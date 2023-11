Cala, Vinícius y un racismo de quita y pon

En Valencia casi todo el mundo creyó a Mouctar Diakhaby cuando éste se retiró del Ramón de Carranza en abril de 2021 porque, según él, Juan Cala, defensa del equipo andaluz, le había llamado "negro de mierda". A Cala le siguió el resto del equipo porque, para ellos, la palabra de su compañero era prueba condenatoria suficiente para el futbolista del equipo rival, una cuestión de fe. Y no sólo en Valencia, en España entera se dio efectivamente por bueno que Cala había insultado gravemente a Diakhaby, se hicieron portadas, se pusieron en marcha demagógicas campañas, las ministras de la Gobierna de España se pusieron en marcha, se contrató a un equipo de lectores de labios, se buscaron debajo de las piedras imágenes acreditativas del insulto pero… no se encontró nada y nadie pudo demostrar con pruebas que Cala llamara en ningún momento "negro de mierda" al futbolista del Valencia. Pese a no oír el insulto, que no se produjo, ni ver tampoco a Cala pronunciándolo, más que nada porque no lo hizo, en Valencia se escuchó sin embargo alto y claro al cadista insultar al valencianista, y todo por algo tan simple como que el futbolista falsamente ofendido llevaba la camiseta del equipo de su ciudad. Curioso, ¿eh?

Con Vinícius pasa lo contrario. A Vini le llaman "negro" y "mono" delante mismo de las cámaras de televisión y a los agresores sólo les falta saludar a la familia o firmar en la pantalla como hacen los tenistas cuando acaban los partidos. En los aledaños de Valencia se vio y se oyó a un grupo de cachorros del Ku Klux Klan llamando claramente "mono" al delantero del Madrid y, sin embargo, el periovalencianismo ni vio ni oyó los insultos a Vinícius cuando sí habían quedado acreditados para ellos los de Cala. El tiempo debería tener el poder de curarlo todo, ¿no? De eso se quejan, por ejemplo, en Superdeporte. En su columna de opinión titulada "Basta ya de injusticias con Mestalla y Valencia", Andrés García dice que "medio año después Mestalla continúa pagando las consecuencias, multiplicadas por el altavoz mediático del madridismo y de un Vinícius que en su primera comparecencia ante el juez acusó a todo el valencianismo". Porque, claro, a Andrés le parece que seis meses es tiempo más que suficiente para dar por zanjado aquel pequeño asuntillo de que a Vinícius se le llamara "mono" tanto a la entrada al campo como en el transcurso del partido.

¿Seis meses es tiempo suficiente para olvidar insultos racistas que sí se produjeron pero dos años y medio no lo son para dar por zanjados unos insultos racistas que no se llevaron a cabo? Juan Cala, que no insultó a Diakhaby, colgó las botas el pasado mes de octubre con 34 años; ahora es comentarista de televisión y el otro día, más de 30 meses después de que un futbolista del Valencia le acusara falsamente de racismo, visitó Mestalla con motivo del partido de Liga contra su Cádiz. Pues bien, desde la grada Mario Kempes del Gol Sur de Mestalla a Cala le insultaron llamándole racista, hechos que el exfutbolista ya ha puesto en manos de su despacho de abogados y que han sido denunciados por la Liga.

Qué gran paradoja, ¿verdad? Para Superdeporte, que sigue insultando a Vinícius en cuanto puede después de que unos seguidores del Valencia le llamaran "mono", seis meses es un tiempo prudencial para zanjar el asunto pero, sin embargo, para un grupo de maleducados del Valencia que están perfectamente localizados, treinta meses no es tiempo suficiente para olvidar unos insultos que no se produjeron. El problema, como dije ayer, no es de Vinícius, tampoco de Cala o de France Football, el problema es del Valencia, lo tiene el Valencia y le corresponde a él solucionarlo. Son sus cafres los que manchan la imagen de un club centenario y no el resto del planeta Tierra. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo más sordo que aquel que se niega a oír. Sacad vuestra basura a la calle y dejad de dar lecciones a quien nunca os las pidió.