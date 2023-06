Carta abierta al periovalencianismo

A ver, periodistas del Valencia, o sea periovalencianistas en general, ¿qué es exactamente lo que os molesta del hecho de que Vinicius se revuelva contra quien le llame mono o negro de mierda? Volvéis a hacer mofa de él comparándolo con Nelson Mandela, decís que la lucha contra el racismo se va de vacaciones porque el chico ha pedido un aplazamiento de su declaración (que es algo bastante habitual, según creo) al encontrarse a siete mil kilómetros de España… ¿Qué es lo que os molesta? Si, al ser requerido por la jueza, Vinicius hubiera venido a Madrid para prestar declaración y luego se hubiera vuelto a Miami para seguir con sus vacaciones, o sea si se hubiera metido catorce mil kilómetros entre pecho y espalda para hacer algo que puede hacer perfectamente dentro de un mes, ¿estaría más comprometido según vosotros con la lucha contra el racismo? ¿O es que creéis que debió callarse?

¿Es eso? ¿Pensáis que debió aguantar como un negro dócil, como un negro bueno, que el aficionado al que localizó insultándole lo hiciera sin que tuviera consecuencias? Eso es lo que os rebela, ¿verdad? No soportáis que Vinicius situara en el mapa a Mestalla porque, tanto dentro como fuera del campo, seguidores de vuestro equipo humillaran a un crío por el color de su piel. ¿A que es eso lo que os tiene en vilo? ¿A que es eso lo que no os deja dormir tranquilos? ¿Qué queríais, un negro tranquilo, uno que aguantara que le llamaran mono sin rechistar? ¿Y como se le ocurrió revolverse le comparáis irónicamente con Mandela? ¿Y decís que la lucha contra el racismo se va de vacaciones? ¿Este es el nivel? Pues sí, es éste. Este es el nivel. Nivelazo.

Es tan sencillo como condenar lo sucedido, que es algo que no habéis hecho y que, si lo habéis hecho, ha sido a regañadientes. Porque, en el fondo, supongo que para vosotros el hecho de que trescientos hombres de Neandertal se reunieran alrededor del campo para gritarle a Vinicius mono no supone en absoluto un comportamiento racista, ¿no? ¿Así tenéis que vivir, defendiendo lo indefendible para que no os lo echen en cara? Qué triste, ¿no? ¿Defendiendo que Diakhaby insultó a Juan Cala cuando no lo hizo y riéndoos ahora de Vinicius cuando sí le llamaron mono? ¿Y qué les decís a vuestros hijos, que está mal llamar negro de mierda a un jugador salvo que éste vista la camiseta del Real Madrid? En serio, ¿tanto daño os hizo lo de Mijatovic? Olvidadlo ya, Pedja no hizo nada que vosotros no hubiérais hecho en su lugar, él eligió entre un buen equipo español y el mejor equipo del mundo. ¿Tanto os dolieron los goles de Morientes, McManaman y Raúl? No creáis que el Valencia fue especial tampoco en eso, el Real Madrid siempre gana esas finales, siempre. Superadlo ya.

¿Creéis que el dueño singapurense del Valencia va a tener en cuenta para algo vuestra opinión porque llaméis Mandela a Vinicius? ¿No habéis caido en que le faltáis también a él al respeto? ¿Pensáis que riéndoos de un crío, de un niño, van a empezar de una vez por todas las prometidas obras del Nuevo Mestalla. Llevan paradas desde 2007. ¿Creéis que así, diciendo que la lucha contra el racismo se va de vacaciones, el Valencia tendrá un proyecto ganador la próxima temporada? ¿No véis que es peor y no mejor? ¿No os dáis cuenta de que esta no es una batalla de camisetas? ¿Qué ha pasado con los vándalos que insultaron a Vinicius a la llegada al campo cuando todavía no había tenido tiempo ni para santiguarse? ¿Alguien les localizó? ¿Habéis hecho algo? ¿O volverán a llamarle mono y negro de mierda dentro de tres meses, cuando el Madrid vuelva a visitar Mestalla? Superadlo ya, Mijatovic eligió bien y era impensable que el Valencia le ganara una final de su Copa, la Copa de Europa, al Madrid. No lo paguéis con un niño, que luego va diciendo de nosotros por ahí que somos unos racistas y os tentáis la ropa.