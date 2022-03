Champions femenina con Gio al fondo

No sé quién decía esta mañana que el recibimiento que la afición culé ha tributado hoy a su equipo femenino de fútbol y el tratamiento especial otorgado por el prestidigitador Laporta tendrían que enorgullecer a los madridistas, y algo de razón tenía efectivamente quien eso decía porque tanto el recibimiento como el tratamiento han sido de partido grande de Champions... pero de Champions masculina. Pocas veces, por no decir que ninguna vez, se ha engalanado así el Camp Nou para albergar un encuentro femenino de fútbol, y yo me alegro. Me alegro porque habla muy bien del Real Madrid y efectivamente confirma la sensación que todos teníamos de que en cuanto el club blanco diera el paso (puede que tardío) de incorporarse de pleno derecho al fútbol entre mujeres, éste daría un salto indudable de calidad. La historia del Barça de fútbol femenino se remonta al año 2001 y, si retrocedemos en el tiempo, incluso más atrás, en concreto a los años 70 con el Club Femenino Barcelona.

El actual Fútbol Club Barcelona femenino es el mejor equipo del mundo, tiene a las mejores futbolistas y un presupuesto cercano a los 5 millones de euros, que es una barbaridad; sin embargo la sección femenina de fútbol del Real Madrid se registró oficialmente el 1 de julio de 2020, no hace de eso ni siquiera dos años, y maneja un presupuesto que no llega a los tres millones y medio. Hoy se enfrentaban en el Camp Nou el mejor equipo femenino de fútbol y uno recién creado, jugaban las jugadoras mejor pagadas del mundo contra otras futbolistas con ingresos más modestos, competían más de medio siglo de historia contra un año y medio escaso y, pese a todo, el recibimiento a las chicas del Real Madrid ha sido como si hoy visitara la Ciudad Condal el British Ladies' Football Club, el primer equipo femenino de fútbol del mundo, fundado por Lady Florence Dixie, hija del Marqués de Queensbury, allá por 1895.

Quien presionó tanto a Florentino Pérez para que se sumara al fútbol femenino, considerando al Real Madrid una pieza clave para el impulso de la Liga Iberdrola, tenía más razón que un santo y eso se ha visto acreditado hoy en el Camp Nou en el partido de Champions, lleno a rebosar. Como decía anoche José María Minguella, Laporta es el mejor vendedor del mundo de Joan Laporta. Durante todos estos días no ha habido enchufes ni dimisiones, tampoco cláusulas de confidencialidad ni rectificación del Código Ético sino sólo el partido de la Champions League femenina. Es probable que, con la mitad del ingenio que tiene Laporta, José María Bartomeu aún siguiera en su puesto, pero Bartomeu no era desde luego tan ingenioso ni probablemente tan locuaz y tan dicharachero como para dirigirse por ejemplo a un maniquí de Messi como si fuera el propio jugador. Laporta controla el escenario y, a diferencia de Bartomeu, sabe cómo eludir las balas deportivas.

Ayer dispararon una y curiosamente ni siquiera le ha rozado. Esa bala salió del cañón recortado en forma de correo electrónico de una futbolista perteneciente al Barcelona con destino al presidente Laporta. Gio Queiroz, que está cedida por el equipo catalán al Levante, denunció ayer "acoso psicológico" siendo menor de edad y mientras estuvo en la plantilla culé. Según su propia denuncia, el martirio de Gio, que ahora ya tiene 18 años, empezó cuando decidió acudir con su selección y desde el Barcelona se le advirtió que eso no sería lo mejor para su futuro en el Barça. Ahí empezó lo que ella define como un "persistente acoso", un acorralamiento abusivo que alcanzó su cénit cuando, insisto que siempre según su testimonio, el jefe de los servicios médicos la encerró ilegalmente en su casa. Gio relata que estuvo expuesta a situaciones humillantes y vergonzosas durante meses, que temió por su futuro y que el director de fútbol trató de destruir su reputación, minar su autoestima, degradar sus condiciones laborales y menospreciar e infravalorar sus condiciones psicológicas.

No parece que el hecho de ser menor de edad fuera en absoluto un impedimento y por supuesto, como era de esperar, la versión de la jugadora no coincide en absoluto con la del Barcelona. Queiroz expuso el caso ante el compliance officer del club catalán, o sea el responsable de promover una conducta ética y el cumplimiento de las normas y reglamentos, que le dio la razón al Barcelona; la encargada de la división de Inclusión y Diversidad de dicha oficina ética, la elegida para trabajar por la inclusión y la diversidad cultural, funcional, generacional y de género, se llama Maite, se apellida Laporta y no, no es una casualidad sino que es la hermana del presidente del club. Tenga o no tenga razón Gio Queiroz en su denuncia, lo cierto y verdad es que, al regresar de su selección, se decidió que jugara en el Barcelona B, con el que tenía ficha, sin el premio de entrar en las convocatorias del primer equipo, al que ya nunca regresó. Pero insisto en que hoy no es el día de noticias tristes, hoy no toca Gio; vamos, no toca hoy ni ayer ni probablemente toque tampoco mañana porque, y que quede entre nosotros, Gio Queiroz le importa a poca gente. Lo que hoy importa de verdad es ese Barcelona-Real Madrid de Champions League femenina que tan bien y con tanto arte, dotado incluso por lo que veo de efectos narcotizantes para el periobarcelonismo, ha vendido el prestidigitador Laporta. Enhorabuena a las premiadas.