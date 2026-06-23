De la Fuente y el comodín del periodismo

La pregunta es: después del catastrófico empate ante una selección que completó su convocatoria a través de LinkedIn, ¿era posible que España perdiese o volviera a empatar en el segundo partido ante Arabia Saudí? La selección española aparece ahora mismo clasificada en la tercera posición del ranking de la FIFA tan sólo por detrás de Argentina y de Francia mientras que Arabia, que ha subido dos puestos por cierto, se encuentra en la posición 59 del mundo. ¿Las hay peores? Claro, a partir de la número 60. Pero entre la número 3 y la número 59 del mundo hay una diferencia que tiene que notarse necesariamente sobre el terreno de juego. Y no tiene que ser con los jugadores que De la Fuente se ha llevado al Mundial, no. Quiero decir, te llevas a otros 25 distintos y la distancia entre el nivel del fútbol español y el árabe tiene que ser como mínimo de 4-0. O más. De ahí surge precisamente la sorpresa por el empate a cero ante Cabo Verde, que está clasificada en la posición 63, en el partido inaugural.

Nadie quiere generar nada, Álex Baena, nadie. Y mucho menos el periodismo, así, en abstracto: "el periodismo". El periodismo, Baena, como tú dices, no es más que un termómetro de lo que piensa la gente de tu país, una prolongación de la opinión de los aficionados. Y los aficionados españoles, Álex, pensaban el otro día que el ridículo había sido espantoso. Porque, entre tú y yo, ¡que ahora estemos vendiendo como una heroicidad haberle ganado con facilidad a una selección como Arabia! Entiendo la excitación, ¿eh?, la entiendo. Si después de empatar con Cabo Verde haces lo propio con Arabia… En fin, habría sido terrible. Pero el nivel del fútbol español, Baena, no es ese. España, Baena, tiene que golear a Cabo Verde y también tiene que pasar por la piedra a Arabia. De hecho, y nada más llevarse a cabo el sorteo del Mundial, cuando vimos que quedábamos emparejados con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, absolutamente todos dimos por hecho que España acabaría como primera de grupo. Todos. El primero, Baena, tu seleccionador, que insiste en que España es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial. Hombre, si eres una de las favoritas para ganar el Mundial… ¡al menos serás capaz de ganar a Cabo Verde y a Arabia!, ¿no?

Mira, Álex, yo ya tengo una edad y tú eres un pipiolo, pero veo que me voy a retirar y, pasadas un montón de generaciones, los futbolistas van a seguir repitiendo las mismas chorradas: "Es culpa de la prensa que genera polémicas". Eso es que tú lees la prensa, ¿no? Porque Luis de la Fuente dice que prefiere no leer ciertas cosas. ¿Qué cosas prefieres no leer, De la Fuente? ¿Prefieres no leer que España hizo el ridículo ante Cabo Verde? A lo mejor habrías preferido leer crónicas destacando el buen partido de España en el primer partido del Mundial. Tú no tienes la edad de Baena, seleccionador, tú eres de mi quinta. Y como tanto tú como yo somos talluditos, ambos sabemos a qué juegas. Estás jugando a desviar el tiro. Estás jugando al despiste. Como hacía Clemente. Como hacía Bilardo. Estás buscando un enemigo externo, que habitualmente suele ser el mismo, el periodismo. Utilizas a la prensa para blindar al grupo. Pero, insisto, el desastre ante Cabo Verde fue una cuestión nacional y no sólo del periodismo. Ahora ya entiendo a qué te referías cuando, preguntado por la presencia de Baena en la lista, después de un año bastante mediocre con el Atlético de Madrid, dijiste aquello del gen. El gen de repetir como un loro lo mismo que tú dices.

Decías, "que alguien dude de estos jugadores…" Y si hay quien duda, ¿qué? ¿Qué pasa si hay aficionados que dudan? ¿No pueden dudar? La reacción de ayer es tan prefabricada, tan artificial… ¡Que tú te quejes del periodismo! ¡Tú! ¡Y que se quejen tus futbolistas! Pero si todo son alabanzas para la selección nacional, y probablemente con motivo porque ganó la Eurocopa y habitualmente juega bien al fútbol, pero el lunes pasado lo hizo rematadamente mal. Como tú ya no vas a cumplir los 60, querido Luis, no tengo que explicarte la presión a la que estuvieron sometidos Suárez, Miera, Muñoz, Camacho, Santamaría… A todos les dieron (les dimos) palos hasta en el cielo de la boca. Incluso se le dio a Vicente del Bosque tras la derrota ante Suiza. Y, que yo recuerde, Vicente no salió al día siguiente diciendo que él leía o dejaba de leer. Se la comió. Siguió adelante. Y ganó el Mundial. ¿Y lo que se dijo de Aragonés? Pues con Luis Aragonés pasó lo mismo. Se la comió. Siguió. Y ganó. El otro día su hijo recordaba los palos que le dieron (le dimos) a Luis Aragonés. Por eso lo tuyo de ayer (y significadamente lo del futbolista del gen especial) suena a truco de mago malo. Con otros once jugadores distintos a los que sacaste ayer, Luis, España habría goleado también a Arabia. Y probablemente a Cabo Verde. Hiciste cambios ayer y te salió. O sea, te corregiste a ti mismo. De modo que cometiste un error. Rectificaste y España ganó. Para eso te pagan, para ganar. Y si se trata de rivales bastante más inferiores, con mayor motivo. No leas si no quieres, pero gana. A los periodistas nos pagan para contar lo que vemos. Yo que tú no emplearía tan pronto el comodín de la prensa, no vaya a ser que te haga falta para más adelante. Es largo el Mundial.