Como a Messi, a Yamal no se le puede mirar a los ojos
De la reacción a mi comentario sobre el mal Mundial que, hasta ahora, está haciendo Lamine Yamal, se deduce que, efectivamente, yo tenía razón y a este chico no se le puede afear nada ni ser crítico con él. Insultos al margen, que esos me resbalan por supuesto, lo fundamental es que, al parecer, a Yamal no se le puede criticar porque juega con España. Y si, jugando con la selección, alguien critica a Yamal, es porque es antiespañol. El argumento, si me lo permitís, es digno de un votante del PSOE. Pues, ¿queréis saber algo?: llegáis tarde, queridos, llegáis tarde. Porque con Álvaro Morata, sin ir más lejos, fuimos todos muy críticos y aquí nadie salió ni a defenderlo ni por supuesto a decir que criticarlo fuera antiespañol. Morata es un deportista profesional, gana mucho dinero dedicándose a lo que más le gusta, es un futbolista de élite y cuando está bien se le elogia desmedidamente y cuando está mal se le critica con dureza. Y antes que a Morata a muchísimos más, por ejemplo a Míchel. Lo de Míchel sí que fue una campaña y de las gordas, se le dijo absolutamente de todo llegando incluso al ámbito personal y a nadie se le ocurría decir que era antiespañol criticar deportivamente al futbolista del Real Madrid y luego del Atleti. Porque, y esto no sé si os lo he dicho, la crítica es deportiva y no humana. Quiero decir, cuando se criticaba a Míchel o a Morata se estaba criticando a los futbolistas y no a las personas, como ahora sucede con Lamine Yamal. Se critica la actuación del jugador y no el color de su piel, la ascendencia de sus padres o la religión que profesa.
También me han dicho que era un racista por criticar a Yamal. Ni cotizaba que me lo iban a decir, del mismo modo que tampoco cotiza que a mí me resbale profundamente. Esto del racismo nos llevaría a un callejón sin salida porque, vamos a ver: ¿No es posible criticar a un futbolista porque el color de su piel es negro? ¿Sólo podría criticar a Yamal si también fuera yo mismo de color negro? ¿Y no sería eso profundamente racista en el fondo? Hombre, a mí se me podría decir que soy un racista si anoche, en vez de criticar a Yamal por el mal Mundial que está protagonizando hasta la fecha, le hubiera llamado lo que le llaman a diario, por ejemplo, a Vinicius en los campos de España provocando la hilaridad entre muchos de estos que a lo largo del día de hoy me han llamado racista a mí.
De la utilización política que hacen de este chaval ha habido un montón de ejemplos, algunos de ellos desde el Congreso de los Diputados. Claro que esa utilización la hacen a pesar de Yamal y no con su consentimiento. Pero utilización política haberla hayla como las meigas. Y la prueba más evidente de que esto que digo es así es que al comentario que hice anoche aquí mismo ha reaccionado el ministro más torpe y grosero de la historia de la democracia española… Bueno, no, que ahí está también Óscar López, rectifico: a mi comentario ha reaccionado el segundo ministro más torpe y grosero de la historia de la democracia… Bueno, no, que ahí está también Yolanda Díaz, rectifico: a mi comentario ha reaccionado el tercer ministro más torpe y más grosero de la historia de la democracia española… Bueno, no, que ahí está Isabel Rodríguez, rectifico: a mi comentario ha reaccionado el cuarto ministro más torpe y más grosero de la historia de la democracia española… Bueno, no, que ahí está Pablo Bustinduy…
A ver, voy a concretar porque es verdad que diciendo que es torpe igual no llegamos a ninguna conclusión, pero con lo de la grosería sí. A mi comentario ha reaccionado el ministro más grosero de la historia de la democracia en España, y ahí sí que no tiene competencia: Óscar Puente, que es el Óscar listo del consejo de ministros, imaginaos lo del otro, ha dicho textualmente lo siguiente: "Lo que sufre esta gente. Y lo que les va a tocar seguir sufriendo". ¿Qué gente, ministro, qué gente? Hombre, si se refiere a lo político tiene razón porque hay mucha gente que está sufriendo con el gobierno más inútil de la Unión Europea. No vi que usted saliera a defender a Morata, ¿y sabe por qué no lo hizo? Pues no lo hizo porque Álvaro es de color blanco, su madre no es de Guinea y a su padre no se le ocurrió derribar a coces un puesto de VOX. Usted, Puente, utiliza a Yamal como mercancía política, como un objeto de usar y tirar, mientras que yo hago una crítica estrictamente deportiva de un futbolista. Usted tiene una visión viciada, yo no. Eso es lo que nos diferencia. Vamos, eso y que si yo fuera ministro de Transportes lo haría bastante mejor que usted y sin insultar tanto a la gente, no tenga la menor duda.
No recuerdo el caso de un futbolista que haya gozado de mayor protección que Yamal, que está mal y, pese a ello, juega. De Nico Williams, por ejemplo, que comparte color de piel con Yamal, nadie se acuerda. Y sus padres lo pasaron tan mal o incluso peor que los de Lamine. Junto a Yamal, Nico fue una de las claves del éxito de España en la Eurocopa de 2024, pero resulta que Nico no está del todo bien físicamente y como no está bien… el seleccionador nacional simplemente no lo alinea. No hay ruido alguno alrededor de la suplencia de Nico Williams, nadie pide su titularidad, está pasando sin pena ni gloria por el Mundial. Y esto es así probablemente porque, cuando le quitan, Nico no pone caritas ni hace gestitos. Y es así porque me juego pajaritos contra corderos a que, cuando empezó el campeonato, Nico no tenía entre ceja y ceja convertirse en el máximo goleador y la estrella indiscutible de España. Nico no está bien… y no juega. Lamine Yamal no está bien… y sí juega. Pero nadie sale a defender a Williams. Nico da igual. Probablemente tenga también que ver con el hecho de que Nico juega en el Athletic y Yamal lo hace en el Barça.
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No. No se le puede mirar a los ojos.
De ayer
OK
Para vosotros fue falta, para mí no. Perfecto, pero...
Indiscutible:
El árbitro estaba en pensando en Las Batuecas para no señalar penalti de inmediato.
Indiscutible:
No se le muestra al árbitro la falta meridiana de Rayan a Nusa no señalada, a raíz de la cual Noruega pierde la posesión lo que origina el "penalti".
Indiscutible:
Al árbitro solo se le muestra toma de la entrada desde un ángulo donde no se aprecia el despeje del defensa, cuando hay dos más donde sí está claro que toca el balón.
Indiscutible:
El árbitro no accede (desconozco si por propia iniciativa o porque no se le informa) a los datos del sensor del Adidas Trionda onde se demuestra sin lugar a dudas del contacto del defensa.
El resto son interpretaciones.
(de algo hay que hablar porque si no, nos aburrimos)
Acerca del Portugal 0 España 1
-Todavía no la había visto. España, seria y muy consistente, me gustó. Luis de la Fuente hizo sus cambios de forma inteligente para alterar el ritmo y cambiar la ruta del encuentro, al contrario que su rival. Roberto Martínez reveló una enorme incapacidad para reaccionar ante lo que pedía el partido. Gonçalo Ramos, que metió a Portugal en los octavos, no fue utilizado. Ni un solo minuto. Disfrutó de muchos más con Luis Enrique en el PSG, con lo que supone colarse en esa delantera de negritos zumbones. En un artículo leemos: "No meter a Gonçalo Ramos [...] fue la cereza en la cima del pastel del circo de los horrores de Roberto Martínez". Certificando una creencia unánime.
-"Portugal no resistió a un buen cobarde", así titulan otro artículo de opinión en el Record que resume en general el pensamiento de periodistas y aficionados (me incluyo). Un estado de ánimo que no surge después de la merecida derrota contra España, sino desde el primer partido con el empate ante el Congo.
El entrenador (un diplomático escogido para no levantar polvareda y asentir sonriendo mientras arde la casa) con miedo de Cristiano. La federación (más pendiente de la facturación por las camisetas) al dictado de Jorge Mendes.
-España sabe a lo que juega y quiso ganar el partido. Portugal, aguantar. La falta de identidad del equipo luso es responsabilidad del entrenador. Su incapacidad clamorosa para transformar un rol formidable de superestrellas en un bloque colectivo funcional, de fundir esas piezas en un engranaje fluido no es de ahora.
La suma de las partes es menos que el todo, un defecto crónico que se arrastra desde hace años. Siento un profundo pesar cuando veo que un gran plantel se desperdicia de esa forma. Los espasmos individuales y los destellos de calidad hacen más triste todavía el asistir al eclipse de estrellas mundiales que venían firmando temporadas monumentales en los respectivos clubes.
-El señor Roberto Martínez condenó valiosos activos al más profundo ostracismo. Inexplicable su gestión de la condición física del plantel.
De un total de 450 minutos posibles, Gonçalo Ramos jugó unos míseros 35, Trincão apenas 26, Matheus Nunes uno...
Cristiano dispuso de 441 minutos de los 450 (algo obsceno respecto a sus capacidades actuales), durante los cuales deambuló entre un eterno fuera de juego y descargas intrascendentes.
A Bruno Fernandes le tocaron 422, siendo una pálida sombra de lo que hizo durante la temporada.
Y a Nuno Mendes 398, incluso cuando contra Colombia ya era evidente que arrastraba molestias (aún con todo anuló a Laniña Mala).
-Aparte de lo físico, su incomprensión táctica se tornó visible en el papel de Vitinha. Con LE, el mediocentro pauta los ritmos de construcción con total autonomía, pero al colocar a Bruno Fernandes en el mismo espacio y con misiones demasiado semejantes, el seleccionador provocó un embotellamiento en el mecanismo de creación del equipo. En vez de complementarse se pisaron el terreno restando fluidez. Bruno Fernandes, a años luz del que hace un par de meses fuera elegido como mejor jugador de la Premier (en Dallas fue un holograma de sí mismo), jugó casi todos los minutos a pesar de su bajo rendimiento, porque su mayor jerarquía ante Vitinha provocó injustamente que el del pequeño mosquetero del PSG fuese el cambio habitual.
El desaprovechamiento de João Neves (mi ojito derecho) también fue sangrante. Lo transformó en un mozo de cuadra para trabajar principalmente en las ayudas. Al no pasar de un chico para todo, difuminó su influencia, lo despojó de su faceta creativa y lo alejó del área donde se desenvuelve a las mil maravillas. Y, sobre todo, estropeó una pareja que fue campeona de Europa con el PSG.
-Diogo Costa fue el jugador más destacado del equipo en todos los encuentros excepto contra Uzbekistán y uno de los porteros con más intervenciones en el Mundial. Datos que lo dicen todo sobre Portugal.
-La gestión del grupo también fue desafortunada. No supo lidiar con el cansancio acumulado de tener que defender constantemente ante la prensa el papel de titular y jugador insustituible de Cristiano, una persona que piensa que la modestia es una virtud del que no tiene otra.
La manera como el astro se quedó aislado al final del partido dice mucho de lo que era la conexión con el resto del equipo, igual que su actitud caprichosa tras el partido contra Colombia. Eclipsó al resto hasta en los desplantes. Ya en la rueda de prensa del domingo, afirmó que sería él quien decidiese cuando saldría del equipo de las quinas (¿él y no el míster? WTF!) porque como también dijo (más o menos) antes de él la nada, con él tres títulos... Él, tantas veces la solución acabó siendo un problema.
¡Ay!, ese estigma del pasado, ese peso del currículo, esa m1erda de estadísticas.
¡Ay!, ese ego que no le permite ser suplente de un jugador que, hoy en día, da un rendimiento que no se le compara.
Cristiano, capitán que no líder. Capitán cuyo ciclo duró bastante más de lo que debía.
-Se ha repetido el 1-0 de los octavos de Sudáfrica. Si allí fue Villa, en un más que probable fuera de juego, el que le dio la victoria a España, esta vez ha sido el turno de Mikel Merino.
El resultado final del partido ni siquiera muestra la diferencia de grandeza de pensamiento. España jugó como los grandes, fue creciendo en el campo hasta el inevitable gol y cambió lo que hizo falta para llegar a buen término. Portugal intentó no perder y cada vez se volvió más pequeña.
Hay mucho fútbol en Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran y Mikel Merino. Luis de la Fuente está haciendo un gran trabajo con jugadores que, sin ser estrellas, son sobresalientes en su concepción del juego y en el compromiso.
A pesar de mantener la portería a cero, creo que es en la defensa donde está el punto débil de la selección española. Es la zona más vulnerable de este equipo.
-El detalle:
Un gol quirúrgico.
El estupendo gol de España es una jugada muy parecida a la gran ocasión que marró Oyarzabal. Se debió a un error de concepto que tienen muchos centrales cuando abandonan la formación defensiva para salir a tapar al jugador rival que se encuentra solo entre la defensa y la media. Al abandonar la línea se origina un espacio que, en este caso, fue muy bien visto tanto por Ferrán como por Merino, enviando el balón al hueco el primero y ocupando dicho espacio el segundo para recibir y marcar. El culpable del error, reincidente en ambas jugadas, fue Ruben Dias.
-Hasta ahora venía siguiendo todos los partidos de Portugal, que es mi preferida. La verdad es que por España no tengo especial cariño. Por unas cosas o por otras, nunca me ha llamado. Que si Clemente, que si motines, que si caemos en cuartos, la "simpatía" de Luis Aragonés, el cinismo del marqués, la chulería de LE. En fin, el mismo Luis de la Fuente: el primero en levantarse para aplaudir fervorosamente a Rubiales cuando lo de "no me voy a ir"...
Espero que el Francia Marruecos colme las expectativas.
Otra entrada sobre el mismo tema, justificando la precedente. Es obsesion.
Yamal ha recibido muchas criticas y ha tenido que salir a contestar.
Al señor Rodrigues le tendrian que sesbalar los insultos y las criticas, que se diga lo que se diga siempre llegan por alguna parte.
Pero no sé porque insiste con el tema.
Repito que no sé si Yamal juega mal. Lo que si puedo decir es que si es el caso y le siguen poniendo, los madridistas somos los ultimos en poder afearlo. Llevamos años practicandolo.
Lo que chirria es lo de Massi y Argentina, que de eso he si visto imagenes de Infantino en la grada cuando marcan los egipcianos y cuando marcan los argentino. Tambien he visto una imagen de Messi haciendo una falta de roja que no se ha traducido ni en amarilla.