Carta abierta a Ana Peleteiro

Lo primero que quiero decirte, Ana, es que he dudado un montón antes de decidirme a escribirte esta carta. He dudado, más que nada, porque no tiene nada que ver con nada de la actualidad, que hoy gira hacia Dembélé, sino única y exclusivamente con unas declaraciones tuyas que me llamaron mucho la atención por lo ofensivas que fueron precisamente hacia 3.656.979 españoles según las últimas elecciones generales; y he dudado también, te lo reconozco, porque creo sinceramente que contigo tengo la batalla perdida, voy a salir inevitablemente derrotado. Pero como llevo cerca de 35 años diciendo y escribiendo siempre lo que me ha dado la gana, incluso cuando sabía que iba a perder sin remisión, y me va más la fiesta que a un tonto un caramelo, será un inmenso placer perder con toda una medallista olímpica como tú.

Si, como aseguran, eres finalmente la abanderada de la expedición española en los Juegos Olímpicos de París de dentro de dos años, yo seré el primero en aplaudirte y querré que te vaya fenomenal; bueno, a lo mejor el primero no, supongo que tu novio, tu familia y tus amigos me adelantarán en eso, pero me alegraré porque competirás bajo la bandera de España, de la que tanto presumes. No creo sinceramente, Ana, que haya demasiados compatriotas nuestros que se fijen en el color negro de tu piel. Habrá, eso sí, imagino que como en todos los sitios, un grupo reducido de supremacistas blancos, del mismo modo que habrá también otro grupo de votantes comunistas, que ya sabes (o a lo mejor no porque eso, desgraciadamente, ya no se estudia en las escuelas) que ha sido la ideología que más muertos ha provocado en todo el mundo. Pero los racistas serán, Ana, la inmensa minoría o, como canta MClan, la flor y nata de la mediocridad, y a los mediocres nunca hay que hacerles demasiado caso.

¿Sabes lo que pienso? Pienso que en España, insisto que como en todos los sitios, puede haber un problema de racismo pero que el racismo no nos define a los españoles, que siempre hemos sido históricamente justo todo lo contrario. No estoy diciendo que tú no hayas sufrido ataques racistas, por ejemplo a través de las redes sociales, pero yo los recibo a diario por mi calvicie o mi estatura y, sin embargo, no creo que aquellos que catalogan a la gente por lo que mide o por la cantidad de pelo que tiene en el cuero cabelludo sean el termómetro de la España del siglo XXI. ¿Sabes qué? Lo que a mi me parece segregacionista, porque señala a un sector de la población, y profundamente demagógico es precisamente acusar de racismo a casi 4 millones de españoles, incluído por supuesto Ignacio Garriga, que es negro. Cuando escucho a Ignacio no veo el color de su piel, créeme, te has quedado muy anticuada y eso que eres muy joven, sino que escucho a un tipo inteligente, con personalidad y con ideas propias; cuando te veo competir a ti no veo a una chica negra, veo a una compatriota tratando de dejar el pabellón lo más alto posible.

¿Sabes de lo que estoy un poco harto, Ana? Estoy harto de que me catalogen. Y de tener que jusficarme. Yo no sé qué ideas tienes tú, sinceramente, no sé si eres del PSOE o de Podemos, me da igual, no me interesa. Lo que me molesta es que utilices el paraguas que te ofrecen la federación española de atletismo y tus éxitos deportivos merecidísimos para arrancar de cuajo y por el artículo 33 a una parte importante de la población que, por mucho que insistas, no es racista pero que sí paga sin embargo sus impuestos, a través de los cuales se financian por ejemplo las becas para deportistas de las que quizás tú te hayas beneficiado. Modernízate, Ana, pero hazlo en serio. Créeme que, en España, cuando la gente oye a Elton John no se fija en su orientación sexual sino en sus canciones, que son preciosas. Hazme caso, nadie se fija en el color de tu piel, que por cierto es muy bonito, a nadie le importa lo más mínimo, no nos hagas pasar falsamente por lo que no somos, miembros del Ku Klux Klan, porque hoy en España nadie habla de eso sino de la factura del gas y de la luz y del precio de la gasolina, que está por las nubes. Mira, tienes una ocasión pintiparada para utilizar tu privilegiada tribuna para criticar, por ejemplo, la elección de Qatar como sede del próximo Mundial de fútbol. Ahí sí que hay racismo y se discrimina a la gente por su orientación sexual, en España no. En Qatar sí que tratan a las mujeres como seres inferiores. Lidera esa campaña, Ana, ahí sí eres necesaria. Haz lo que llevo haciendo yo un montón de tiempo, serás bienvenida.