Cuestión de carácter

En una de las viñetas de Quino, el papá de Mafalda le pregunta a su hija si podría fijarse si un diario "que hay por ahí" es viejo o es el de hoy. Entonces Mafalda lee la fecha, 27 de noviembre, y una de las noticias que aparecen en el periódico: "La URSS rechaza una propuesta norteamericana". Entonces responde: "Las dos cosas, papá". Hoy seguimos hablando de Leo Messi, de que él prefiere quedarse en el Barcelona pero su familia le apremia a que se decida por el PSG; continuamos hablando de la Superliga y del apoyo de la FIFA con el que contaba en secreto el proyecto, según la información que publica el New York Times; continuamos hablando de la remodelación del vestuario que pretende Laporta y de los problemas económicos que el Barcelona tiene para llevarla adelante; de si Zidane dirá que sí o dirá que no; y por hablar incluso volvemos a hacerlo de los sueños de Morata, que también es un clásico, y de esa posibilidad (he de reconocer que muy morbosa) de ver al 9 siendo presentado en el Camp Nou con la camiseta culé diciendo eso de que su sueño siempre fue jugar vestido de azulgrana. Parafraseando a Mafalda, que es sabia, y copiando la respuesta que la da a su papá, el periódico es viejo pero es el de hoy.

Porque ahora también se está hablando de Sergio Ramos y de ese comentario que, según desveló Pedrerol, le hizo a Florentino: "El PSG quiere juntarnos a Messi y a mí". Y de la foto, sobre todo se habla de la foto. Se habló más ayer, que es cuando alguien se encargó de filtrarla, pero hoy también se habla de esa foto de René Ramos y Monchi en una cafetería de Nervión. Esa foto, Sergio, esa foto... no cuela. Y, además, tú sabes que no cuela. Lo que me extraña es que, sabiéndolo y si aún mantienes un uno por ciento de posibilidades de seguir, consientas que tu hermano haga un posado robado pactado reuniéndose con el director deportivo del Sevilla. Así no, Sergio, así no. Así no... otra vez. Cuando me dicen que la oficina de representación del hermanísimo tiene más clientes que Sergio, yo me muero de la risa. ¿Quiénes? ¿Qué clientes? Soriano, Óscar Rodríguez... ¿En serio? Si René tiene más clientes además de Sergio es porque el apellido de ambos es Ramos, no hay que darle más vueltas. Esa foto, Sergio, esa foto... ya no cuela. Dile a René que se ponga las pilas. Es un posado robado pactado de Hola o de Semana de manual. La diplomacia de tu hermano es tan sutil como la de Arancha González Laya.

Yo albergo pocas dudas a propósito de que Ramos se irá este verano del Madrid, lo que no sé es hacia dónde lo hará. A 21 de mayo técnicamente hablando y con ese cambio que adelantó Florentino Pérez que (este año sí) debería experimentar el equipo, renovar a Ramos en estas condiciones es hacerlo con un defensa veterano, que va a empezar a experimentar cambios en su cuerpo, al que lleva sometiendo a muchos esfuerzos desde hace un montón de años, y que, como ha sucedido en este sprint final de la temporada, va a lesionarse cada vez con más frecuencia, perdiéndose partidos importantes para su equipo. Imagino que Sergio estará en la lista de la selección para la Eurocopa que Luis Enrique ofrecerá el lunes que viene y ahí tendrá otra oportunidad para reivindicarse pero yo creo que, a día de hoy, Ramos sigue sin equipo y que en cualquier caso ese equipo no será jamás el Sevilla, como René quiso viralizar (y con éxito), porque el club andaluz no tiene la capacidad económica necesaria para afrontar un fichaje de esas características. Esa foto era un S.O.S.

A los Ramos les ha podido la soberbia y una lectura equivocada de la situación. Les ha podido el orgullo porque, vista ahora y con la persepectiva del paso del tiempo, la oferta del Real Madrid era generosísima. Y han leído mal la nueva situación económica porque, instalados en su propio mundo, jamás creyeron que la pandemia pudiera afectarles también a ellos. Y, sobre todo, han vuelto a meter la pata con su interlocutor. Me cuentan que a Sergio le molestó un comentario que hice comparando a Florentino con el papa y a él con un cura. Los curas son gente sensata y a ninguno se le ocurriría marcar el número de teléfono de Francisco y preguntar, como hacía Gila, "¿está Su Santidad? Que se ponga". Eso es lo que los Ramos han hecho en reiteradas ocasiones, confundiendo la dimensión de su propio poder e influencia, leyendo mal la situación actual y equivocándose con su interlocutor. Sergio podría haber seguido, siempre es necesaria la experiencia de un defensa como él. Conoce bien el club, aunque él no sea el Real Madrid, como cree en ocasiones. Podría haber seguido jugando, aunque cada vez menos y a cuentagotas, y enseñando a los nuevos, pero, entre la inteligencia y el ego, triunfó lo segundo. Como en la fábula del escorpión y la rana, todo vuelve a ser una cuestión de carácter: el que le sirvió para convertirse en el mejor del mundo le hará envainársela ahora.