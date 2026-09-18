Ceuta: el espejo del Real Madrid no puede ser jamás el Barça

El Real Madrid ha anunciado que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y José Martínez, Pirri, presidente de honor del Real Madrid y ceutí de nacimiento, visitarán hoy la ciudad autónoma. Podrá sonar a reacción a lo que sucedió el martes con el asunto de las camisetas pero no lo es porque la visita de este viernes estaba programada con antelación. Esto —a lo de acompañar a quienes lo están pasando mal o ayudando económicamente a quienes más lo necesitan me refiero— es lo que lleva haciendo mi club desde tiempos inmemoriales. Y, en muchas ocasiones, sin retorno de cariño. Con esto quiero decir que todos estos actos de acompañamiento, de ayuda, de colaboración desinteresada, no se ven habitualmente recompensados cuando luego el Real Madrid visita los estadios de fútbol, pero da igual, da lo mismo. El Real Madrid no hace estas cosas para que luego se las reconozcan sino porque el club es consciente de su simbolismo, sabe de su grandeza, es consciente de que es un emblema de España.

De haber sido programada esta visita con posterioridad al plante de Kylian Mbappé, Vinícius y Konaté, Florentino habría demostrado tener más cintura que Dean Huijsen, que quizás la tenga, porque no se puede organizar un acto así en 24 horas escasas, aunque será inevitable que haya quien piense que se montó todo como reparación a la niñatada de sus tres futbolistas. El Real Madrid es esto: presidente y presidente de honor, que además es nacido en Ceuta, acompañando a nuestros compatriotas invadidos. Sí, Kylian, sí, "invadidos". España ha sido invadida por Marruecos, y así lo ha reconocido hoy mismo el habitualmente inútil Parlamento Europeo. Supongo que tú, que eres tan progre, tan humanitario y tan todo, creerás al menos en Europa, ¿no? Bueno pues Europa considera que Ceuta ha sido invadida (ese es el término exacto que utiliza) y ha exigido al país de origen de tu amigo Achraf Hakimi que respete las fronteras con España.

Pero volviendo al principio: esto sí es mi Real Madrid, el Real Madrid que todos hemos conocido siempre. Mañana recibirán a Florentino Pérez de un modo muy similar al que recibirán al Rey cuando visite Ceuta, y con bastante más cariño que si la ciudad fuera visitada por Pedro Sánchez. Y eso será así porque el Real Madrid no es un club de fútbol normal, no, el Real Madrid es un icono, es un emblema, es distinto a todos. Y ahora pregunto: ¿debería mi Real Madrid esperar a que el Fútbol Club Barcelona visitara antes Ceuta para decidirse a viajar hasta allí? No, ¿verdad? La decisión de ser solidario es una decisión independiente del resto de clubes del mundo. En el Real Madrid son conscientes de lo que significan para millones de personas de todo el mundo y ejercen su papel con responsabilidad. ¿Por qué esperar al Barça? El Fútbol Club Barcelona es un club antiespañol, ha organizado innumerables akelarres independentistas, sigue en la Liga española porque estos son más de sorber que de soplar y mientras haya algún beneficio que puedan sacar y alguna teta que puedan ordeñar lo van a hacer. No podemos esperar a que el Barcelona visite Ceuta por la sencilla razón de que probablemente muchos de sus directivos crean que es una ciudad marroquí ocupada por España: la historia tampoco ha sido nunca su fuerte. El Real Madrid hace lo que cree que tiene que hacer. Punto.

Por eso supone una falacia descomunal ventilar el asunto de las camisetas como si fuera un partido de fútbol: 8-0 para el Real Madrid, ocho jugadores del Real Madrid sí se pusieron la camiseta y no lo hizo ninguno del Barça, tampoco Rodrigo Hernández, Mister España. A Rodri le habría gustado ponerse esa camiseta pero su club independentista se lo impidió y él acató las órdenes. Rodri también es un ser humano como Mbappé y se le supone cierta sensibilidad, aunque siempre por debajo de la que tiene Kylian, eso por supuesto. Por eso, insisto, esto no se puede ventilar con un 8-0 para el Madrid, y no se puede por la sencilla razón de que del Real Madrid se espera todo siempre y del Barcelona nunca espera nadie nada, ni siquiera sus peñistas de Ceuta. Que haya madridistas que utilicen esa falacia del "y tú más" con el Barça… en fin. ¡Cómo si ahora el espejo en el que tuviera que mirarse el Real Madrid fuera el Barça! Si es por eso, lo tiene fácil: que pague al vicepresidente arbitral como hicieron ellos. Es un argumento tan mediocre, tan pequeño, tan improvisado que sólo puede ser fruto de la prisa por recurrir a algo ante el bochorno de esos tres jugadores.

Florentino Pérez es por derecho el mejor presidente de la historia del Real Madrid junto a Santiago Bernabéu. A la vista está que desde fuera no le han podido tumbar, ahí están las recientes elecciones contra Enrique Riquelme, aunque sí le pueden ir debilitando desde dentro. Lo del martes debilitó a Florentino y lo de ayer de Mbappé con el As lo empeoró aún más: "No quiero priorizar a las víctimas", dijo el filósofo galo. Tú no, Mbappé, porque tú eres de Bondy, pero yo, que nací en Chamberí, sí quiero hacerlo, yo voy a priorizar a las víctimas españolas entre las que se encuentran, Kylian, óyeme bien, la Guardia Civil y la Policía Nacional españolas que, aún a riesgo de sus propias vidas, han tratado de impedir que haya gente que muera en el mar tratando de llegar a la orilla española.

Y por último: ¿en serio vais a sacar a Vicente Boluda en todo esto? Eso sí que es un golpe bajo, ¿eh? ¿Vais a recurrir a ese engaño para salvar el culo a Mbappé, Vinícius y Konaté? No será con mi silencio. Si la iniciativa de apoyar a nuestros compatriotas partió de los empresarios valencianos yo no puedo por menos que ponerme en pie y romperme las manos aplaudiendo. Es una iniciativa de unos empresarios españoles apoyando en España a unos compatriotas españoles que lo están pasando mal porque han sido invadidos mientras el presidente del Gobierno andaba con TikTok. ¿Dónde está lo malo? ¿O es que los empresarios valencianos tienen que esperar a poner en marcha esa iniciativa hasta que se les ocurra ponerla en práctica a los empresarios catalanes? Porque si es así ya podemos esperar sentados. Exigidle al Real Madrid, está ahí para eso, para ser exigido. Es la responsabilidad del número uno. El número uno siempre está solo. No le pidáis, por favor, que rebaje el listón hasta colocarlo a la altura enana del Barcelona. Así no se escribe la historia, ni siquiera la moderna. El Real Madrid es un gigante, no le faltéis al respeto tratándolo como a un pigmeo.