Banderitas al viento por Messi

Del sábado para acá, justo desde que Argentina ganó por la mínima a Brasil en la final de la Copa América, asisto más absorto aún si cabe al endiosamiento de Leo Messi. Miento, a Messi ya le habían endiosado pero tengo la impresión de que este título ha convertido al futbolista argentino en una suerte de Zeus de nuestro tiempo para muchos culés. Cuántos exageren la exaltación del futbolista por convicción y porque realmente piensen que Messi está más cerca de la divinidad que de la humanidad y cuántos lo hagan porque no tienen otro remedio que hacerlo, porque viven en Barcelona y puede que del Barcelona y no tengan espacio para la libertad individual es algo francamente muy difícil de distinguir. El otro día vi por la tele las imagenes de la celebración de los cien años del Partido Comunista Chino. Cientos, miles de personas agitando al mismo tiempo y a la misma velocidad la misma banderita roja delante del sumo sacerdote, que en este caso se llama Xi Jinping. La misma sonrisa en todos ellos, idénticos gestos.

Es probable que si, en ese preciso instante, la televisión china hubiera enfocado a alguien serio y sin banderita o sin el ánimo festivo suficientemente exaltado, éste hubiera sido inmediatamente detenido y llevado a prisión. Como en el caso de Messi y el Barça, es difícil discernir cuántos de esos ciudadanos chinos agiten la banderita por convicción, porque realmente crean que el comunismo es la solución, y cuántos lo hagan por pura supervivencia. En cualquiera de los casos, sea por fe o por interpretación, esa imagen me pareció profundamente triste y, salvando todas las distancias, me recordó a lo que pasa hace tiempo con Messi y cuyo efecto, y más aún tras la conquista de la Copa América, se ha visto multiplicado por tres. Aquí lo llamamos fanatismo e igual afecta a un líder político, a una ideología, a una relación de pareja o, como es el caso, a un deportista de élite. Estoy seguro de que, si la hubiera, la policía de Messi detendría a todo aquel que se atreviera a decir la verdad, o sea que Leo es sólo un jugador de fútbol, uno buenísimo por cierto pero, al fin y al cabo, simplemente un hombre.

Hoy, y ante la precaria situación económica azulgrana, Jaume Giró, ex mano derecha de Joan Laporta y que curiosamente se retiró de la candidatura nada más ganar las elecciones y cuando estaba destinado a ocupar la vicepresidencia económica, tira de sentido común para señalar también a los futbolistas como responsables de la zapatiesta que tienen ahí organizada. Por supuesto que los futbolistas no son los únicos culpables pero sí tienen que ver con la situación. En concreto Giró emplea el término "responsabilidad", que es la que no tuvieron los dirigentes dándole todo a los jugadores y ahora tampoco están teniendo los futbolistas resistiéndose a dar un paso hacia atrás. Y aquí no tienen la misma responsabilidad, por ejemplo, Umtiti o Coutinho, que hoy están jugando en el Barcelona y mañana lo harán sin despeinarse en el City o en la Juve, que Piqué o Messi, por poner dos casos de futbolistas que han pregonado a los cuatro vientos su amor a los colores. Allá por el mes de octubre, y cuando ya se sabía que el Barcelona estaba en un callejón económico sin salida, Gerard Piqué, el culé Piqué, el presidenciable Piqué amplió su contrato por cuatro años más, hasta el 30 de junio de 2024. El ofrecimiento por parte de Bartomeu, y en las mismas condiciones económicas, fue una temeridad pero Piqué pensó en él mismo, luego dijo que si era necesario daría un paso hacia atrás pero lo último que se sabe de él y de su paso hacia atrás es que ha estado de fiesta con Ibai Llanos.

Con Messi la situación es sangrante, sencillamente delirante y digna de un psicodrama porque Lionel lleva desde el pasado 1 de julio sin contrato, está viendo cómo Laporta envejece a diario buscando una fórmula creativa y suicida para que siga y no ha dicho esta boca es mía. Ni un gesto. Ni una palabra. Ni un guiño a su afición. Nada. Messi sigue observando en silencio y desde la distancia cómo el Barcelona le pega una patada en el culo a Matheus Fernandes, pretende colocar a Umtiti y deshacerse de Griezmann o coquetea con el acoso laboral con Ilaix Moriba, y todo con el único objetivo de cuadrar los números (que son muy rojos, rojísimos, casi negros) para intentar a la desesperada que el dios siga en el club y cobrando lo mismo. Como a los chinos en la celebración forzada y forzosa del centenario del partido comunista, veo a los culés agitando la banderita de Messi, inasequibles al desaliento, impermeables a la situación de bancarrota que hace peligrar a la institución, fieles hasta el hundimiento del Titanic deportivo, desoyendo cualquier propuesta lógica, filtrando el menor atisbo de opinión crítica, eliminando al molesto discrepante y negándose una y otra vez a saber la verdad, que sólo es una: Lionel Messi piensa en Messi y nada más, el futbolista se quiere a él mismo y sólo seguirá si se le da lo que él quiere. Y si pretende seguir en el Barcelona es por la sencilla razón de que nadie en su sano juicio le ofrecerá lo que, pese a todo, sí está dispuesto a ofrecerle Joan Laporta. Y, entre tanto, banderitas al viento y coreografía culé en la plaza blaugrana mientras a Laporta se le saltan las lágrimas pensando en el día después del adiós del líder, del sumo sacerdote, del dios. Lo conocemos como fanatismo.