¿Cuánto vale Florentino Pérez?

Al conocerse, a eso de la medianoche, que Florentino Pérez Rodríguez había sido al final el único socio del Real Madrid que aceptaba avalar los 124 millones de euros que corresponden al 15% del presupuesto de los gastos del club, más las amortizaciones y gastos financieros, y por lo tanto era confirmado de nuevo como presidente, en esta ocasión hasta el año 2025, mi compañero y amigo Kike Mateu publicaba un tuit en el que recordaba que no hay mayor victoria que la que se produce por incomparecencia del rival. Y a su tuit yo respondía con otro: "Tenemos que aprender de Lim". ¿Qué darían hoy los socios y simpatizantes del Valencia por tener al frente de su club a un gestor como Florentino Pérez? ¿Cuánto pagarían para ficharle, si es que hubiera un mercado de directivos como lo hay de delanteros o de defensas? ¿Qué valor tendría ahora mismo en transfermarkt un presidente del perfil del que tiene Florentino? El Valencia, por seguir con el ejemplo y ya que el tuit era de Mateu, está como está. El Valencia es propiedad de un millonario de Singapur, que es algo que no terminan de entender los aficionados valencianistas. Quiero decir con esto que Lim puede hacer con el Valencia lo que le dé la gana, puede vender, comprar, descapitalizar... Puede hacer lo que quiera, a Lim el Valencia le da absolutamente igual. Cuando Lim mira hacia Valencia y ve al Valencia Club de Fútbol no ve un equipo con un siglo de historia, no, Lim ve una inversión.

El Valencia es para Lim como uno de sus bares temáticos repartidos por toda Asia. Es como McLaren. O como el bar del United. Con Lim al frente, el ratio de endeudamiento ha pasado del 7,22% al 12,38% y de un patrimonio neto de 58 millones de euros ha pasado a 40. Para la temporada 2020-2021, el Valencia de Lim ha presupuestado unas pérdidas de 26 millones de euros y, de cumplirse este resultado en las cuentas del próximo ejercicio, el patrimonio neto será de algo más de 13 millones entrando en lo que se conoce como causa de disolución: "Se darán causas de disolución de una sociedad por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, o en cumplimiento de una ley". Eso en el aspecto económico, en el deportivo el Valencia está como está, rezando para eludir el descenso a Segunda. Mientras tanto, y sin entrar en demasiadas disquisiciones, yo creo que ni siquiera el más furibundo antiflorentinista podría negar que Florentino Pérez garantiza un modelo económico y deportivo exitoso, uno que le va a permitir, por ejemplo, afrontar en plena pandemia la contratación de la máxima figura emergente del fútbol mundial, Kylian M'bappé, al mismo tiempo que se construye un nuevo Bernabéu, que va a ser la envidia del planeta. Por cierto, el Nuevo Mestalla, aún sin denominación oficial, empezó a construirse en 2007 y sus obras llevan paralizadas desde 2009 por tiempo indefinido y sin fecha de reanudación ni finalización. Y ahora repito, ¿cuánto le pagarían al Real Madrid los valencianistas por el traspaso de Florentino Pérez? ¿Cuánto? ¿Y cuánto pagarían para que, como dice el bueno de Kike Mateu, alguien de su perfil renovara su mandato en el Valencia sin proceso electoral ante la ausencia de otros candidatos? ¿Y no será que no hay candidatos porque a nadie le gusta perder? Es cierto que un socio que reunía, según él, todos los requisitos asomó la colita hace algunos días lo suficiente como para que le entrevistaran en la Cope, pero luego, realizada la promoción, recogió cable... y colita.

Sobre lo democrático del proceso electoral madridista circula por ahí un falso mantra, una fake news, alentada incluso a veces por el propio periodismo deportivo. Los requisitos para ser presidente del Real Madrid, aprobados por cierto en Asamblea por los socios del Real Madrid, son muy sencillitos: tienes que ser español y mayor de edad, estar al corriente de pago del recibo, no encontrarte inhabilitado para desempeñar un cargo directivo, no ostentar un cargo directivo en otro club ni ser futbolista, árbitro o entrenador en activo, tener 20 años de antigüedad como socio para ser presidente, 15 si quieres ser vicepresidente y 10 para ser directivo y presentar un preaval bancario que garantice el 15% del presupuesto general de gastos del club. ¿Por qué se pide un preaval y no un aval a posteriori? Pues para evitar episodios tan bochornosos como el de Joan Laporta, que a punto estuvo de conducir irremisiblemente al Barcelona a otro proceso electoral. ¿Y por qué es de 124 millones de euros el preaval soilicitado? Pues porque la ley dice que tiene que garantizar el 15% del presupuesto general de gastos del club, que en el caso del Real Madrid es bastante elevado. ¿Uno tiene que ser rico para ser presidente del Real Madrid? Pues, y siento mucho darle este disgusto a la mayoría de socios del club blanco, sí, uno tiene que ser rico. ¿Preferirían los socios del Real Madrid que al puesto de presidente de su club accediera alguien sin recursos? Creo que estoy en disposición de responder que no, no lo preferirían. ¿Querrían que el Real Madrid se convirtiera en Sociedad Anónima Deportiva para que un millonario singapurí pudiera hacer con él lo que le diera la gana? Yo creo que no.

Los requisitos para ser presidente del Real Madrid no son democráticos en el sentido literal del término, o sea la atribución de la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Pero es que, llevada la discusión hasta el extremo, ni siquiera la democracia es democrática: ¿O es que alguien cree en serio la falacia de que todos podemos ser presidentes del Gobierno de España? Eso ya lo descartó hace muchísimos años, y con razón, el profesor García Trevijano. Enhorabuena y gracias, Florentino. Enhorabuena por una victoria lograda sin bajarse del autobús porque su gestión ha hecho desistir al resto de posibles contendientes a subirse a él para marchar hacia una guerra que sabían de antemano que perderían. Y gracias. Gracias por haber devuelto al Real Madrid al lugar donde le correspondía. Y felicidades a todos los madridistas, incluído aquel que dijo en una Asamblea que el nuevo Bernabéu iba a ser como un Parque Temático de Walt Disney. Mientras no sea como el tren de la bruja como sucede por ejemplo en Valencia, todo va bien.