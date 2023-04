Colchoneros, ¡felicidades por la Liga del Barça!

El jardín de las manos, ese auténtico guirigay en el que se ha convertido el reglamento, la duda de saber si va a llamar o no el VAR al colegiado, si el árbitro de campo va a acudir o va a renunciar a hacerlo y, si al final acude, va a pitar en la dirección que le indiquen sus compañeros de arriba o va a mantener la inicial suya, ese jardín, el de las manos, resulta que es más frondoso para unos que para otros. Las variables son infinitas pero, casualmente, benefician más a unos que a otros. Cuando hoy Ancelotti dice que la distancia entre el Barça y el Real Madrid no es de once puntos yo creo que no se está refiriendo sólo al tema futbolístico, que a la vista de cualquiera está que efectivamente no es esa la distancia, sino al arbitral. Si ayer el VAR hubiera hecho su trabajo con las claras manos de Busquets, puede que hoy la distancia entre el primero y el segundo no fuera de 11 puntos sino de 9. Pero es de 11. Y así es imposible. Al Real Madrid no le dejan competir.

Y, por cierto, al Atlético tampoco. El Atlético de Madrid, sí, el mejor equipo de la segunda vuelta. El Atlético de Madrid del que se hablaba como el candidato más serio para arrebatarle la primera plaza al líder, puenteando incluso al Madrid que estaba y sigue estando por delante. El Atlético de Madrid que iba como un tiro. El Atlético de Madrid que soñaba de nuevo. Fue a ese Atlético de Madrid al que ayer le guindaron un penalti y más que posiblemente un punto. Y lo más llamativo de todo fue la reacción del club colchonero. Llamó la atención… porque no hubo reacción. No montó en cólera Tomás Reñones, no dijo eso de "a Dios pongo por testigo que no volveré a pasar hambre". Descansó en domingo el community manager. No redactó comunicado el CEO. Y Simeone felicitó al campeón y lo más duro que dijo de él fue que el Barça había sido más certero. Claro que no habría nada extraño si el Atlético de Madrid siempre mantuviera esa equidistancia, pero quia, de eso nada monada. Por una amarilla en un partido de Copa montó un lío monumental Gil dudando del sistema, pero por un penalti no pitado que frena en seco la progresión de su equipo… ni mu. ¿Por qué? Muy sencillo: porque al Atleti sólo le molesta el Madrid mientras que los errores favorables al Barcelona, por mucho que le perjudiquen a él, son incluso bien vistos. La gran tragedia para el Atleti es que la Liga la gane el Madrid, que la gane el Barcelona es asumido como un mal menor y casi, casi necesario. De modo que… colchoneros, enhorabuena por la Liga culé, felicidades, ya podéis ir a celebrarlo a Neptuno. No la ha ganado el Atleti pero por lo menos ese fallo de ayer en el Camp Nou contra vuestro equipo os perjudica a vosotros… pero más al Real Madrid.

Me imagino por un instante que al Real Madrid le hubieran pillado pagando durante diecisiete años al vicepresidente en activo de los árbitros. Y que, justo al día siguiente de que al Atleti le hubieran tangado un penalti en el estadio Santiago Bernabéu, se hubiera sabido que el hijo de la mano derecha de Sánchez Arminio era socio del Madrid. ¿Alguien se imagina la cantidad de literatura que habría salido del ordenador de Gil? ¿Qué habría dicho Reñones? ¿Y Simeone? ¿Y con qué poesía nos habría regalado el community manager? ¿Se habría personado el Atleti en el caso a título individual? Ya os digo yo lo que habría pasado: el presidente de la asociación de peñas del Atleti se habría encadenado a las puertas del Congreso, Gil habría exigido la paralización del campeonato, Cerezo estaría pidiendo la intervención de UEFA, FIFA, ONU, UNICEF y cascos azules y Simeone habría pedido la dimisión de Medina Cantalejo, Rubinos Pérez, Moreno Delgado, González Vázquez, Clos Gómez, Undiano Mallenco, Luis Rubiales, Villar, Sánchez Arminio y, por si acaso, de Plaza aunque lleve mucho tiempo muerto. Pero con el Barcelona callan. Con el Barça calláis. Y calláis con el Barça porque su Liga es menos dolorosa para vosotros. Pues lo dicho: felicidades, enhorabuena y a Neptuno a festejarlo.