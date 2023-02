De la Fuente, Ramos y la edad más triste

Corría el año 1984. Ronald Reagan, candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos de América, competía con Walter Mondale, el elegido por los demócratas, por revalidar su mandato. Reagan, con 73 años, era ya de hecho el presidente estadounidense más longevo de la historia, y a Mondale, claro, le resultó imposible no morder aquella apetitosa manzana y jugó irónicamente con la edad de su contrincante. La respuesta de Reagan aparece recogida por todos los analistas como uno de los zascas más originales y contundentes de la historia de los debates televisivos. Miró a cámara, sonrió y dijo lo siguiente: "No voy a convertir mi edad en un tema de esta campaña. No voy a explotar, por razones políticas, la juventud y la inexperiencia de mi opositor". Hasta Mondale se rió. Y en noviembre, Reagan, de 73 años, consiguió una de las victorias más aplastantes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Claro que alguien podrá aducir que, siendo importante, la edad no es un factor fundamental para dirigir la mayor potencia mundial. Y es posible: hace 40 años Reagan se fue del cargo con 77 años y Joe Biden, que es el actual inquilino de la Casa Blanca, llegó hace menos de 3 al despacho oval con esa misma edad y ahora tiene 80. Cuando yo nací, la esperanza de vida de la mujer era de 72 años y del hombre 67 y hoy es de casi 86 y 80 respectivamente: en 60 años, la mujer ha incrementado en 14 su esperanza de vida y el hombre lo ha hecho en 13. Eso quiere decir que, allá por 2083, la esperanza de vida de una mujer será de 100 años y la de un hombre de 93. Es posible que Cristiano siga jugando al fútbol por entonces.

Si en la vida en general la discriminación por edad, o sea el edadismo, tiene poco sentido, qué decir del deporte profesional. Luka Modric, que tiene 37 años, viene de sentar cátedra en Anfield y en el quinto gol del Madrid tuvo la energía suficiente como para robarle un balón a un chaval mucho más joven que él. No se puede discriminar a nadie por los años y eso es lo que hoy ha hecho en apariencia Luis de la Fuente con Sergio Ramos, decirle que, haga lo que haga, juegue como juegue y gane los títulos que gane, no volverá con él a la selección. Y no lo entiendo. Y me parece injusto. De ser cierto lo que Ramos ha dicho en su comunicado, y no tengo por qué dudar, el actual seleccionador nacional le ha dicho que no va a llamarle, y abro comillas, "independientemente del nivel que pueda mostrar". ¿Cómo que independientemente? Que un futbolista juegue o no juegue debe depender exclusivamente de su nivel, ¿no?

Como no me puedo creer que Luis de la Fuente sea tan increíblemente torpe, tan absolutamente manazas como para meterse así, a las primeras de cambio, en este berenjenal por sí mismo, tengo que deducir que ha debido ser otro quien ha tomado la decisión por él. Si Luis Rubiales, niño en el bautizo, novio en la boda y muerto en el entierro, quiere ser también, además de niño, novio y muerto, seleccionador nacional, que lo diga. Espero que no se enfaden conmigo en la federación por esto que voy a decir pero, después de este movimiento de un Luis que firma otro Luis diferente, yo, qué queréis que os diga, no me puedo tomar demasiado en serio nada de lo que venga después. Y es que, además, no entiendo la necesidad, sinceramente. Llamas al futbolista, le mientes y le dices que cuentas con él, no le llevas y, cuando te pida explicaciones, le dices que no le ves bien… y dejas morir el asunto. Pero, ¿independientemente del rendimiento? ¿En serio? ¿Qué factor va a marcar a partir de ahora las convocatorias de Luis de la Fuente? ¿La simpatía del jugador? ¿Su peinado? ¿Un blanqueamiento de dientes? ¿O que se lleve bien con Rubiales? Porque, si es por esto último, calienta, Piqué, que sales… Ojalá le vaya bien a De la Fuente a pesar de esta cagada monumental sin haber siquiera empezado a dirigir a España. Ojalá, de verdad. Pero, lo siento, no me podré creer sus convocatorias. Me dicen que Ramos está que se sube por las paredes y, en esta ocasión, tiene más razón que un santo. Da la impresión de que De la Fuente pone el carnet y otro dirige desde arriba. Y esa, la de que otro decida por ti, sí que tiene que ser una edad muy triste.