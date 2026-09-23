Castaño estuvo blandito: ¡Pudiendo comparar a Real Madrid TV con las SS y a Florentino con Pol Pot!

Dice Javier Tebas que "estamos en septiembre y ya dan la Liga por adulterada", pero el mes es solo una unidad temporal, nada más. Quiero decir que si uno de los concursantes de, pongamos por caso, la carrera de persecución de queso, que existe de verdad, lo he mirado en Google, tuviera conocimiento de que otro participante, y de hecho su máximo rival por hacerse con tan suculento producto lácteo, estuvo pagándole durante 17 años un total de 8,4 millones de euros al vicepresidente de los jueces que van a decidir la competición, nuestro amigo tendría todo el derecho del mundo a poner en duda la limpieza de la carrera sin tener que esperar a que esta diera inicio. Al presidente de la Liga le parece una temeridad que un periodista diga en septiembre, cuando llevamos pocas jornadas, que el Real Madrid piensa que la competición no es justa: "un periodista dice que el Real Madrid piensa", sin embargo en 2015, cuando él ya llevaba dos años en el cargo que sigue ocupando hoy, no le dio ninguna importancia al hecho de que el entrenador del Atlético de Madrid afirmase en junio (no en septiembre, no, en junio, dos meses antes de que arrancase el campeonato) que la Liga estaba peligrosamente preparada para el club blanco. Entonces no importó el mes. Es el famoso calendario tebasiano.

De lo que no se da cuenta Tebas con esos arranques de furia tuitera que tiene, muy a lo Óscar Puente, es de que esas salidas de pata de banco confirman, punto por punto, todas y cada una de las sospechas del Real Madrid. Que se sepa, el Barça pagó a Negreira entre los años 2001 y 2018, o sea 17 en total. Negreira decidía los ascensos y los descensos y ahí había un buen saco de dinero para los premiados. Y el presidente de la Liga en la que compite el club que pagó durante más de tres lustros al hombre que decidía ascensos y descensos, toma partido claramente por el pagador en perjuicio de su rival. Yo me pregunto en voz alta: ¿En qué Liga medianamente seria no se habrían tomado ya cartas en el asunto? ¿Y cómo le sentaría al señor Bob Iger, ex director ejecutivo de Disney y propietario de Los Ángeles Lakers, que Adam Silver, comisionado de la NBA, se pusiera del lado de los Boston Celtics y atacase por X a su club? ¿Cuánto tiempo creéis que tardarían en poner de patitas en la calle a Silver? Pero la NBA, claro, es una competición transparente y no está carcomida desde la raíz.

Eso es lo que dice Tebas y lo que, preguntado precisamente a propósito de lo que dijo Mourinho sobre el árbitro del domingo en el Metropolitano, ha dicho Luis de la Fuente en la cadena SER es que él no tiene esa actitud ante la vida y ante el deporte, que le ha tocado perder muchas veces y que nunca ha pensado que había una mano negra que dirigía y que cree que los árbitros españoles son de los mejores del mundo. O sea, San Luis de Haro, no eran doce los apóstoles, eran trece. A ver, Luis, que a lo mejor tú, que trabajas para Louzán, o sea que trabajas para Tebas, y que acabas de ampliar tu contrato y de mejorarlo hasta 2032, a lo mejor no eres precisamente el hombre más libre en estos momentos para decir lo que te dé la gana, ¿eh? Aplaudiste a Rubiales, luego al que vino después, que ya ni me acuerdo, y ahora aplaudes a este. Y aplaudirás al que venga. Tú déjanos a los que podemos hablar con libertad que lo hagamos y no te metas en cosas de mayores. Y la moralina… en fin. Primero cumple el mandato de "No mentirás", que alguna mentirijilla has soltado desde que estás ahí sentado, y luego ya si eso hablamos con el Episcopado para que te propongan como beato. ¿Te parece?

Y para acabar está el castañón de Juanma Castaño en ABC comparando a Real Madrid Televisión con un periódico proetarra. Tengo para mí que Castaño ha estado blandito. ¡Hombre, pudiendo comparar a Real Madrid Televisión con las SS y a Florentino Pérez con Pol Pot! Yo creo, Juanma, que tú has hecho una apuesta por Enrique Riquelme, y me parece bien. Has calculado: Florentino… 79 años… 4 más de mandato… Y has llegado a la conclusión de que no va a estar ahí presidiendo el Real Madrid en 2030 con 83 años. Y has dicho: Riquelme… 37… Y has llegado a la conclusión de que tienes que poner ahí todos los huevos porque Riquelme te va a dar vidilla en el futuro. Y me parece fenomenal, ¿eh? Es un cálculo político-periodístico razonable y plausible. Pero, en mi opinión, para apostar por Riquelme no tienes por qué llevarte por delante a todos los profesionales que trabajan en Real Madrid Televisión, que son periodistas como tú y como yo y que, trabajando como trabajan en el canal de televisión del Real Madrid, es bastante probable que tengan que defender al Real Madrid.

En esa batalla por quitar a uno para poner al otro se le ha ido la mano. No es la primera vez, es cierto. Tampoco la segunda, es verdad. Ni la tercera. Pero errar es humano. Lo sorprendente, tocayo, no es que Jesús Alcaide, David Álvarez o Javier Lobo defiendan al Real Madrid en el canal corporativo del Real Madrid, lo que a mí, como cristiano, me tiene aún dándole vueltas a la cabeza es cómo es posible que un tertuliano de Deportes de la radio de la Conferencia Episcopal dijese, ante el incendio de Notre Dame, que es uno de los iconos del catolicismo, lo siguiente: "Qué bonita está, parecen las Fallas". Lo normal es que desde dentro del Real Madrid se defienda al Real Madrid, los originales sois vosotros en la cadena COPE atacando a la Iglesia Católica desde la radio de la que es propietaria la Conferencia Episcopal. Mi consejo, si se lo admites a alguien más viejo que tú: no corráis, Riquelme y tú sois jóvenes. Tenéis mucho tiempo para hacer y deshacer en el Real Madrid. Y te pido perdón de antemano si te he ofendido en algo, ¿eh? Que no quería yo molestar a nadie, faltaría más.