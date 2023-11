Carta a los mártires del Valencia

Estaba claro desde el primer momento que, salvo honrosísimas excepciones, no existía ni en el Valencia como club ni tampoco en el valencianismo ni, por supuesto, entre los periovalencianistas un ánimo claro de contricción. Porque, y para pedir perdón, uno tiene que tener claro con carácter previo que ha cometido un error y, en el fondo, si hoy sentáramos en el diván a muchos seguidores ché y a la inmensa mayoría de periodistas que cubren la información del Valencia y los sometiéramos a psicoanálisis, afloraría una justificación para las agresiones racistas cometidas sobre Vinicius. Vamos, a algunos ni siquiera hace falta psicoanalizarlos, lo dicen sin necesidad de acudir a terapia, y ahí está, por ejemplo, el caso del libelo llamado SuperDeporte, que de super tiene lo que yo de alto y de deportivo lo que Edy Tavares de bajo. Lo que sucedió fue justamente lo contrario: cuando, después de ser vejado en las inmediaciones de Mestalla y humillado dentro del campo del Valencia, Vinicius se revolvió contra su agresor, el club, los jugadores, el cuerpo técnico, la afición y hasta la alcaldesa se sintieron amenazados. Y Vinicius no estaba dirigiéndose al Valencia sino a los aficionados del Valencia que le insultaron, muchísimos fuera del campo y unos pocos dentro de él. Por cierto que sobre esto del número también abrieron un debate absolutamente falsario: ¿Cuántos fueron? ¿Trescientos fuera y doscientos dentro? ¿Y cómo era posible que por quinientos herederos del Ku Klux Klan se marcara a toda una afición? La reacción de indignación tendría que haberse producido, y unánimemente además, aunque sólo hubiera sido un racista el que insultara al delantero del Madrid, pero, a cambio, desde Valencia trataron de convertir a la víctima en victimario. O sea, los pájaros disparando a las escopetas. ¿Imagen decís? La imagen se defiende expulsando a los ultras, que están perfectamente localizados, del estadio. A todos los ultras. A todos.

Por eso ha sorprendido tan poco la carta que hoy ha dirigido el Valencia a los 579 mártires que este próximo sábado visitarán el Coliseo romano para ser arrojados directamente a los leones. No presidirá Florentino Pérez sino el malvado Cómodo. Y no se jugará un partido de fútbol sino que se recreará la batalla de Cícico. Uno tiene que ser verdaderamente un héroe para atreverse a visitar el Bernabéu, un campo en el que hace años que no ocurren actos vandálicos precisamente porque el Real Madrid se atrevió a hacer en su día con sus ultras lo que no puede o no quiere hacer el Valencia con todos los suyos. Porque, y esto que quede entre vosotros y yo, sólo faltaría que al racista que insultó a Vini no se le hubiera expulsado e impedido volver a entrar jamás al campo. No hay ninguna heroicidad en eso, es lo normal.

Demagogia al margen (porque no recuerdo que nadie haya dicho jamás que la afición valencianista sea racista), que los dirigentes del club al que pertenecen los seguidores racistas (esos sí) que a la entrada al campo le cantaron a Vinicius aquello de "eres un mono, Vinicius eres un mono" sin que absolutamente nadie (tampoco la policía) moviera un dedo, adviertan a sus mártires en esa carta de que estén "por encima de cualquier provocación" es tan lamentable como que el abogado de uno de los racistas dijera que su defendido no estaba imitando los gestos de un simio sino que se estaba rascando las axilas. ¿Provocación de quién? ¿Y a quién? ¿Llamará Vinicius o algún futbolista negro del Real Madrid "blancos de mierda" a los seguidores valencianistas? Sinceramente no lo creo. Es más posible que San Mouctar Diakhaby vuelva a inventarse un insulto racista, como ya sucedió con Juan Cala, a que se produzca algún incidente de ese tipo en el Bernabéu. Pero, y ojalá que no sea así, de producirse, aquí lo condenaremos y no creo que el periodismo llame Pinocho al agredido o lo compare jocosamente con Nelson Mandela. Vinicius José Paixao de Oliveira Junior no tiene ningún problema porque, y aunque alguno no lo entienda o pueda sorprenderle, ser negro no lo es, no es un problema. De hecho es una bendición porque, en mi opinión, el color negro es bastante más bonito que nuestro color pollo de corral. El Valencia sí tiene un problema y no tiene nada que ver con el viaje de sus aficionados a Madrid sino con los racistas que se cobijan en el campo con la excusa del fútbol y que, si no son extirpados, tarde o temprano volverán a actuar. Menos poesía y más prosa.