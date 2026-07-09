Como a Messi, a Yamal no se le puede mirar a los ojos

De la reacción a mi comentario sobre el mal Mundial que, hasta ahora, está haciendo Lamine Yamal, se deduce que, efectivamente, yo tenía razón y a este chico no se le puede afear nada ni ser crítico con él. Insultos al margen, que esos me resbalan por supuesto, lo fundamental es que, al parecer, a Yamal no se le puede criticar porque juega con España. Y si, jugando con la selección, alguien critica a Yamal, es porque es antiespañol. El argumento, si me lo permitís, es digno de un votante del PSOE. Pues, ¿queréis saber algo?: llegáis tarde, queridos, llegáis tarde. Porque con Álvaro Morata, sin ir más lejos, fuimos todos muy críticos y aquí nadie salió ni a defenderlo ni por supuesto a decir que criticarlo fuera antiespañol. Morata es un deportista profesional, gana mucho dinero dedicándose a lo que más le gusta, es un futbolista de élite y cuando está bien se le elogia desmedidamente y cuando está mal se le critica con dureza. Y antes que a Morata a muchísimos más, por ejemplo a Míchel. Lo de Míchel sí que fue una campaña y de las gordas, se le dijo absolutamente de todo llegando incluso al ámbito personal y a nadie se le ocurría decir que era antiespañol criticar deportivamente al futbolista del Real Madrid y luego del Atleti. Porque, y esto no sé si os lo he dicho, la crítica es deportiva y no humana. Quiero decir, cuando se criticaba a Míchel o a Morata se estaba criticando a los futbolistas y no a las personas, como ahora sucede con Lamine Yamal. Se critica la actuación del jugador y no el color de su piel, la ascendencia de sus padres o la religión que profesa.

También me han dicho que era un racista por criticar a Yamal. Ni cotizaba que me lo iban a decir, del mismo modo que tampoco cotiza que a mí me resbale profundamente. Esto del racismo nos llevaría a un callejón sin salida porque, vamos a ver: ¿No es posible criticar a un futbolista porque el color de su piel es negro? ¿Sólo podría criticar a Yamal si también fuera yo mismo de color negro? ¿Y no sería eso profundamente racista en el fondo? Hombre, a mí se me podría decir que soy un racista si anoche, en vez de criticar a Yamal por el mal Mundial que está protagonizando hasta la fecha, le hubiera llamado lo que le llaman a diario, por ejemplo, a Vinicius en los campos de España provocando la hilaridad entre muchos de estos que a lo largo del día de hoy me han llamado racista a mí.

De la utilización política que hacen de este chaval ha habido un montón de ejemplos, algunos de ellos desde el Congreso de los Diputados. Claro que esa utilización la hacen a pesar de Yamal y no con su consentimiento. Pero utilización política haberla hayla como las meigas. Y la prueba más evidente de que esto que digo es así es que al comentario que hice anoche aquí mismo ha reaccionado el ministro más torpe y grosero de la historia de la democracia española… Bueno, no, que ahí está también Óscar López, rectifico: a mi comentario ha reaccionado el segundo ministro más torpe y grosero de la historia de la democracia… Bueno, no, que ahí está también Yolanda Díaz, rectifico: a mi comentario ha reaccionado el tercer ministro más torpe y más grosero de la historia de la democracia española… Bueno, no, que ahí está Isabel Rodríguez, rectifico: a mi comentario ha reaccionado el cuarto ministro más torpe y más grosero de la historia de la democracia española… Bueno, no, que ahí está Pablo Bustinduy…

A ver, voy a concretar porque es verdad que diciendo que es torpe igual no llegamos a ninguna conclusión, pero con lo de la grosería sí. A mi comentario ha reaccionado el ministro más grosero de la historia de la democracia en España, y ahí sí que no tiene competencia: Óscar Puente, que es el Óscar listo del consejo de ministros, imaginaos lo del otro, ha dicho textualmente lo siguiente: "Lo que sufre esta gente. Y lo que les va a tocar seguir sufriendo". ¿Qué gente, ministro, qué gente? Hombre, si se refiere a lo político tiene razón porque hay mucha gente que está sufriendo con el gobierno más inútil de la Unión Europea. No vi que usted saliera a defender a Morata, ¿y sabe por qué no lo hizo? Pues no lo hizo porque Álvaro es de color blanco, su madre no es de Guinea y a su padre no se le ocurrió derribar a coces un puesto de VOX. Usted, Puente, utiliza a Yamal como mercancía política, como un objeto de usar y tirar, mientras que yo hago una crítica estrictamente deportiva de un futbolista. Usted tiene una visión viciada, yo no. Eso es lo que nos diferencia. Vamos, eso y que si yo fuera ministro de Transportes lo haría bastante mejor que usted y sin insultar tanto a la gente, no tenga la menor duda.

No recuerdo el caso de un futbolista que haya gozado de mayor protección que Yamal, que está mal y, pese a ello, juega. De Nico Williams, por ejemplo, que comparte color de piel con Yamal, nadie se acuerda. Y sus padres lo pasaron tan mal o incluso peor que los de Lamine. Junto a Yamal, Nico fue una de las claves del éxito de España en la Eurocopa de 2024, pero resulta que Nico no está del todo bien físicamente y como no está bien… el seleccionador nacional simplemente no lo alinea. No hay ruido alguno alrededor de la suplencia de Nico Williams, nadie pide su titularidad, está pasando sin pena ni gloria por el Mundial. Y esto es así probablemente porque, cuando le quitan, Nico no pone caritas ni hace gestitos. Y es así porque me juego pajaritos contra corderos a que, cuando empezó el campeonato, Nico no tenía entre ceja y ceja convertirse en el máximo goleador y la estrella indiscutible de España. Nico no está bien… y no juega. Lamine Yamal no está bien… y sí juega. Pero nadie sale a defender a Williams. Nico da igual. Probablemente tenga también que ver con el hecho de que Nico juega en el Athletic y Yamal lo hace en el Barça.