De la Fuente vota por Riquelme
Con su convocatoria, la selección entró en campaña, por eso decía eso de que De la Fuente había votado por Enrique Riquelme. O sea, Louzán vota por Riquelme. O, lo que es lo mismo, Tebas, que es quien preside realmente la federación, vota por Enrique Riquelme. Porque si, a pesar de que su año ha sido horrible, De la Fuente hubiera convocado a Huijsen, absolutamente nadie se habría llevado las manos a la cabeza. Quiero decir: no sé cuál fue la última convocatoria a la que no acudió Dean, que ha sido titularísimo a lo largo de toda la clasificación de España para el Mundial. Pero, justo en la lista definitiva, De la Fuente optó por dejarle en casa para llevar a otros, como por ejemplo Laporte, que no es que venga precisamente de hacer el mejor año de su vida. Con Dani Carvajal, que tampoco ha estado bien pero que podría haber aportado otras cosas a un grupo de 26 futbolistas, o sea a una lista que es más larga que un día sin pan, tampoco quiso hacer una excepción De la Fuente porque debe ser que sus genes no son tan competitivos como los de Baena, que ha tenido una temporada bastante mediocre pero que, pese a todo, ha ganado varios títulos con el Atleti, ¿no?...
El seleccionador sabía (o Louzán sabía. O Tebas sabía. O lo sabían los tres, De la Fuente, Louzán y Tebas) que si no llevaba a ningún futbolista del Real Madrid a un Mundial por primera vez en toda la historia se iba a hablar de eso. Y es lógico deducir que el candidato a arrebatarle en las urnas la presidencia a Florentino Pérez estaría presto a introducir ese asunto en campaña. Y así fue: "Es un día muy triste", dijo Riquelme, "y esperemos que no vuelva a suceder". Y yo, con toda la humildad del mundo por supuesto, quiero explicarle a Enrique Riquelme, que aún es muy joven y que estoy convencido de que va a tener un gran recorrido en el futuro, lo que en mi opinión es verdaderamente triste para un madridista. Lo que es verdaderamente triste para un madridista es tener un potencial vicepresidente del club, como es el caso de Antonio Medina, diciendo cosas semejantes a estas de Ángel María Villar, que fue un presidente federativo horrible para los intereses del Real Madrid: "Durante su mandato hemos vivido sin duda los mejores años del fútbol español. Han conseguido por fin que cambiemos nuestras lágrimas de tristeza por las de alegría". ¿Los mejores años del fútbol español? Hombre, algún amigo tengo yo en esa junta directiva y sinceramente no sé si comparte al cien por cien la opinión de su vicepresidente. ¿Los mejores años del fútbol español, señor Medina? ¿De qué planeta ha venido usted? Villar fue presidente de la federación entre 1988 y 2017 y, con él como primer dirigente, estuvo Joan Gaspart en la vicepresidencia. ¿Sabe, señor Medina, lo que dijo Joan Gaspart mientras ocupó la vicepresidencia con Villar? Mire, se lo recuerdo yo: "Perjudicaré deportivamente al Madrid hasta que me muera". Puesto que Gaspart estaba vivo mientras ocupó el cargo de segundo de Villar, es lógico deducir que desde un despacho de Las Rozas, al menos desde uno, se hizo todo lo posible para perjudicar al Real Madrid.
Yo, que soy un demócrata convencido, no puedo estar más satisfecho de que los socios del Real Madrid puedan votar y elegir entre un proyecto que piensa seguir encarando de frente a los enemigos del club blanco y otro que pretende abrazarlos, entre un proyecto que prefiere estar solo y otro que opte por ir en mala compañía. El modelo de club también es eso y no sólo que los asientos estén muy juntos en el Bernabéu o se tarde mucho tiempo en recoger el bocadillo: ¿Real Madrid batallador o Real Madrid sumiso? Sin querer yo en absoluto arrogarme el pensamiento del madridismo, que es amplísimo y heterogéneo, yo creo que las lágrimas de alegría no le surgen a un madridista tanto por apoyar al autor intelectual de eso que Relaño dio en bautizar como Villarato, o sea el inicio de la saga Negreira, como por ganar La Novena, La Décima, La Undécima, La Decimosegunda, La Decimotercera, La Decimocuarta y La Decimoquinta.
La ausencia de madridistas en la selección de cara al próximo Mundial responde a un plan, uno que ya está en marcha. Se trata de convencer a los incautos, que los habrá, a los despistados, que también los habrá, y a los ingenuos, que habrá alguno por ahí, de que resulta verdaderamente insoportable que el hombre que se rompió las manos aplaudiendo a Rubiales porque pensaba que le iba a ampliar su contrato haya elegido adrede no convocar a ningún jugador español del Madrid para ir a la selección de la federación de Tebas y de Louzán. Eso sí, sería altamente contradictorio salir afirmando que el hecho de que no acudan jugadores con España es un día tristísimo para el madridismo y, al mismo tiempo, anunciar la llegada de dos estrellas… ¡extranjeras! Como yo debo ser un madridista rarísimo, insisto: si una plantilla compuesta por seis libaneses, cuatro singapurenses, tres malgaches, cinco butaneses y siete vanuatuenses me garantizan cinco de las próximas diez Champions… Vivan Líbano, Singapur, Madagascar, Bután y Vanuatu, que además tiene unas playas fantásticas. Yo lloré el día que Mijatovic le metió el gol a la Juve que valió La Séptima y no el día que a Villar le invitaron a dejar su puesto. Pero yo soy muy raro. Y me hago mayor.
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A mí el equipo de Mortadelo no me representa , yo respeto mucho a Lamine que ha sido quién ha hecho la lista , pero nadie me puede obligar a que apoye a esta selección.
La imagen de mortadelo y Fran Soto en el palco en la final juvenil del pasado domingo y lo que hicieron para no saludar a Butragueño es vergonzosa. El único que saludó fue Karanka
Estoy con el jefe , prefiero luchar y competir antes de pasar por el aro de estos mediocres , a partir de ahora es que MOU haga un equipo competitivo , eso es lo único que me pica.
Pues nada, por fin alguien en 20 años atiende las demandas del socio, incluido el no abonado. Qué bien le sienta la democracia a las instituciones. Pérez tiene que, por fin, mover ficha
Tercer lugar
a mi e da que el motivo para no llevar a Dani Carvajal y si llevar a Borja Iglesias, hay que buscarlo en la recepción en la Moncloa tras la Eurocopa y el entrañable saludo entre Dani Carvajal y Pedro Sánchez.
De la misma forma que llevar a Borja Iglesias en lugar de a Gonzalo, es un forma de recompensar las declaraciones siempre ideológica de Borja,
Esto está funcionando así, al menos hasta que la pericial de joyería, hasta que nivel asciende una parte del blanqueo de capitales organizado desde la oficina de Zeta P.
Hy que multiplicar por 10 aproxidamente el valor de la joyería incautada. Y El importe de delito fiscal, por ingresos no declarados...
Me extraña que a Juanma se le haya escapado el componente político en la decisión de no llevar a Dani Carvajal, quien exhibió desprecio por el Presdente en la recepción en la Moncloa tras la victoria de la Eurocopa.
De la misma forma la convocatoria de Borja Iglesias en detrimento de Gonzalo, tiene bastante de simpatía por las manifestaciones políticas de este intelectual delantero centro.
quirce:
Te leo sin fanatismo pero te contradices. Si para ti Riquelme es la "misma mierd.a que FP pero mas joven", para que quieres elecciones? FP tiene su historia, lo he criticado tambien cuando he creido que se equivocaba, pero Riquelme me parece un demagogo de tres pares de coj.... que destruira el club. Asi de sencillo.
Ni Klopp, ni Haaland, ni asientos, ni bocadillos, ni descuentos. Demagogia pura y dura que traera la ruina del Madrid.
El unico "soplo de aire fresco" que conozco es el buen funcionamiento del club. Que todo es una maravilla? Claro que no, nada, en ningun sitio, es una maravilla. Solo hay que poner una balanza y ver que lo positivo pesa mas que lo negativo.
Criticas a FP por estar no se cuantos anos sin elecciones pero aplaudiste a Fidel Castro que estuvo casi el doble de FP haciendo lo que le salio de sus coj...? Al menos FP no trajo miseria ni destruccion.
Buenos días madridistas.
De este tema ya adelantamos ayer algunos comentarios. Todos sabemos que entran muchos factores en la elección de los seleccionados. En México presionan las televisoras por determinados jugadores por cuestión de publicidad y cosas por el estilo, por afinidad de algunos equipos con los patrocinadores, etc., y seguramente es similar en todo el mundo.
Aquí el problema es como siempre, la doble vara de medir, la mentira, la manipulación. Honestamente yo no creo que Dani esté a la altura de un mundial, pero tampoco lo está Borja Iglesias, ni lo estaba Morata en el pasado. Y si algunas veces han llevado jugadores “para hacer piña”, pues extraña el discurso actual.
Y como también dije ayer ¿a qué español quieren para nuestro equipo?, a Rodri, a Pedri, a Dani Olmo, que todavía no sabemos si puede jugar porque todavía no responde la Federación a su falsa palanca, etc. Y creo que serían los único que podrían servir para algo en nuestro equipo y teniendo mis dudas.
Ya veremos que pasa en el mundial. Respeto el derecho del entrenador a elegir a los jugadores que él considere que pueden darle el mejor rendimiento para su estilo de juego, pero que no mientan y manipulen, cuando todos sabemos qué hay detrás de muchas de sus decisiones.
Mientras mas habla Riquelme mas me asusto. Tengo la impresion, y desearia que alguien me lo aclare si estoy equivocado, que este senor tiene cierta inclinacion hacia lo woke. Demasiada prensa a su favor es para preocuparse.
🚨 #ÚLTIMAHORA 👉🏻 El Real Madrid ROMPE otro récord financiero.
💶 Tras generar €1.161 mil millones en ingresos la temporada pasada, el MÁS ALTO registrado jamás por un club de fútbol, las proyecciones actuales para 2025-26, indican que ahora SUPERAN los 1.200 millones,➡️ una cifra que ninguna organización deportiva ha alcanzado antes.⬅️
Mientras tanto el candidato Riquerique ofrece en su programa que: Bajar la cuota de socio al 50% HASTA QUE SE VUELVA A GANAR OTRA CHAMPIONS LEAGUE.
Hacer esto es una fricada ruinosa de las gordas. Este tío se cree que las Champions se ganan así como así, que es muy fácil, que son 10 partidos de na. Ofrecer la cuota de socio como una ganga es depreciar el valor del club. Claro que habrá primos que estarán muy contentos con la oferta -entre otras- pues nada, a votar a Riquerique para que los socios estén muy contentos y al Madrid que le den por saco.
panyvino:
En cualquier momento dira que pretende meter a todos los socios del Madrid en una ciudad de 15 minutos.
Cubano, todo lo que ha propuesto para los socios son GASTOS, y encima les reduce la cuota el 50% hasta que se gane otra vez la CHAMPIONS. ¿Lo de las actividades de los socios en la Ciudad de los Socios en Valdebebas es para todos los días, para los sábados y domingos, para los días de partido o todos los días? Eso tiene unos gastos enormes en personal e infraestructuras, o tendrán que pagar por ir. Eso no lo ha especificado. Les ha puesto un caramelo en la boca de los socios que lo único que van a obtener es que les suba la glucosa en sangre.
Y los de los bocadillos, no sé, pero yo las veces que he ido me he levantado a por algo en el descanso y he vuelto antes de empezar, no sé dónde irá él a por el bocadillo.
Pero siempre habrá primos que piquen.
Coincido con varios comentarios y cielito lo ha explicado muy bien, de acuerdo con lo de la doble vara de medir. Es algo que me saca de quicio en cualquier ámbito de la vida, las excusas que valen una vez y luego te dicen la contraria. Hace tiempo que sabemos que dan igual los méritos (ya se lo dijo por ejemplo a SR), que van los que quiere estén como estén, pero resulta que ahora eso ya no sirve. Huijsen no está bien, no como Gavi y otros ya mencionados, que ha jugado tanto este año.
La comparación de Carvajal-Morata me ha parecido acertada. Me acuerdo de que cuando fichó Huijsen, en casa dije, a ver lo que tardan en dejar de llevarlo a la selección. Pues justo en lo más importante, has contado con él y te lo dejas fuera en el Mundial.
Yo no llamo a nadie (por Brahim), pero llamas a Lamine (y otros). A mí me da igual quién va o quién deja de ir, siempre va a haber discrepancias con determinados jugadores, pero ya llevamos unos años en que se ha convertido en la selección de los amigos de. Y yo, de verdad, comerme otra vez a Eric y Cubarsí, puf.
El Madrid no ha ganado nada, claro, pero por esa regla de tres, solo puedes llevar jugadores del Bcn o la Real. Cuando el Madrid ganó todo menos la Copa (el Betis) en 2022 ese criterio no importó para el Mundial, ni tampoco en la Euro de 2024.
Luego quieren conciencia de país y los primeros que dan la lata con los equipos son los medios. Tampoco van Trent ni Camavinga, menos lesiones. Ya podían hacer eso mejor durante los parones que ahora.