Contrato vitalicio para el Cholo ya

Anoche, en El Chiringuito, mi amigo Fran Garrido dijo que Simeone tenía un nuevo ayudante para trabajar en la salida del balón porque, después de once años, se había dado cuenta de que el juego no evolucionaba. ¿Once años? ¿Sólo once? ¿Sólo ha tardado once años en darse cuenta de eso? Me parecen pocos, la verdad. Si Simeone ha tardado once años en llegar a la conclusión de que el Atleti tenía un problema a la hora de sacar jugado el balón desde atrás, no me extraña que tengan que ampliarle su contrato por lo menos hasta 2027. Y, por cierto, ¿no sería más directo y supongo que también más barato fichar a la persona que está ayudando al entrenador de fútbol mejor pagado del mundo a que su equipo saque el balón jugado con fluidez desde la defensa?

Mis amigos colchoneros, que los tengo y muy buenos además, me preguntan a veces qué tengo yo contra el Cholo y siempre les respondo lo mismo: absolutamente nada. A mí Simeone me cae muy bien y me parece un buen entrenador, probablemente peor de lo que sus aduladores del periodismo piensan, pero un buen entrenador al fin y al cabo. De modo que no sólo no tengo nada contra él sino que, en el fondo, le estoy agradecido por ponerle en bandeja de plata La Undécima al Real Madrid. Pero, y aunque al perioatletismo pueda parecerle revolucionario esto que voy a decir, el periodismo debe ser crítico, y resulta que Simeone está ahí, en el Atleti, y hace cosas bien y hace cosas mal. Y, desde el punto de vista de un madridista, no está muy bien y no es fácilmente asumible que el entrenador de un club tan grande diga, como dijo el otro día él, que media España piensa que el Real Madrid adultera la competición. De ser así, Cholo, créeme, es la España triste que ataca a Amancio Ortega por ser rico y a Julio Iglesias porque no canta bien. Es como si tuviéramos asumido que al Real Madrid se le puede insultar, vejar, mancillar el honor y denigrar sin que absolutamente nadie se inmute. Y al Real Madrid no le inquieta lo que pueda decir o dejar de decir el Cholo porque es infinitamente más grande que él, pero a mí me llama la atención, me sorprende, del mismo modo que me sorprendió que en su día dijera que aquella Liga que luego acabó ganando el Barcelona estaba peligrosamente preparada para que se la llevase el Madrid.

¿Todo vale? Yo creo que no. Una cosa es que el Real Madrid de Florentino fustigue con el látigo de su indiferencia a Simeone, que ha dicho algo gravísimo, y otra bien distinta que los demás la pasemos por alto. Yo no tengo nada contra el hecho de que, según información de El Español, Simeone cobre un bonus de 6 millones de euros al año hasta 2027 si el Atlético de Madrid queda entre los tres primeros en la Liga, pero sí debo decir que en el Real Madrid, que es la obsesión de Gil y de Simeone, las cosas no funcionan así. A Manuel Pellegrini, que hoy triunfa en el banquillo del Betis, le pusieron de patitas en la calle por presumir de acabar segundo por detrás del Barça mientras que en el Atleti te premian por ser tercero. Hombre, no seré yo tan osado de decir que eso adultera la competición porque, al fin y al cabo, el Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima es una entidad privada y su consejo de administración puede premiar a sus trabajadores por lo que crean conveniente, por ser terceros, quintos o penúltimos, pero si no adultera sí que amputa en cierto sentido la competitividad, ¿no? No adultera pero adocena, no adultera pero aletarga. ¿Y hasta qué punto? Pues hasta el punto de ver a otro buen amigo mío, José Damián González, diciendo que le parece un milagro que el Atleti haya ganado dos Ligas en los últimos doce años. ¿Un milagro con cuatrocientos millones de presupuesto? Cómo no va a tirarse el Cholo dieciséis años en el banquillo del Atleti si eso es el balneario Comodín, que igual da quedar primero, segundo o tercero.

El otro día Simeone volvió a hablar de su Liga, de la Liga del Atleti. Porque para el Cholo hay dos Ligas, una la que juegan el Real Madrid y el Barça y otra la que juegan los demás. No es así en realidad porque a la Liga que, según su entrenador, juega el Atleti no podrían acceder, y por idéntico motivo presupuestario, el Alavés, el Celta de Vigo o el Osasuna, pero bueno… Como resulta que la Liga del Atleti se juega contra Real Sociedad, Sevilla o Athletic, si el Atleti queda tercero es como si en realidad hubiera ganado la Liga, ¿no? Gracias a Dios, y siempre pensando en mis amigos colchoneros, también dijo en esa entrevista que ahora son más ambiciosos. ¿Querrá eso decir que se conforma con acabar segundo como Pellegrini o que sueña incluso con el milagro de la Liga real?

Claro que el ejemplo que, por arriba, le dan a Simeone no es que sea tampoco muy echado para adelante, la verdad. La propiedad es valiente para decir que el Real Madrid adultera la competición pero luego, cuando le preguntan a Enrique Cerezo por la SuperLiga, va y dice que es lo mejor para el futuro del fútbol. "¿Y por qué se fue el Atleti?", repreguntan. Respuesta: "Para evitar una sanción de la UEFA". Me quedo sin palabras ante semejante gesto de valentía. Titanes así son los que necesita la patria en estos momentos de tribulación. Y con principios: sé muy bien que lo que defiendo es lo mejor pero pongo pies en polvorosa porque viene la lechera de Ceferin. Y si, además, dejo colgado de la brocha a Florentino, que fue quien nos coló, mejor que mejor. Héroes del 2 de mayo. Contrato vitalicio para el Cholo ya.