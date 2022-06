Con los golpistas, ni a la esquina de Formigal

No oí a Alejandro Blanco cuando Laura Vilagrá, consejera de la Presidencia de la Generalidad, redujo el papel de Aragón a una mera colaboración en algunas disciplinas más minoritarias para la candidatura olímpica. En enero el asunto ya estaba podrido y la Confederación de Empresarios de Aragón expresó su deseo de que alguien, quien fuera, por qué no el propio COE, pusiera fin a la polémica generada por Vilagrà; CEOE defendió entonces que las dos comunidades tenían que ir de la mano y en pie de igualdad pero desde el Gobierno separatista se insistió en presentar la candidatura a los Juegos de 2030 en exclusiva y se reiteró la idea de subcontratar algunas instalaciones a Aragón u otros países. No oí entonces al Comité Olímpico Español, ni por cierto a mi admirado Pau Gasol, ni mucho menos a Franco, ese hombre puesto en el Consejo Superior de Deportes por el dedo monclovita de Antonio.

En abril, Javier Lambán exigió el cumplimiento del compromiso adquirido tanto por el COE como por el Gobierno de España de construir una candidatura verdaderamente conjunta, esto es organizada a partes iguales por Cataluña y Aragón y no, como pretendían los secesionistas, con Cataluña como actriz principal y Aragón poco menos que de florero. Entonces ya advirtió que el presidente de la Generalidad se había dirigido directamente al Comité Olímpico Internacional, puenteando por supuesto al COE de Blanco, incumpliendo su compromiso y en unos términos y unas condiciones muy distintas a las inicialmente pactadas. Esto es, los independentistas hicieron lo que suelen hacer siempre, dinamitar los acuerdos e ir por la espalda para tratar de sacar la mayor tajada posible. No oí tampoco entonces a Alejandro Blanco diciendo nada a propósito de que la Generalidad estaba llevando el asunto "por otro sitio", como sí dijo de Aragón el otro día.

Cuando la Generalidad eligió unilateralmente a la ex esquiadora Mónica Bosch como coordinadora del proyecto, no oí a Blanco ni, por supuesto, a Franco, ese hombre puesto digitalmente (o sea, a dedo) en el CSD. No escuché a Blanco afearle la conducta a Laura Vilagrà cuando ésta dijo que la mayoría de las pruebas debían celebrarse en Cataluña ni cuando, cínicamente, aseguró que la Generalidad estaba abierta a negociar la incorporación de otros territorios para aquellas pruebas que, por motivos técnicos, no pudieran organizar ellos, como el esquí de fondo, el salto o las pruebas de bobsleigh. No escuché al COE salir a reprobar a Aragonés que se refiriera a la candidatura como Pirineos-Barcelona. No vi a nadie reprochar el tinte político cuando, de nuevo desde la Generalidad, se reiteró que el proyecto de 2030 era una versión del que ya se presentó en 2010 y que, por lo tanto, el protagonismo debía ser catalán. Debía ser independentista el proyecto, que no catalán, pero en Moncloa buscaron una suerte de tonto útil que lo disfrazará porque a lo que no estaba dispuesto Sánchez era a asumir el desgaste de que apareciera sólo Cataluña cuando los secesionistas acababan de dar un golpe de Estado.

Así que el ninguneo viene de lejos, las faltas de respeto y ese aire de superioridad que se gastan los independentistas no es de ayer, podría decirse que el aguante aragonés ha hecho callo y que, al contrario de lo expuesto por Alejandro Blanco, Javier Lambán ha sido el único que ha tenido casi hasta el final un interés cierto por organizar estos Juegos. Los secesionistas han hecho, por supuesto, política; Moncloa ha hecho su política, que es la de verlas venir, dejarlas pasar y se les mean decir que llueve; y, situándose del lado de Moncloa, Alejandro Blanco también ha hecho política. Es, por cierto, el tercer fracaso sonado del presidente del COE tras los dos gatillazos olímpicos de Madrid. Blanco lleva ahí desde que Televisión Española estrenara Abuela de verano, con Rosa María Sardá. Y esta vez no le va a valer con escurrir el bulto como hizo con las candidaturas de 2016 y 2020; salvo él y el COE, todo el mundo tuvo la culpa de que no saliera Madrid.

Ahora, salvo él, Antonio y los independentistas, todo el mundo ha fallado en la candidatura de 2030. Ya va siendo hora de asumir responsabilidades, ¿no crees, Alejandro? Yo sí sé en qué se ha equivocado Aragón durante todo este tiempo, lo que ocurre es que mi diagnóstico es diametralmente diferente al del presidente del COE: Aragón se ha equivocado al pensar que los independentistas pueden cambiar y que se puede negociar algo con ellos. No es que no se pueda ir con ellos ni a la esquina de Formigal, es que no se puede ir con ellos ni a heredar porque seguro que la herencia está envenenada. Y ahora a politiquear, a hacer pasillitos, al rico cuchicheo y a buscar un hueco donde sea. El de Franco, ese hombre puesto ahí por Antonio, está ocupado. Muchas llaves de judo va a haber que hacer para quitarle de ahí.