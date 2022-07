Caso Laso: deontología, filtraciones e información

Es curioso pero cuando a un periodista no le gusta una información la cataloga rápidamente de filtración: "Eso es una filtración". Pero todas las informaciones lo son, el otro día nos lo recordaba José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial: los papeles del Pentágono que empezaron a publicarse en The New York Times fueron fruto de la filtración de un funcionario que previamente los había sustraído ilegalmente y el escándalo Watergate que se publicó en el Washington Post fue fruto de las informaciones que Mark Felt, a quien durante muchos años se apodó como garganta profunda, les hizo llegar a Woodward y Bernstein mientras era ni más ni menos que director adjunto del FBI. Salvo casualidades improbables, las noticias son siempre fruto de una filtración, interesada o no, pero nosotros las llamamos despectivamente filtraciones si no nos gustan o no avalan nuestras tesis o, por el contrario, informaciones si lo hacen.

Así, por ejemplo, el que se haya conocido la dolencia de Pablo Laso o se haya sabido la medicación que está tomando es, para la inmensa mayoría de mis colegas de profesión, una filtración interesada por parte del Real Madrid y, sin embargo, el que se haya conocido que el médico que operó a Pablo le dio el visto bueno para seguir entrenando de forma inmediata, que el Real Madrid no consultó nunca con él para saber cómo se encontraba Laso, que ninguno de los cardiólogos mencionados en el comunicado hecho público ayer examinó al entrenador, que ningún médico del Real Madrid trató tampoco a Laso en los treinta días posteriores a su infarto ni se le practicó ningún tipo de prueba, ni rayos X, ni ecocardiograma, ni tomografía y que nadie le acompañó a su última revisión médica, es todo fruto de una profundísima y ardua investigación de un equipo humano compuesto por cientos y cientos de periodistas y no responde en absoluto a que alguien (y no tiene por qué ser Laso) haya filtrado eso para hacerle daño al club y respaldar la posición de Pablo. Hombre, ¡si hasta he llegado a leer que se sintió solo y abandonado por el Real Madrid! Si, según los doctores de la Santa Madre Iglesia del Periodismo, se sostiene como dogma de fe que el Real Madrid filtró el informe médico de Pablo para hacerle daño, yo me pregunto: ¿Quién ha filtrado que Laso se sintió solo?... Ojo, estamos hablando de un sentimiento muy personal. ¿Y quién filtró que Juan Carlos Sánchez quiso prescindir de él en tres ocasiones anteriores? O tirios o troyanos, ¿no? O todo el mundo filtra o no filtra nadie y todo el mundo informa, ¿verdad?

Lo mejor para el Real Madrid y lo mejor para Pablo Laso habría sido que todos dejáramos de enredar, pero como era previsible no ha sido el caso y ahora esta historia de amor de once años está a punto de acabar como la guerra de los Rose. Y, de repente, asoma por detrás de la puerta la deontología profesional e importa mucho y es trascendente que se diga que a Laso le dio un infarto cuando resulta que es público y notorio que eso fue lo que pasó, más que nada porque ingresó por su propio pie en la UCI del Hospital Sanitas de La Moraleja. Digo que la deontología profesional ha surgido de repente de entre los muertos porque no siempre ha sido así, no siempre aparece la deontología profesional cuando más se la requiere, por ejemplo no lo hizo con Gareth Bale. Con Bale sí valió decir que no aguantaba el dolor, que sus problemas de espalda eran fruto de la práctica del golf o, como llegó incluso a publicarse en su día, que el delantero galés sufría una protusión vertebral crónica que, para más inri, había sido detectada en el momento de su fichaje por los doctores, que debían ser todos idiotas de baba. Eso era información porque resultaba conveniente, aunque el Real Madrid lo desmintiera, y ahí no se vulneró por supuesto la privacidad de Bale, probablemente porque no es de Vitoria sino de Cardiff y porque no concede entrevistas, pero resulta que ahora el Real Madrid ha filtrado unos perversos informes médicos que conoce todo el mundo porque, al salir del hospital en el que estuvo ingresado, Pablo se hizo una foto para los medios que estaban allí esperándolo.

Y yo, además de insistir en que respeto la decisión del Real Madrid, sólo faltaría, y la de Laso, por supuesto, únicamente querría decir que ojalá todo acabe aquí y desear que Pablo dirija cuanto antes un nuevo equipo, que lo haga muy bien, que triunfe allá donde vaya y que, cuando se enfrente al Real Madrid, pierda siempre. Y me gustaría añadir algo más: manda carallo, como dirían en Galicia, que los mismos que dejaron colgado de la brocha en Estambul a Herteul en mitad de las Navidades, sin dejarle subir al autobús y con una noche de hotel pagada y un billete de regreso a España en vuelo regular, se erijan ahora en los defensores de los modales y las buenas costumbres. Todas estas críticas, como comentaba ayer, están íntimamente conectadas con La Decimocuarta, sobre todo con ella, que ha provocado un daño irreparable en quienes amenazaron a Dembélé con no volver a jugar más si no aceptaba las condiciones de renovación, despidieron (sin pagarle) a Setién porque su equipo no jugaba bien, le dijeron a Koeman que no contaban con él y que si encontraban otro entrenador se iba a la calle, consintieron en silencio que se llamara negro a Peter Federico, miraron hacia otro lado cuando se llamó macaco a Vinicius o se negaron a hacerle el pasillo al campeón de Liga bajo la peregrina excusa de que aquello enfrentaría a las aficiones. Ya lo dijo Fray Antonio de Guevara, gran madridista aunque naciera en el siglo XV: ‘el aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos’. O, algo más mundano y coloquial, consejos vendo que para mí no tengo. Pues si no los tienes para ti, ahórratelos, campeón. O campeona. O campeone. Que no quiero que me pillen.