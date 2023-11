Contra el sobrino nieto de Infantino y el tataranieto de Ceferin

La respuesta de la FIFA a las protestas (es cierto que veladas y al cuello de su camisa, por si acaso) de los clubes, quejosos por lo inhumano de un calendario cada vez más apretado y con menos fechas libres, fue aprobar en 2017 que el Mundial de selecciones pasase de treinta y dos participantes a cuarenta y ocho: doce grupos de cuatro selecciones cada uno en el que se clasificarían los dos primeros, sumándose a ellos los ocho mejores terceros y, desde ahí y como siempre, dieciseisavos de final, cuartos, semifinales y final. La respuesta de la FIFA a las protestas (es cierto que por lo bajinis y para no molestar) de los clubes por un panorama desolador y con más lesionados cada día que pasa consistió en reformar el Mundial de clubes que, desde 2025, pasará a tener treinta y dos participantes y se disputará a lo largo de un mes en los Estados Unidos: ocho grupos de cuatro equipos cada uno en el que se clasificarían los dos primeros para los octavos de final, luego cuartos, semifinales y final. La respuesta de la hermana europea de la FIFA, o sea la UEFA, a las mismas quejas de los clubes fue la creación de una nueva Champions a partir de la temporada 2024-2025, que coincidirá, además, con el nuevo Mundial de clubes: se acabaron los treinta y dos equipos distribuidos en ocho grupos, ahora serán treinta y seis y todos formarán parte de una misma clasificación. ¿Jugarán todos contra todos? Pues no, puntuarán en los encuentros que jueguen y quien más puntos sume avanzará en la competición. Cada equipo jugará ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera, y los ocho primeros clasificados de la liguilla pasarán a los octavos de final. Esto así, a vuelapluma y a trazos gruesos porque la nueva Champions es un auténtico galimatías… por supuesto con más partidos.

Lo que quiere decir esto es que los clubes, que ponen campo, aficionados y jugadores, van por un camino, y la FIFA y la UEFA, que no ponen nada salvo a ellos mismos, y a veces ni eso, va en la dirección totalmente opuesta. Los clubes quieren proteger a los artistas, que son los futbolistas; y los quieren proteger por la sencilla razón de que cualquier jugador te cuesta hoy treinta millones de euros pero si quieres comprar una estrella te tienes que preparar para poner por lo menos cien encima de la mesa. Es una inversión tremenda de la que, al final, se benefician aquellos que no arriesgan nada, fifos y uefos. De acuerdo, Eduardo Camavinga se ha lesionado por mala suerte, sí, pero se ha lesionado mientras preparaba un apasionante partido entre Francia y Gibraltar. El Rennes hizo públicas en 2021 las cifras del traspaso de Eduardo al Real Madrid: entre 40 y 45 millones de euros por un chaval de 18 años. Camavinga ya tenía por aquel entonces una pinta estupenda pero era una apuesta, como antes lo fueron Vinicius o Rodrygo y después lo será Endrick. Podría haber salido mal pero salió bien y, hace unos días, amplió su contrato hasta 2029. Clubes como el Real Madrid, que no tienen detrás un Estado que los financie saltándose a la torera todas y cada una de las normas del fair play financiero, tienen que hacer auténticos malabares para poder competir con City o PSG, que disparan con pólvora ajena, pero ahora el Madrid perderá a Camavinga porque resulta que se ha lesionado con Dembélé preparando un absurdo partido contra Gibraltar.

Llevo treinta y seis años trabajando como periodista deportivo y, desde el primer hasta el último día, llevo oyendo lo de la famosa unificación de criterios arbitral y también que los clubes tienen que alzar la voz porque viven sometidos a FIFA y UEFA. Pues bien, en el año 36, o sea en 2023, el nuevo fútbol va justo en la dirección contraria a la que llevo escuchando desde finales de los años ochenta. La unificación de criterios está cada día que pasa más descosida, nadie sabe por qué se pitan unas manos y otras no y por qué unas veces interviene el VAR y otras veces no lo hace. Y, en lo que respecta al calendario, cada día que pasa se respeta menos a los clubes y se trata peor a los futbolistas y, por lo tanto, al aficionado. El espectáculo se resiente, el juego es cada vez peor, los clubes cobran cada día más por menos y la gente del fútbol se va retirando. Perdemos todos pero ganan Infantino y Ceferin del mismo modo que antes ganaban Blatter y Platini y, antes que ellos, Havelange y Johansson. Todo esto, y me refiero a la degradación del espectáculo, fue capaz de verlo alguien que va muy por delante del resto, Florentino Pérez, pero el establishment ha puesto toda la carne en el asador para desprestigiar una idea que, aunque muy mal presentada, era certera en el diagnóstico: el fútbol se muere, lo están asfixiando con una almohada. Y no habrá camión de la mudanza detrás del féretro cuando asistamos a su sepelio. No va a ningún sitio salvo a llenar los bolsillos de los de siempre. Y dentro de otros 36 años, aquí mismo, en este o en otro programa similar, alguien que ya no seré yo volverá a hablar del calendario si es que sigue habiendo fútbol tal y como hoy lo entendemos, y también se referirá a lo necesario que es que los clubes, al fin, se rebelen… contra el sobrino nieto de Infantino y el tataranieto de Ceferin.