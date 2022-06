Canaletas festeja el Golden Boy

Hoy he llegado a la conclusión de que sin el antimadridismo el vigente campeón de Europa y de Liga no sería lo que es hoy, o sea el mejor club deportivo de la historia. El antimadridismo es para el Real Madrid como el doctor Moriarty para Sherlock Holmes o como Scaramanga para James Bond, lo mantiene despierto y en alerta y agudiza sus sentidos; en definitiva, lo hace mejor, lo perfecciona. Si el antimadridismo no existiera es bastante probable que el Real Madrid fuera uno más, un club al que, por ejemplo, le pidieran acabar entre los cuatro primeros de la clasificación; gracias al antimadridismo, gracias al permanente acoso al que somete al Real Madrid, el club blanco fue elegido como el mejor del siglo XX y es, de hecho y sin elección mediante, el mejor del siglo XXI título a título o, como se dice en el argot del boxeo, libra por libra.

Si al Real Madrid no le criticaran cuando sube y le criticaran cuando baja, si del Real Madrid no se destacaran sus derrotas y se escondieran sus victorias, si al Real Madrid no le acusaran de fichar y de no hacerlo, de jugar con españoles y de no jugar con nacidos en España o de ganar pero sin proponer, es decir si el Real Madrid recibiera el tratamiento del Barcelona, es muy probable que hoy el Real Madrid estuviera en bancarrota y, como el equipo culé, llevara 7 años sin oler la Champions, uno en blanco y los últimos dos habiendo ganado una Copa. Afortunadamente, y doy gracias a Dios como madridista que soy, el antimadridismo existe y seguiremos oyendo que el Real Madrid gana las Copas de Europa de un modo vergonzante, catorce vergüenzas por ahora.

Insisto en que, y de no existir, habría que inventar a los antimadridistas. A mí, de hecho, me pasa que cuando no leo alguna crítica realmente absurda me pongo tan nervioso como cuando no recibo al menos dos llamadas al día de compañías telefónicas para ofrecerme un contrato mejor. Y me dan ganas de llamar a este o a aquel otro medio de comunicación: "Oye, que hoy no habéis criticado al Real Madrid. ¿Estáis bien?" En muchas ocasiones el antimadridismo es chusco y pueril y en otras adquiere un traje más sutil y menos perceptible. Y eso es lo que ha sucedido hoy con el titular de una noticia del As que, debo reconocerlo, me ha arrancado una sonrisa. Lo primero que he pensado cuando, y bajo la firma de Aritz Gabilondo, he leído que el Barcelona goleaba al Madrid, ha sido que se trataría de un comentario irónico sobre la situación económica de ambos clubes, uno arruinado y otro saneado y en perfecto estado de revista.

Luego se me ha pasado por la cabeza que habría sido un error porque, ¿cómo, dónde y cuándo iba a golear un equipo en quiebra técnica a otro que acaba de ganar Champions, Liga y Supercopa y tiene dinero para fichar? Resulta que el prometedor colega se refería, con un titular un pelín engañoso, la verdad, al trofeo llamado Golden Boy que, desde el año 2003, entregan unos señores italianos, los dueños de Tuttosport, y en cuya lista habría logrado meter según parece a cinco jugadores el Barcelona mientras que el Real Madrid tendría únicamente a un representante, Eduardo Camavinga. Y después me he imaginado Canaletas abarrotado porque Pedri podía conseguir un premio que, antes que él, lograron Rafael van der Vaart, Anderson, Pato, Balotelli, Götze, Isco y hasta el mismísimo Martial. Creedme cuando os digo que no hay nada en el mundo del fútbol comparable con la ilusión desbordante y esa sensación que provoca entre los aficionados el hecho de que uno de sus futbolistas consiga un Golden Boy, a su lado la Champions es un título indudablemente menor.

El titular de la goleada ha ido cambiando y de goleada ha pasado a "La Masía asusta a Europa" y, por último, a uno más descriptivo: "Cinco futbolistas del Barcelona y sólo uno del Real Madrid, finalistas del Golden Boy". En realidad, y si lo reducimos todo a un asunto numérico, Gabilondo tiene razón: 5-1, goleada culé. Felicidades. Otra temporada de ensueño. A Canaletas. Si Scaramanga no existiera habría que inventarlo. Ian Fleming, de hecho, lo hizo. Los inventó a él y al doctor No, Goldfinger, Blofeld, Kananga, Stromberg, Kamal Khan y un largo etcétera. Al final siempre gana Bond, del mismo modo que Sherlock acaba resolviendo también siempre todos sus casos, pero es mucho más divertido con los malos, ¿verdad? Rezo para que el antimadridismo siga en plena forma porque eso supondrá a buen seguro que el Real Madrid continúe ganando muchos títulos y Scaramanga siga celebrando que no le hagan el pasillo al campeón o la goleada del Golden Boy, que a mí, qué queréis que os diga, me suena al boy, boy, boy de Sabrina.