Caso Negreira: Cuando parecía que iba por aquí...

Miguel Ángel Gil Marín, ¿cree usted en serio que adultera más la competición un vídeo en Real Madrid Televisión que un posible delito continuado de cohecho activo por parte de dirigentes del Fútbol Club Barcelona y otro posible delito continuado de cohecho pasivo en concepto de autor por parte de Enríquez Negreira y otro posible delito continuado de cohecho pasivo en concepto de cooperador necesario para el hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? ¿Lo cree de verdad o está usted fingiendo, Gil? ¿O quiere convertir usted al tercer grande del fútbol español en una sucursal del Fútbol Club Barcelona en Madrid? ¿Tan poco respeto le tiene usted al Atlético de Madrid? ¿En serio? ¿Un comunicado para criticar una tarjeta amarilla y una declaración en un corrillo para llamar forofos a los trabajadores de un canal de televisión y, a cambio, su silencio desde hace siete meses respecto del mayor escándalo de la historia del deporte español?

No me sorprende que los dirigentes culés investigados se defiendan, tienen derecho a hacerlo. Tampoco me sorprende que los periobarcelonistas o los seguidores culés miren hacia otro lado, a veces en la ignorancia se vive mejor. Me parece inquietante, eso sí, que, salvo el Real Madrid, el resto de clubes prefieran escurrir el bulto. Pero lo suyo, Gil, lo suyo es serio, lo suyo es de traca. Que usted mire hacia otro lado cuando, evidentemente, fue perjudicado, y arroje tierra a los ojos de Florentino Pérez, que ha defendido al Atlético de Madrid en contra de la opinión de sus propios dueños, es de juzgado de guardia moral. ¿O es que quiere usted vender el club? ¿O es que ya no le interesa el juguetito? ¿O acaso interpreta usted que metiéndose con el Madrid y olvidando el pago del Barça de siete millones de euros durante diecisiete años a Negreira va a granjearse el apoyo popular? ¿Tan tontos piensa usted que son los seguidores del Atleti, Gil? ¿Lo piensa ahora o lo llevan pensando ustedes desde hace años?

El juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, ha imputado al Fútbol Club Barcelona por un delito de cohecho. Según el magistrado, el Barça pagó a través de sociedades interpuestas a uno de los tres vicepresidentes del CTA, que tenía condición de funcionario público a efectos penales debido a que desempeñaba tareas públicas. Su Señoría afirma que Negreira tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos de bastante gravedad y de ahí precisamente sus amenazas al Barça. Es de cajón que alguien que ocupa ese cargo debe ser imparcial y que esa neutralidad se vio irremisiblemente afectada por el ingreso de una abultada remuneración sin contrato por medio que sirva de soporte documental. A ver, señor Gil, ¿cree usted que esto puede adulterar la competición más o menos que un vídeo de Real Madrid Televisión contra los árbitros? ¿En serio lo piensa? ¿Y piensa usted que esos vídeos no están justificados? ¿Cree usted de verdad que Luis Medina Cantalejo, por ejemplo, puede seguir ahí como si nada hubiera pasado? ¿Piensa usted que la Guardia Civil ha entrado hoy en la sede de la federación española de fútbol para proceder al registro del Comité Técnico de Árbitros por un capricho? ¿Cree usted que es posible que eso mismo ocurra en la Ciudad de la Imagen, sede de Real Madrid Televisión? Ya por simple curiosidad, ¿qué le parece más grave, el vídeo del otro día del canal de televisión del Madrid o que un juez impute a Bartomeu y Rosell y al Barça, a Negreira y su hijo por un posible delito de cohecho?

¿Cree usted Gil que la UEFA puede apartar al Real Madrid de la Champions por un vídeo? Porque es de eso de lo que se está hablando en referencia al Barcelona, de apartarlo de la Copa de Europa. Y si eso llegara a ocurrir, ¿qué podría decirle usted a sus aficionados? ¿Les diría "en esto también fuimos siempre por detrás del Real Madrid"? Con esto y con todo, el silencio de Gil, uno de los principales afectados, no es lo más grave, no. Lo peor es la reacción del entrenador del Barça, descojonado de la risa porque un juez acaba de imputar a su club, o la de Laporta, felicitando el cumpleaños a Julio Iglesias. Yo, y ya lo he dicho un montón de veces, me moriría de vergüenza si se demostrase que el Real Madrid pagó una vez a un vicepresidente arbitral, una solo. Y pediría perdón. Xavi no, Xavi se ríe. Y Laporta le canta a Julio Iglesias. Y el periodismo espera hasta la pregunta número trece para saber qué opina el entrenador culé.

Y mi querido Jota Jordi publica la lista de nueve presidentes del Comité Técnico de Árbitros con pasado madridista, desde 1911 a 1967, o sea un asunto de actualidad, un período de tiempo por cierto en el que, con esos caballeros al frente del CTA, el Real consiguió la estratosférica cantidad de dos Ligas. En más de medio siglo, dos Ligas con esos madridistas dirigiendo a los árbitros. O eran tontos o eran muy honrados; el Barça, de 2001 a 2018, nueve. El Real Madrid con Alfonso Albéniz, Carlos Dieste, Luis Colina, Antonio de Cárcer, Julián Ruete, Eulogio Aranguren, Emilio Suárez, Luis Saura y Arturo López dos Ligas en más de medio siglo, el Barça con Enríquez Negreira nueve Ligas en diecisiete años. Una de tres: o son muy pero que muy tontos, o son muy pero que muy listos o esto también lo están negociando a estas horas Sánchez y el huído de la justicia Puigdemont. Siendo Antonio del Estudiantes… no me extrañaría nada. Hable, Gil, hable, que no le va a pasar nada, que por hablar no va a descender usted en la lista Forbes. Y si le bajan, hablo yo con él para que le suban otra vez.