De la Fuente vota por Riquelme

Con su convocatoria, la selección entró en campaña, por eso decía eso de que De la Fuente había votado por Enrique Riquelme. O sea, Louzán vota por Riquelme. O, lo que es lo mismo, Tebas, que es quien preside realmente la federación, vota por Enrique Riquelme. Porque si, a pesar de que su año ha sido horrible, De la Fuente hubiera convocado a Huijsen, absolutamente nadie se habría llevado las manos a la cabeza. Quiero decir: no sé cuál fue la última convocatoria a la que no acudió Dean, que ha sido titularísimo a lo largo de toda la clasificación de España para el Mundial. Pero, justo en la lista definitiva, De la Fuente optó por dejarle en casa para llevar a otros, como por ejemplo Laporte, que no es que venga precisamente de hacer el mejor año de su vida. Con Dani Carvajal, que tampoco ha estado bien pero que podría haber aportado otras cosas a un grupo de 26 futbolistas, o sea a una lista que es más larga que un día sin pan, tampoco quiso hacer una excepción De la Fuente porque debe ser que sus genes no son tan competitivos como los de Baena, que ha tenido una temporada bastante mediocre pero que, pese a todo, ha ganado varios títulos con el Atleti, ¿no?...

El seleccionador sabía (o Louzán sabía. O Tebas sabía. O lo sabían los tres, De la Fuente, Louzán y Tebas) que si no llevaba a ningún futbolista del Real Madrid a un Mundial por primera vez en toda la historia se iba a hablar de eso. Y es lógico deducir que el candidato a arrebatarle en las urnas la presidencia a Florentino Pérez estaría presto a introducir ese asunto en campaña. Y así fue: "Es un día muy triste", dijo Riquelme, "y esperemos que no vuelva a suceder". Y yo, con toda la humildad del mundo por supuesto, quiero explicarle a Enrique Riquelme, que aún es muy joven y que estoy convencido de que va a tener un gran recorrido en el futuro, lo que en mi opinión es verdaderamente triste para un madridista. Lo que es verdaderamente triste para un madridista es tener un potencial vicepresidente del club, como es el caso de Antonio Medina, diciendo cosas semejantes a estas de Ángel María Villar, que fue un presidente federativo horrible para los intereses del Real Madrid: "Durante su mandato hemos vivido sin duda los mejores años del fútbol español. Han conseguido por fin que cambiemos nuestras lágrimas de tristeza por las de alegría". ¿Los mejores años del fútbol español? Hombre, algún amigo tengo yo en esa junta directiva y sinceramente no sé si comparte al cien por cien la opinión de su vicepresidente. ¿Los mejores años del fútbol español, señor Medina? ¿De qué planeta ha venido usted? Villar fue presidente de la federación entre 1988 y 2017 y, con él como primer dirigente, estuvo Joan Gaspart en la vicepresidencia. ¿Sabe, señor Medina, lo que dijo Joan Gaspart mientras ocupó la vicepresidencia con Villar? Mire, se lo recuerdo yo: "Perjudicaré deportivamente al Madrid hasta que me muera". Puesto que Gaspart estaba vivo mientras ocupó el cargo de segundo de Villar, es lógico deducir que desde un despacho de Las Rozas, al menos desde uno, se hizo todo lo posible para perjudicar al Real Madrid.

Yo, que soy un demócrata convencido, no puedo estar más satisfecho de que los socios del Real Madrid puedan votar y elegir entre un proyecto que piensa seguir encarando de frente a los enemigos del club blanco y otro que pretende abrazarlos, entre un proyecto que prefiere estar solo y otro que opte por ir en mala compañía. El modelo de club también es eso y no sólo que los asientos estén muy juntos en el Bernabéu o se tarde mucho tiempo en recoger el bocadillo: ¿Real Madrid batallador o Real Madrid sumiso? Sin querer yo en absoluto arrogarme el pensamiento del madridismo, que es amplísimo y heterogéneo, yo creo que las lágrimas de alegría no le surgen a un madridista tanto por apoyar al autor intelectual de eso que Relaño dio en bautizar como Villarato, o sea el inicio de la saga Negreira, como por ganar La Novena, La Décima, La Undécima, La Decimosegunda, La Decimotercera, La Decimocuarta y La Decimoquinta.

La ausencia de madridistas en la selección de cara al próximo Mundial responde a un plan, uno que ya está en marcha. Se trata de convencer a los incautos, que los habrá, a los despistados, que también los habrá, y a los ingenuos, que habrá alguno por ahí, de que resulta verdaderamente insoportable que el hombre que se rompió las manos aplaudiendo a Rubiales porque pensaba que le iba a ampliar su contrato haya elegido adrede no convocar a ningún jugador español del Madrid para ir a la selección de la federación de Tebas y de Louzán. Eso sí, sería altamente contradictorio salir afirmando que el hecho de que no acudan jugadores con España es un día tristísimo para el madridismo y, al mismo tiempo, anunciar la llegada de dos estrellas… ¡extranjeras! Como yo debo ser un madridista rarísimo, insisto: si una plantilla compuesta por seis libaneses, cuatro singapurenses, tres malgaches, cinco butaneses y siete vanuatuenses me garantizan cinco de las próximas diez Champions… Vivan Líbano, Singapur, Madagascar, Bután y Vanuatu, que además tiene unas playas fantásticas. Yo lloré el día que Mijatovic le metió el gol a la Juve que valió La Séptima y no el día que a Villar le invitaron a dejar su puesto. Pero yo soy muy raro. Y me hago mayor.