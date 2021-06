Clasificarse era una obligación

Lo importante es el punto de vista: una señora contempla un cuadro; en él se ve a una mujer desnuda a la que, absorto, observa lividinosamente un hombre desde la cama. "¡Qué desvergüenza!", comenta la espectadora, "mientras su esposa está en casa con sus hijos, este hombre pasa el rato con su amante, que se está quitando la ropa para acostarse con él". Pero resulta que, justo al lado de esta señora, está el autor del cuadro, que la responde: "No señora, no. Ellos son marido y mujer; él, que está muy enamorado pese a llevar casado veinticinco años con ella, la mira embelesado; y no se están quitando la ropa sino que se están arreglando porque resulta que dentro de un rato celebran la fiesta de graduación del mayor de sus cinco hijos". Lo importante, como digo, es el punto de vista. Y, tal y como nos enseñó anoche Irene Aguiar con el asunto del homenaje del alcalde de Múnich al colectivo homosexual, también el contexto.

España ha derrotado hoy con solvencia a Eslovaquia por cinco goles a cero. De no hacerlo, o sea de haber empatado, tendría que haber estado pendiente del otro partido del grupo que jugaban Suecia y Polonia. En caso de derrota España simplemente habría dicho "adiós que me voy, linda dama española". Al ganar, la selección tenía garantizado el pase a los octavos de final de la Eurocopa. El marcador ha sido muy llamativo pero, ¿qué vemos en el cuadro? ¿España se está vistiendo o España se está quitando la ropa? Está bien, pongámoslo en contexto. Nuestra selección es uno de los 16 equipos nacionales que se clasifican para los octavos de final. Eso, si no me fallan las cuentas, quiere decir que sólo se han quedado fuera ocho. Por clasificarse se han clasificado, incluso, los cuatro mejores terceros. O sea, clasificarse para octavos no era una opción, era una obligación para España. Lo que ha logrado hoy la selección no es, como muchos están tratando de hacer ver, una matrícula de honor, ni siquiera un notable o un bien; lo de hoy es un suficiente. Y si estamos celebrando este suficiente como si España hubiera ganado la Eurocopa es porque en partidos anteriores, y ante selecciones tan mediocres como la eslovaca, España no consiguió aprobar. Hoy España ha cumplido, ha hecho lo que tenía que hacer, lo que estaba obligada a hacer si tenemos en cuenta su nivel. O sea, hoy España ha hecho lo que no había hecho antes y ante (probablemente) una de las peores selecciones de la Eurocopa.

Acudamos al ranking oficial de selecciones confeccionado por la FIFA para el año 2021. España, que pasa como segunda de su grupo, aparece en la sexta posición. En el ranking aparece clasificada muy por delante de Suecia, que es la decimoctava selección mundial pero que, sorprendentemente, ha pasado como primera. Después de empatar con la decimoctava selección mundial, España volvió a hacerlo, volvió a empatar con Polonia, que aparece clasificada en la vigésimo primera posición. Y esta tarde ha machacado, ha masacrado, ha pasado literalmente por encima de Eslovaquia, que es la trigésimo sexta selección del mundo por detrás, por ejemplo, de selecciones como Marruecos, Irán, Japón, Argelia o Senegal. Repito: en un grupo con Suecia, Polonia y Eslovaquia, la triple campeona europea y una vez campeona mundial pasa como segunda de grupo: ¿Se viste o se desviste España?

Hoy, ante la trigesimosexta selección mundial, España ha ganado por 5-0. El primer gol español ha llegado a la media hora de juego fruto de un error garrafal de Martin Dubravka; el segundo gol, el 2-0, lo ha conseguido Laporte al filo del descanso y gracias a una salida de párvulos del mismo Dubravka; luego, en la segunda mitad, todo ha sido por supuesto coser y cantar y la faena la ha redondeado Kucka con otro gol en propia puerta. La selección se va a jugar ahora los cuartos, y nunca mejor dicho, ante Croacia. Y, ahora sí, empieza otra Eurocopa distinta. La Croacia de Modric ya es cosa seria aunque, en principio, España tiene más nivel futbolístico. Pero no nos engañemos, lo que hoy ha hecho la selección nacional es aprobar por los pelos, un 5. España ha hecho hoy lo que, si atendemos al nivel del grupo, tendría que haber certificado sin tanta tensión el pasado sábado. A la selección española de fútbol, también a esta aunque sea fruto de una convocatoria tan estrafalaria, hay que exigirla mucho más, y un 5-0 ante Eslovaquia, con dos goles en propia puerta y un tercero provocado por otro fallo garrafal del portero, no sirve para celebrar sino para reflexionar y para aprender. ¿Lo hará Luis Enrique Martínez Superstar? Conociéndole, lo dudo.