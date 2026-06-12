De la Fuente: llama a Brahim y pídele perdón

Álvaro Morata le dijo el otro día a Mario Suárez en su podcast que cuando le llamó Luis de la Fuente para decirle que no iba al Mundial a él no le pilló en absoluto por sorpresa porque ya lo intuía desde hacía mucho tiempo. Como todos lo intuíamos, por cierto, porque el año de Morata no había sido demasiado bueno, la verdad. Así que a Álvaro no le pilló por sorpresa la llamada. La llamada. O sea, el seleccionador, que no iba a convocarlo, tuvo con Morata la deferencia, el trato preferencial, el detalle humano de coger el teléfono y llamarlo. Lo normal en estos casos, lo habitual, lo razonable… salvo que tú hayas afirmado antes que nunca llamas a los jugadores. Eso es exactamente lo que dijo el seleccionador nacional en marzo de 2024 cuando, preguntado sobre por qué no había llamado a Brahim Díaz, él aseguró que no llama "a ningún jugador" a excepción de los lesionados. Pero me voy al historial de lesiones de Morata y la última que aparece reflejada es una lesión en el tobillo, probablemente un esguince, de la que afortunadamente se recuperó el 3 de marzo, dos días después del incidente. Es decir, Morata está sano y no sufre, gracias a Dios, lesión alguna. Quiero decir que el motivo de la exclusión de Morata por parte del seleccionador no puede ser en ningún caso una lesión que no existe y, por lo tanto, debe referirse a un motivo estrictamente deportivo y, pese a ello, a pesar de que no está lesionado, Morata confiesa que el seleccionador le llamó para confirmarle lo que por otro lado él sabía, o sea que no iba a acudir al Mundial.

Ya sé que hay otros motivos de actualidad más acuciantes que este sin duda alguna, pero a mí me gustaría volver a insistir hoy aquí, como ya dije en su día, que Luis de la Fuente mintió en todo lo que respecta a Brahim Díaz. O sea, cuando el seleccionador dijo que si él no había llamado a Brahim para decirle, por ejemplo, que estaba en sus oraciones, que no eligiera a Marruecos, que aguantara un pelín más, era porque él nunca llama a los jugadores, el seleccionador mentía. Si no llamó en concreto a Brahim fue por la sencilla razón de que a él no le dio la real gana de llamarlo. Punto. Y cuando aquí dijimos que mentía estábamos en lo cierto, estaba mintiendo. ¿Por qué? Pues eso es algo que debería aclarar el seleccionador, aunque ya dé en realidad lo mismo porque esa ausencia de trato personal que don Luis exhibió solo con el futbolista del Real Madrid ocasionó que, harto de esperar a España, desesperado, Brahim se decantara por la selección marroquí, con la que, por cierto, va a disputar el Mundial.

El miércoles, tal y como yo lo veo, tratando de defender a Luis de la Fuente en este programa lo que hizo mi amigo Isra Íñiguez fue todo lo contrario, hundirlo aún más. Porque, y puesto que era evidente y palmario que el seleccionador había mentido cuando dijo que él no llamaba nunca a ningún jugador, argumentó que Brahim no era Lamine Yamal, a cuya casa envió la Federación una expedición de embajadores para convencerle (porque hubo que convencerle a él y sobre todo a su padre) de que no eligiera a Marruecos por delante de España. Brahim tampoco era Morata, con quien el seleccionador tiene un trato personal y de amistad. Ni Sergio Ramos, a quien también llamó: pero Ramos había jugado con la selección nacional 180 partidos. Brahim tampoco era Le Normand, a quien llamó para convencerlo de jugar con España, ofreciéndole a cambio la oportunidad de obtener la nacionalidad. Brahim tampoco era Dani Carvajal. Tampoco era Aymeric Laporte. El central reconocía hace poco en el diario As que el seleccionador le había llamado para sugerirle que volviera de Arabia Saudí si quería regresar con España.

De modo que, y a las pruebas me remito, parece que no solo no es cierto que el seleccionador no llame a los jugadores sino que, al parecer, al único que dejó de llamar fue a Brahim Díaz. ¿Por qué? Pues porque le dio la gana. ¿Tiene que explicarlo? Pues hombre, yo creo que si tú aseguras que nunca llamas a ningún jugador y resulta que no es cierto y llamas a todos menos a uno, sí tienes que explicar el motivo, ¿no? Y con Isra Íñiguez, con quien además tenemos el privilegio de poder contar en El Primer Palo, digo lo mismo que decía ayer con Gonzalo Miró con respecto al caso Julián Álvarez. Si Gonzalo dice que el Madrid puede quitarle el jugador "al Barça y al Atleti" es porque él, que está muy bien conectado con el Atleti, sabe algo. Y si Isra, que es amigo de Luis de la Fuente, apunta al entorno de Brahim, es porque él sabe algo. Y lo que yo, sin conocer por supuesto a las personas que rodean a Brahim, afirmo aquí es que la Federación envió una comitiva a la casa de un jugador cuyo "entorno" se vio implicado, por ejemplo, en un incidente que acabó con un apuñalamiento en el barrio de Rocafonda o que, entre otras cosas, también tuvo otro altercado con una carpa de Vox con la que acabó a patadas al grito de "¡Este es mi país!"... De modo que, y también con respecto a los entornos más o menos estables de los jugadores, hace el seleccionador excepciones. Habríamos acabado antes, querido seleccionador, si usted hubiera dicho la verdad desde el principio. "Y la verdad os hará libres", Juan 8:31 y 32. Si usted hubiera dicho desde el principio "mirad, yo llevo a quien creo oportuno y llamo a quien me da la gana", todo habría sido más sencillo. Usted habría sido más libre desde el minuto uno y, de paso, nos habría liberado a los demás de tanta mentira. Hágame caso, seleccionador, y no mienta más. Como decía Alexander Pope, "el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de la primera".