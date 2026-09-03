Dani Olmo: se llama c-o-n-t-r-a-t-o

En este mercado de verano el Real Madrid ha fichado, sí, pero también ha vendido. El Madrid ha vendido jugadores formados en sus divisiones inferiores, lo que se suele conocer popularmente como "cantera", por valor de 200 millones de euros, que se dice pronto. A saber: Nico Paz por 60 millones, Gonzalo García por 40 (sólo ahí ya hay 100), Víctor Muñoz por 20'5, Mario Gila por 15, Álvaro Rodríguez por 12'5, Álex Jiménez por 12'5, César Palacios por 10, Jacobo Ortega por 10, Valdepeñas por 8, Fran García por 4, Mario Martín por 3'5 y Fran González por 3. La suma es exactamente de 199 millones, falta 1 para los 200. Todos esos chicos han sido, con diferentes versiones, bien vendidos aunque no me cabe la menor duda de que su sueño no era otro que el de acabar triunfando en el Real Madrid. No lo han logrado… por ahora, pero el futuro no está escrito y quién sabe si en algún momento regresarán después de explotar fuera.

Y han sido vendidos, también, porque los jugadores han entendido que para su crecimiento deportivo lo mejor era jugar más y no menos y que en el primer equipo lo iban a tener muy complicado. Son, creo, 12 jugadores en total. Podría hacerse un equipo con ellos. A todos les ha costado ir subiendo poco a poco, también a sus familiares: muchos madrugones, una inversión importante sin tener por supuesto la certeza de que ese dinero podría tener un retorno, mucho esfuerzo… Podría decirse que han tocado la orilla pero de ahí no han podido pasar, pero la culpa no es suya: en el Real Madrid la exigencia es máxima. Muchos han cogido las maletas hacia un nuevo destino, un fútbol nuevo, otro idioma, compañeros distintos, otro entorno diferente… ojalá que les vaya bien.

Por eso me resulta tan sorprendente el caso de un chico como Raúl Asencio. Lo tiene todo, fama, dinero, quizás demasiada fama, puede que una cantidad de dinero inasumible para él… Aunque de rebote, casi de pura chiripa, ha logrado aquello por lo que matarían César, Jacobo, los Marios, Gonzalo… pero, aún así, un día tienes libre, coges un avión hasta Gran Canaria, te vas de fiesta, te pillas un pedal, te pilla a su vez la policía, te hacen un control y el resultado es una tasa de 0'90 miligramos de alcohol por litro de aire respirado, casi cuatro veces el máximo permitido para los conductores. La casualidad ha querido que todo esto se haya conocido 24 horas antes de que Asencio comparezca ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas en relación con el juicio por el caso del vídeo sexual que presuntamente grabaron en 2023 tres ex compañeros suyos de la cantera madridista.

El Real Madrid ha tratado de desembarazarse de Asencio durante este mercado porque, aunque es un buen defensa, evidentemente no le da para jugar en el equipo blanco con asiduidad, pero no ha podido. Al enterarse de todo esto, y conociéndole un poco, a Florentino Pérez le habrán entrado los siete males porque si hay algo que no aguanta es precisamente que se mancille la imagen del club. No me cabe la menor duda de que, si pudiera, lo traspasaría, pero resulta que Raúl renovó y mejoró notablemente su contrato hace bien poco, en concreto el año pasado. Y, claro, ¿en qué otro equipo va a ganar Asencio 6'2 millones de euros por año? Difícil, ¿verdad? Asencio se va a enrocar y el Real Madrid se lo va a tener que comer con patatas hasta junio de 2029. ¿Sabes por qué, Dani Olmo? Te lo voy a decir yo: Asencio es intocable porque firmó un contrato. Ese contrato es su salvavidas. Y si, como ha sucedido en tantas y tantas ocasiones a lo largo de la historia del fútbol, Asencio acaba confirmando (ojalá que no) que es un bala perdida y no vuelve a ser titular ni un minuto más con su equipo, si él no quiere no se irá y, jugando o sin jugar, cobrará todos los años sus 6'2 kilopondios.

Os preguntaréis qué pinta Dani Olmo de repente en toda esta historia, y os lo voy a aclarar. Hoy este jugador del Barça, inscrito en la Liga por la puerta de atrás en su día, ha dicho que no logra entender al Atlético de Madrid en todo el caso de Julián porque resulta que Julián tiene un sueño y cuando un futbolista tiene un sueño pues todos tenemos que cumplírselo, ¿verdad, Daniel de mis entretelas? Es decir: los contratos se firman pero sólo se firman para que los cumplan los clubes y no los jugadores. Pues no, querido Olmo, no. Si mañana a ti, por lo que sea, el Barça te quiere echar te va a tener que indemnizar hasta el último céntimo del último euro que tienes estipulado en ese contrato que ahora pretendes que Julián se pase por sus partes nobles. El contrato de Asencio es ascendente, empieza cobrando 6'2 millones y puede acabar cobrando hasta los 9. Pongamos que vaya a ingresar 25 hasta 2029. Estoy seguro de que al Madrid le encantaría ahora mismo rescindir ese contrato pero, ¿sabes qué, Dani Olmo?... Prepárate para esto que te voy a decir, ¿eh?, que igual es demasiado impactante para un habitante de Futbolandia: ¡No puede! Y tú te preguntarás, ¿y por qué? Pues para eso está aquí tito Juanma, para contarte las cosas: ¡No puede porque tiene un contrato firmado! ¿Cómo se te queda el cuerpo, crack?

Moraleja: el Real Madrid no puede echar a Asencio porque hay un contrato firmado y Julián no puede irse al Barcelona porque tiene un contrato firmado con el Atleti. Ayer, alguien muy vinculado con el club colchonero me decía que jamás en su vida había sido tan popular Miguel Ángel Gil como ahora. Y es cierto. Los atléticos se han visto, al fin, representados por Gil porque, harto de las provocaciones, ha puesto pie en pared y ha defendido la dignidad de una institución centenaria. Por encima del dinero que ofrecían por el delantero, que además era insultantemente bajo. Gil dijo que al Barça no y en Barcelona entendieron que, en el fondo, diciendo que "no" querían decir que "sí". Lección final, niños y niñas de España: hay que cumplir la palabra dada. En la época de vuestros bisabuelos era suficiente con un estrechón de manos pero en la actual son necesarios… ¿el qué?... Muy bien: son necesarios los contratos. Ojalá que Asencio cambie, de verdad. Otros lo hicieron antes que él. Y ojalá que Julián también pueda cumplir en el futuro todos sus sueños. Pero, mientras tanto, al Madrid le une un contrato con Raúl y a Julián otro con el Atlético. Y luego está Dani Olmo, que vive en "olmolandia"...