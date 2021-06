¿Cómo no va a cantarnos a todos Ancelotti 'La donna è mobile'?

Si no ilusionarse con el regreso de Carlo Ancelotti al Real Madrid no es madridista, yo no lo soy, no soy madridista. A mí no me ilusiona su vuelta, lo siento. Y ojalá lo gane todo, eso que quede claro. A él si le ilusiona, por supuesto, porque nunca pensó que el Real Madrid volviera a darle la oportunidad de sentarse en su banquillo, pero a mí no. Nunca pensó que fueran a darle esta oportunidad e, incluso cuando alguien le llamó para decirle que estaba en la terna de candidatos, él siempre creyó que era la última opción. Y probablemente lo fuera. Salvando todas las innumerables diferencias entre uno y otro, a Faubert le pasó algo parecido, le llamaron por teléfono desde el estadio Santiago Bernabéu y él pensó que era una broma o que era para invitarle a visitar el museo del club. Julien es un tipo encantador y algo bohemio, un buen marido y un buen padre de familia; hace poco vi un reportaje suyo en el que rememoraba cómo se fraguó el fichaje por el mejor club deportivo de la historia: Faubert se tomaba en broma a Faubert y el sentido del humor suele ser uno de los síntomas más claros que hay de inteligencia. ¿Cómo no va a estar feliz Carlo Ancelotti? ¿Y cómo no va a transmitir esa felicidad? ¿Cómo no va a cantar Ancelotti La donna e mobile y va a cocinarnos a todos unos espaguetis al pesto con camarones si hace sólo dos días estaba entrenando al Everton, en una ciudad tan aburrida como Liverpool y sin opciones de hacer nada grande en la Premier y acaba de fichar por el Real Madrid? Humanamente su felicidad es la mía, tengo empatía con Ancelotti, me parece un buen tipo, uno que sabe disfrutar de los placeres de la vida pero desde el punto de vista exclusivamente madridista tengo dudas razonables.

Además, el mensaje de Ancelotti no fue especialmente ilusionante ni presagió días de cambio sino más días de lo mismo. El Barcelona también está en tiempos de pandemia y, aún habiendo conquistado una Copa del Rey, Laporta dijo el otro día que era inadmisible que no se hubiera ganado la Liga. A Laporta no le costó nada decir eso, vendió su producto y lo que dijo no le hipotecó pero, de puertas para afuera, los socios y aficionados culés percibieron que algo estaba cambiando. Con Ancelotti no tuve esa percepción aunque, por supuesto, dijo lo que dicen todos, que la obligación del Madrid es ganar títulos. Pero si Sergio Valentín le hubiera apretado un pelín más, tengo para mí que Ancelotti habría pedido recuperar a Pepe, Di María y Khedira. ¡Si hasta cuenta con Gareth Bale!

La irrupción de Ancelotti ha eclipsado lo que a mí me parece un escandalazo digno de los tiempos de Dimitri Piterman, y es que un presidente le ponga como condición para seguir a su entrenador que juegue a lo que él quiera. Y eso es precisamente lo que ha pasado con Ronald Koeman, al que se está faltando al respeto y despreciando como nunca se había faltado al respeto y despreciado antes a ninguno de los entrenadores culés, ni siquiera a Quique Setién. Me escandaliza que Laporta le pida a Koeman que juegue con un 4-3-3 si quiere seguir, me escandaliza que el hombre de La Primera, el mito azulgrana y uno de los referentes indiscutibles del dream team acepte y, por fin, me escandaliza que el periodismo deportivo normalice algo que, de tratarse por ejemplo del presidente y el entrenador del Real Madrid, ocuparía horas y horas de radio y portadas y más portadas de diarios deportivos. Si a Florentino Pérez se le hubiera pasado siquiera por la imaginación proponerle un esquema táctico determinado a Ancelotti como condición sine qua non para venir al Madrid, hoy estaríamos fusilando al amanecer y sin juicio previo a Florentino Pérez; si a Ancelotti le hubiera parecido bien que Florentino le dijera que tenía que jugar con un 4-3-3 y con este futbolista de portero, aquellos cuatro de defensas, esos tres centrocampistas y aquellos tres delanteros, estaríamos descalificando de por vida a Ancelotti, y no como entrenador de un grande de Europa, no, sino como entrenador para cualquier categoría.

Con el Barça no pasa eso, en el Barça sí es posible sugerirle la alineación a un entrenador (y no a uno cualquiera sino ni más ni menos que al que marcó el gol que sirvió para que el club catalán conquistara su primera Copa de Europa) y que las cosas avancen con normalidad, como si nada pasara, como si no sucediese nada. Es lo mismo que fichar a un extraordinario jugador (porque el Kun Agüero lo es) para convencer a otro (en este caso Messi) de que permanezca en el club unos cuantos añitos más, por ejemplo hasta 2031. Joan Laporta habló de propuestas creativas para retener a Leo y a fe mía que ésta de contratarle por 10 años es la más original que he oído en los últimos tiempos, aunque no tanto como soltarle a la cara al entrenador que tiene que jugar como quiere el presidente. No es Laporta, es Piterman.