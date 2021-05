Carta a Zidane

En tu carta publicada hoy en el diario As, querido Zinedine Zidane, te reivindicas, glorificas tu trabajo, lo ensalzas por encima de cualquier otra cosa y es, además, justo y necesario que así sea puesto que yo creo que pasará muchísimo tiempo antes de que volvamos a ver a un entrenador ganando tres Champions consecutivas para el Real Madrid, si es que lo vemos. Y hablas de la memoria o, para ser exactos, de la ausencia de ella, de la desmemoria que crees que ha sido la tónica general de los últimos meses hacia ti por parte del club y que, al final, he acabado haciendo mella. La carta es un compendio de tus virtudes, de todas las cosas que has hecho bien a lo largo de estos años, una especie de elogio de Zinedine a Zidane o de Zizou a Zinedine, un homenaje al onanismo, y no me refiero sólo a los títulos sino, y en tus propias palabras, a lo que has construido en el día a día, lo que has aportado en la relación con los jugadores, con todos los trabajadores del club. Vayamos por partes, Zizou; achacas a la desmemoria, trufada de ingratitud, el hecho de que en el club no se te haya reconocido lo que has construído... ¿con qué jugadores, Zidane?

¿Qué construiste con Jovic, al que pediste y luego dejaste apartado en la cuneta hasta que se tuvo que marchar? ¿O con Martin Odegaard, del que también pediste su vuelta de la Real Sociedad y al que luego simplemente dejaste marchitar hasta que el chico se tuvo que buscar acomodo en el Arsenal? ¿Qué construiste con Reguilón? ¿Qué puentes tendiste con Achraf, al que ahora pretende el PSG? ¿Qué relación tuviste con Bale? ¿Y con James Rodríguez? ¿Qué has construído con Lunin, que a punto ha estado de irse también desesperado? ¿Cómo definirías tu relación con Kubo? ¿Hablas con él? ¿Te interesas por cómo le va? ¿Qué sabes de Ceballos? ¿Cómo crees que se sintió Vallejo? Seamos serios, Zinedine, tú construiste un puente dorado con aquellos futbolistas a los que tú querías y, a los que no, simplemente los despreciaste, los dejaste a un lado como si no fuera contigo la cosa. ¿Cómo crees que debe sentirte contigo Mariano, con quien no has contado y al que sacabas al campo los tres últimos minutos con el partido perdido?

La memoria que exiges al club está en todas y cada una de esas circunstancias personales porque cuando tú no querías a alguien (y muchas veces después de haberlo querido) alguien del Real Madrid tenía que negociar su salida y explicar lo inexplicable. Tú simplemente colocabas el pulgar hacia abajo pero el trabajo sucio tenían que hacerlo otros en tu nombre.¿En serio me estás diciendo que el motivo principal de tu marcha es por haber leído en la prensa que te iban a echar después de una derrota? ¿De verdad? Alguien que lleva en el fútbol profesional desde los 18 años y en el Real Madrid los últimos 20? No es creíble, Zidane, simplemente no lo es. Luego, en otro párrafo de tu carta, dices que cuando la cosa se ponía fea te salvaban los jugadores: ¿Te salvaban a ti? ¿Los jugadores ganaban los partidos por ti? Yo tenía entendido que tanto tú como los futbolistas del Real Madrid jugábais y ganábais o perdíais defendiendo la camiseta del club pero ahora me entero de que no, de que cuando se ganaba un partido era por el Zidane Fútbol Club.

Yo no puedo criticar la carta porque, como decía Petón este mediodía en Fútbol EsRadio, estos son tus sentimientos, es lo que tú has sentido, pero, y hablando de la memoria y haciéndolo en plata y por derecho, el desmemoriado eres tú. No eres tonto, Zidane. Eres raro pero no eres tonto. Sabes que con esta carta colocas a los pies de los caballos a Florentino Pérez, que es caza mayor. Y lo haces en un momento económico complicado para el club, en plena pandemia, después de una temporada en la que no se ha ganado nada y con una posible sanción de la UEFA pululando por ahí. Y te digo que el desmemoriado eres tú porque tu carta, que es bastante extensa, olvida algunos detalles que a mí sí me gustaría reseñar como, por ejemplo, cuando en el pasado mes de enero Alain Migliaccio se presentó en el despacho del presidente del Real Madrid para preguntarle si podía rescindirse el contrato sin abonar ninguna indemnización.

Se te ha olvidado que, nada más finalizar el partido contra el Villarreal, Florentino bajó al vestuario para hablar contigo y decirte que os teníais que reunir para planificar la próxima temporada; se te ha olvidado que te preguntó si querías hacerlo en ese momento y tú le dijiste que no; se te ha olvidado que te pidió hacerlo al día siguiente en el estadio Santiago Bernabéu y tú le dijiste que no, todas esas cosas se te han olvidado. Se te ha olvidado, en definitiva, que dejaste tirado al club en 2018 porque, según tu representante, estabas agotado y muy nervioso, generándole un problema al Real Madrid que devino en la traumática contratación de Lopetegui, su posterior destitución, el nombramiento de Solari, que estaba ahí en ese momento, su cese y, ¡oh, là, là!, tu segundo advenimiento. Porque, y eso también se te ha olvidado, Florentino Pérez te perdonó por haberle dejado en la estacada y más tirado que a una colilla y consintió que regresaras. Se te ha olvidado que, si como dices en el encabezamiento, los madridistas te dieron su cariño fue porque Florentino te trajo primero como entrenador y luego te regaló la posibilidad de dirigir desde el banquillo al mejor club deportivo del mundo. Se te han olvidado un montón de cosas en realidad.

Cada uno es dueño de sus palabras y de sus silencios, Zinedine. Tú has decidido clavarle por la espalda a Florentino una cimitarra pero sabes que él no saldrá a reprochártelo. No te dirá lo que yo sin embargo sí puedo decirte, que has cambiado, que desapareció la felizidane, que alguien te convenció de que eras un táctico de primer nivel mundial y no sólo un buen gestor. Juegas con la ventaja de que Florentino nunca te dirá que hay pesos pesados en ese vestuario que piensan que tu discurso está agotado y que más de uno y más de dos se han llevado las manos a la cabeza con algunas decisiones tuyas a lo largo de la temporada. Eso no te lo dirá Florentino, Zidane, porque el presidente del Madrid se queda, no se va. Por cierto: sabías perfectamente que esta carta, y más aún en el tono guerracivilista que subyace en ella, iba a provocar un aluvión de ataques hacia tu amigo Florentino, ¿o ya ex amigo?

Si tu sueño era dirigir a Francia en el Mundial de Qatar podías haberlo dicho así: "Quiero entrenar a Francia". Salir diciendo que te vas porque leíste que te querían echar o porque los periodistas no te preguntaron de fútbol, en fin... Eres y serás una leyenda del madridismo, eso nadie lo podrá cambiar, pero la primera vez te fuiste sin encomendarte ni a Dios ni al diablo y se te respetó; la segunda lo hiciste de un modo extraño provocando un problemón y se te respetó; y ahora lo haces provocando un cisma y seguro que se te respetará también porque el Real Madrid y el madridismo es generoso. Es, por cierto, el mismo respeto que tú no has tenido ni con el club ni con quien confió ciegamente en ti. Suerte con Francia, Zizou. Y aprovecha que ahora están de rebajas en Muebles La Oca.