De la Fuente y el octavo mandamiento

Está muy bien eso de que un peruano, una rusa, un neozelandés y una china vayan dando uno a uno la convocatoria de España para demostrar que todos somos iguales pero mucho mejor que eso es empezar tratando por igual a todos los futbolistas seleccionables, ¿no? O lo que viene a ser lo mismo, consejos vendo que para mí no tengo. Porque ese, y no otro, ha sido el único problema con Brahim: el chico ha pensado, y yo creo que no sin razón, que a él le trataban de un modo desigual. Hoy, en otra comparecencia absurda y repleta de medias verdades, Luis de la Fuente ha vuelto a pasarse de listo. Ojo, no es nuevo, ¿eh? Clemente nos trataba como si fuéramos todos imbéciles pero al menos él había ganado dos Ligas con el Athletic. Luis Aragonés, que en paz descanse, también tenía ese puntito de soberbia, pero él había ganado una Eurocopa. ¡Y qué decir de Luis Enrique! Luis Enrique es el listillo por antonomasia, pero al menos él lo ganó todo con el Barça. Pero a De la Fuente siempre le noté ese tic de "yo soy el más listo y tú eres el más tonto", desde el primer momento se lo noté.

Vamos a ver, Luis. Hoy no puedes seguir diciendo que tú no llamas a nadie, que tú sólo convocas. Hoy no. En primer lugar porque si no llamaras nunca a nadie deberías empezar a hacerlo porque no será por un problema de tiempo, que tienes todo el del mundo. Pero es que vuelves a mentir una vez más. ¿Cómo que no llamas? Llamaste a Yamal para decirle que sí y a Ramos para decirle que no, aunque luego lo negaras. Y luego llamaste a Laporte. Y luego llamaste a Le Normand. Y a Brahim no le llamaste. ¿Por qué no le llamaste, De la Fuente? Muy sencillo, no le llamaste porque, siempre según tu criterio, Brahim no era tan necesario para España como Laporte, Yamal o Le Normand. Esa es tu opinión, debatible por supuesto pero respetable. Según tu criterio profesional Brahim merecía un trato distinto, menos afectuoso por decirlo de algún modo, porque era menos necesario. Pero el hecho es que tú o uno de los pajes de Rocha mantuvisteis un criterio con unos y otro distinto con otro. ¡Y luego me venís con la igualdad y la chorrada de las nacionalidades! Por ahí sí que no paso.

Si, como has dicho hoy, Brahim no te exigió nada, ¿a santo de qué dijiste el otro día que sí lo había hecho? No lo entiendo. ¿Otra recogida de cable como la de los aplausitos? Si el chico no te había exigido nada, ¿por qué dijiste que sí? ¿Y por qué vuelves a repetir que la decisión de jugar con Marruecos la toma él cuando eres tú quien la toma? Eres tú, De la Fuente, quien empuja a Brahim a aceptar la oferta de jugar con Marruecos porque el chico se perdió un Mundial y la Copa de África por esperarte a ti. Pero, claro, tú estabas muy ocupado llamando a Yamal, a Laporte y a Le Normand. Si a Brahim le anuncian el jueves en la lista de Marruecos es porque tú le has despreciado, no hay más. Es mentira que la decisión la haya tomado él, la has tomado tú. Con el mismo cariño que tú dices tenerle a Brahim, e incluso más, te digo yo a ti que, si es cierto que existe un documento con fecha del día 9 de marzo en el que el futbolista renuncia a jugar con España, debes enseñarlo, De la Fuente. ¿Sabes por qué? Porque no eres creíble. Tú también eres ya mayorcito para tomar decisiones como, por ejemplo, aplaudir o dejar de aplaudir a Luis Rubiales, que te puso ahí, y luego dejarle caer, pero si existe ese documento tienes que enseñarlo. ¿Sabes por qué? Pues porque el entorno del futbolista niega que eso sea así como Brahim negó ayer mismo que te hubiera pedido nada cuando tú dijiste el otro día que sí lo había hecho. Y hoy, De la Fuente, te has negado a ti mismo, De la Fuente negando a De la Fuente. Qué espectáculo.

Yo no te conozco a ti ni al jugador pero veo que tú no haces más que tirarle dardos al chico mientras que Brahim lo único que quería era cariño. Pero claro, si tú no estás para llamar a nadie, como para darle cariño a un futbolista. ¿Sabes qué? Si yo soy Brahim y el 29 de enero escucho a mi seleccionador hablando de chantaje, que es lo que tú hiciste en Onda Cero, el 30 por la mañana te he mandado a esparragar por impresentable. Pero aún así, y dando por hecho que existe ese documento, que yo no creo que exista, el chaval aguantó 3 días de enero, 29 de febrero y 9 de marzo. Cuarenta y un días, De la Fuente, 41. Si como futbolista te conocían como el expreso de Haro, como seleccionador eres más lento que el caballo del malo. La culpa no es toda tuya, ¿eh? En esa casa están más preocupados por agarrar una silla vacía cuando pare la música que de la selección nacional. A la espera de que a la federación llegue gente un poco menos lista pero un pelín más seria, con estos bueyes deberemos arar. Pero no mientas, Luis, que está feo. Lo dice el octavo mandamiento: No darás falso testimonio ni mentirás. No lo hagas más.