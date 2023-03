Buitres, alimañas y Luis Enrique

Como mucha gente de mi generación, yo también era un apasionado de la serie de Televisión Española El hombre y la tierra, que dirigía el añorado Rodríguez de la Fuente. Aprendí mucho con Félix. Aprendí lo importante que era el lobo, recuerdo el capítulo en el que aquella manada de cinco daban caza a un muflón en los montes de la Sierra de Cazorla. También aquella imagen mítica, de la que luego correrían por cierto ríos de tinta, de un águila real cazando una cría de cabra montés. O cuando, de repente, una anaconda a la que parecía tener perfectamente sujeta se revolvió y a punto estuvo de causarle un disgusto. Y aprendí, por ejemplo, la enorme importancia que para el equilibrio del ecosistema tiene el buitre, que es un animal habitualmente despreciado por pura ignorancia pero que, al alimentarse de otros animales muertos, se encarga de limpiar el medio natural de carroña y de otros residuos orgánicos que favorecerían la propagación de enfermedades y su posible transmisión al ser humano. De modo que el buitre sería algo así como una aspiradora encargada de hacer el trabajo sucio por nosotros.

Por mi amigo Félix, yo, y muchos de mi generación, sabemos para qué sirve un buitre, pero… ¿para qué sirve exactamente un mal seleccionador de fútbol? A uno bueno, a uno que gane títulos o incluso a uno que no los gane pero que tampoco genere división sino buen rollo sí le encuentro cierta utilidad, pero… ¿para qué sirve un seleccionador nacional de fútbol que, además de no ganar absolutamente nada, divida y enfrente a la gente y, no contento con ello, se crea Schopenhauer y vaya por ahí dando lecciones a la humanidad cuando resulta que tiene los estudios justos para comprender un cuaderno de repaso de Vacaciones Santillana? El buitre tiene muy mala fama pero hace gratis para nosotros un trabajo impagable y sin embargo los malos seleccionadores de fútbol tienen una fama buenísima y la gente habla con ellos e incluso los entrevista pero no hacen nada relevante para la humanidad. ¿Acaso nos libra un mal seleccionador de residuos orgánicos? ¿A que no? De poder hablar, yo preferiría escuchar mil veces antes a un buitre negro, que está considerado el ave rapaz más grande de la Península Ibérica, que a un mal seleccionador nacional de fútbol.

Hoy Luis Enrique, que ha sido definitivamente un seleccionador nacional bastante mediocre, se ha convertido a sí mismo en noticia porque ha llamado buitres y alimañas a quienes cuestionaron sus métodos, su selección y, por ejemplo, el hecho de que, con él en el banquillo, España careciera de un plan B. Vamos, Luis Enrique ha sido noticia hoy por él mismo y también lo fue anoche por la derrota de la selección de De la Fuente puesto que sus viudas inundaron Twitter con sus lágrimas y con las peticiones para que regresara el causante de que a España la echara Marruecos del Mundial, ¡qué gran gesta!... Pues sí, Padrique, sí, elegiste mal, confeccionaste una lista que no era ni de lejos la mejor posible, en mitad del campeonato se te fue la pinza y empezaste a stremear, te pasaste de listo, fuiste vanidoso, te creíste importante y, como tú dices de tus críticos, tuviste tu segundo de gloria. Porque eso, o sea un segundo, fue precisamente lo que aguantó tu selección en el campeonato del mundo. A mi edad, ya sesentón, empiezo a conformarme con poco, por ejemplo con un seleccionador que al menos no moleste. Que no gane, que no juegue bien, pero que al menos sea educado y no moleste. No moleste, Luis Enrique, no moleste. No sea usted vanidoso y deje trabajar en paz a De la Fuente. No quiera robarle el protagonismo. Y vea usted El hombre y la tierra, hombre. Y aprenda lo importantes que son los buitres. Mucho más que usted y que yo, créame. Aunque al menos a mí no me sacó Marruecos del Mundial. Es más, me juego pajaritos contra corderos de que, conmigo en el banquillo, España habría llegado más lejos.