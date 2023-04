¿Cómo hacer desaparecer un elefante rosa de una habitación?

Hace dos meses que estalló el Barçagate, dos meses, y aquí nadie da explicaciones… ni nadie las pide tampoco. Sí las pide el Real Madrid, que obviamente se siente perjudicado y que se ha personado en el caso, pero los otros cuarenta clubes de Primera y Segunda División (saco al Barça, que fue el que pagó durante diecisiete años al vicepresidente de los árbitros, y al Madrid, que no puede ir más allá de la personación) están a verlas venir. De verdad que resulta hasta cierto punto entrañable ver cómo el Espanyol, por poner un ejemplo, critica esta actuación del VAR, aquella otra de ese colegiado, una mano que no se pitó un domingo pero que el anterior sí se pitó... Vamos a ver, queridos míos, que el Barça se ha tirado más de tres lustros pagándole al número dos del Comité Técnico de Árbitros. Que os han estado tomando el pelo. Que os estáis preocupando de un catarro cuando aquí de lo que se está hablando es de un tumor. "Es que no han trazado bien la línea...", "es que Roures tiene el control de las imágenes…", "es que tiene un pie por detrás…", "es que tiene un codo por delante…". A ver: que, durante 17 años, el Fútbol Club Barcelona pagó a Enríquez Negreira mientras éste ejercía como mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio.

¿Hay un elefante enorme en la habitación, y además es rosa, y vosotros mientras tanto os estáis preocupando de quién traza las líneas y de si la mano estaba o no apoyada en el suelo o si intercepta una jugada de peligro? ¿En serio? ¿Y el elefante? ¿Qué hacemos con él? Porque, a todo esto, el animal será rosa o verde pero sigue cagando a un ritmo de 50 kilos diarios. ¿Qué hacemos con toda esa materia fecal? ¿Lo de Messi?... Cortinita de humo. ¿Lo de Valverde?... Cortinaza de humo. ¿Lo de Canales?... Cortinilla de humo. De lo que hay que ocuparse un día y otro y otro más es del Barçagate, que, como bien dijo Ceferin, es el mayor escándalo del fútbol en mucho tiempo.

Antes decía que el Barçagate estalló un pelín antes de que se jugara el All-Star de la NBA, ha pasado marzo, dejamos atrás la Semana Santa, está próximo el puente de mayo, llega el Día de la Madre, quien más y quien menos ya se está probando los bañadores del año pasado y aquí ningún responsable del Barcelona da una explicación a propósito de por qué se pagó a Negreira, por qué Laporta le cortó el grifo, por qué luego lo recontrató cuadriplicándole el sueldo, por qué Negreirita acompañaba a los árbitros desde el hotel hasta el Camp Nou, de qué nivel era la conversación que llegó a facturarse por diez mil euros o qué carajos quiere decir que se pagaba por neutralidad. Yo sigo teniendo la sensación de que la SER sacó la noticia a su pesar, que lo que les habría gustado a mis colegas es que el Madrid también hubiera pagado, que se negoció con el club cuándo y cómo sacar el scoop para que no fuera tan destructivo y que ahora, aprovechando que la justicia española es más lenta que el caballo del malo, los medios en general están ya a lo suyo que es la Bota de Oro, el Calconcillo de Plata y las Braguitas de Bronce. ¡Para braguitas estamos!

Hoy El Español, que es uno de los medios de comunicación que resiste el tirón de la absoluta indiferencia, publica, bajo la firma de Jorge Calabrés, una noticia que se intuía pero que es de una gravedad máxima. Fue Dieter Brandau quien, desde el primer minuto de partido, se dio cuenta de la relevancia que en todo este entramado tenía Albert Soler, y… ¡bingo! El titular de la noticia de Calabrés es el siguiente: "Soler ocultó al Gobierno que le interrogó la policía mientras negociaba la ley que deja impune al Barça". Y añade: "El director de deportes del Consejo Superior declaró el 22 de septiembre de 2022 y tapó la investigación a pesar de su responsabilidad gubernamental. Fue clave para aprobar una Ley del Deporte que pudo acabar con la prescripción del caso". Soler, por cierto, fue director de Deportes Profesionales del Barça de 2014 a 2021; dejó de ser ejecutivo del Barça, pasó a serlo del Gobierno como director general de Deportes hasta 2023, fue interrogado por la Policía a propósito del Barçagate, se lo ocultó al secretario de Estado para el Deporte y negoció una ley fabricada a la medida del escandalazo… ¿Y estáis con que si el VAR, la rayita, el piececito, el hombrito y la manita? ¿En serio? ¡Que es un elefante rosa!

Dicen el refranero español que en abril, aguas mil y explicación de Laporta. Ojalá sea así pero, por muy pronto que llegue esa rueda de prensa, ya habrán pasado al menos dos meses desde que, a su pesar, la SER de Barcelona descubrió el pastel. Es curioso porque la mayoría de colegas que han rastreado en la biografía de los colegiados para tratar de demostrar que ayudaban al Madrid, ahora que tienen delante la noticia de que el Barça ha pagado durante 17 años a Negreira miran hacia otro lado. Pero el lado es el que es, es el lado de la verdad y es el lado de la justicia, que se han visto vulneradas durante demasiado tiempo. ¿Messi? Ojalá venga al Barça, lo digo en serio. ¿Valverde? No se puede agredir a nadie pero si a mí me dicen lo que Fede asegura que le dijo Baena… pues no lo sé, sinceramente no lo sé. ¿Canales?... Yo creo que la tienen tomada con él. Todo eso está muy bien, pero el elefante rosa sigue en la habitación. Come. Caga. Bebe. Y duerme. Y si no se reproduce es porque no hay elefanta… aún. ¿Cómo pensáis hacerlo desaparecer?