el Barcelona. Y como yo quiero lo mejor (dentro de un órden, por supuesto) para el Atleti, no quiero que reaparezca la sombra del pupas. Ayer lo hizo. Lo hizo a la salida del estadio y, sobre todo, lo hizo, y alarmantemente, a través de las redes sociales, especialmente de Twitter. Con el pupas pasa como con esa peli de terror que se llama Candyman, que si dices cinco veces su nombre delante del espejo se monta la marimorena. No convoquéis otra vez al pupas, por favor os lo pido. Exigidle al Cholo que juegue al fútbol, jugadores tiene de sobra para ello. Y no hagáis como Guardiola que criticaba los aciertos del árbitro. Sed lo que sois, grandes. Guardaos la güija. No hagáis caso del perioatletismo.