No es la primera vez, ni será tampoco la última, que ponga como ejemplo una frase que le dice Laine Hanson, interpretada por Joan Allen, al presidente de los Estados Unidos Jackson Evans, a quien da vida en la gran pantalla Jeff Bridges. Tenéis que ver la película de Rod Lurie, de modo que no os la destriparé más allá de esta frase, que es la clave de la película: "Los principios sólo significan algo si los respetas cuando son inconvenientes". Y viene esto a colación de lo que dijo el otro día Oihan Sancet a propósito de su sueño de jugar un Mundial con Euskadi y lo que acaba de decir Pep Guardiola acerca de que si hubiera existido un estado catalán habría jugado con Cataluña en vez de hacerlo con España. Leo, por ejemplo a Aitor Agirrezabal en Naiz, que es un sitio web en el que aparece integrado Gara, hablar del señalamiento al que, según él, se ha sometido a Sancet por decir que habría preferido jugar con la camiseta de Euskadi. No, no, qué va Aitor, a Sancet no se le ha señalado por su sueño independentista sino por su hipocresía.

A quien sí se señaló sin embargo en su día fue a los 180.000 ciudadanos vascos que, según un estudio reciente del Centro CEU-CEFAS, tuvieron que marcharse del País Vasco entre 1977 y 2022 por persecución política. A todas esas personas y a sus familias sí que se las señaló y no con titulares de prensa, no, o con comentarios en la radio o la televisión sino con pistolas o con paquetes bomba o con amenazas. Lo que se critica de Sancet no es que tenga un sueño, dos o tres, no. Ya lo decía Amado Nervo, "yo he vivido porque he soñado mucho". Soñar es bueno pero lo que no es bueno es tomarle el pelo a la gente, y eso es lo que hizo el otro día Oihan Sancet, que cuando era convocado con España soñaba con la selección nacional española y, ahora que no le llaman, sueña con la selección del País Vasco. Porque ahí está la clave, en que no le convocan para jugar con España y entonces, como ya no le llaman, dice ahora que él sueña con jugar el Mundial con la selección vasca. Vamos, que sueña por conveniencia y no por convicción. Y eso, y no su sueño, es lo que se critica de Sancet.

Es lo mismo que se criticó de Guardiola, de quien nos enteramos que era independentista casi al día siguiente de que colgara las botas. Hasta entonces acudió con normalidad a todas las convocatorias de los diferentes seleccionadores, no dijo nada de sus intereses políticos o de sus anhelos de independencia, y jugó bien al fútbol. Se podría decir que Guardiola fue un buen empleado, trabajó bien para la selección. De haber sido fontanero habríamos dicho de él que arreglaba bien los grifos. De haber sido mecánico habríamos dicho que puso a punto de un modo eficiente el motor del coche. Pero el corazón de Guardiola, por lo que nos dijo cuando dejó el fútbol, no estaba con España. Y yo, qué queréis que os diga, soy de los que piensan que la nación está por encima de las selecciones y que para representar a España en lo que sea tienes que quererla y no soñar con romperla, que es precisamente con lo que parece soñar Guardiola.

Lo que le dice a Xavi Espinosa en el Sport es que si hubiera habido un estado catalán habría jugado con Cataluña pero que, como en ese momento no era viable, jugó con España encantado de la vida. Claro, Pep, jugaste con España encantado de la vida porque el hecho de ser internacional te supuso mejores contratos económicos y seguro que conseguiste también más campañas publicitarias. O sea que hiciste justo lo contrario de lo que hizo la protagonista de la película Candidata al poder porque a ti tus teóricos principios te resultaban inconvenientes económica y deportivamente hablando y entonces decidiste aparcarlos hasta que el físico no te diera para más y dejaran de seleccionarte, y cuando dejaron de llamarte… ¡voilá!, entonces dijiste que eras independentista catalán. Qué cosas, ¿eh? Hay que ver. O sea, no respetaste tus principios.

Oihan Sancet es uno de los que más salta con el cántico "español el que no bote". El jugador del Athletic debutó con la Selección Española absoluta en 2023. Antes ya había jugado en las categorías inferiores. Esto decía el día de su debut con España. https://t.co/0lLyyigrTE pic.twitter.com/ITmG3RGdt4 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 15, 2026

Eso es lo que se criticó de Guardiola y lo que se critica de Sancet, que utilicen el paraguas de una selección en la que no creen para lucrarse económicamente y obtener un beneficio deportivo. No se critica su independentismo, no, estamos en una democracia consolidada y, salvo que le pegues un tiro en la nunca a alguien para imponer tus ideas, puedes defender la pelota a mano, la cesta punta, el alzamiento de bloques de piedra o el reguetón. Si está permitido escuchar a Bad Bunny, ¿cómo no va a estarlo la siega de hierba? Todo tiene cabida en la casa común del estado de Derecho, claro que sí. Pero hay que tener una cara de fibrocemento para jugar 47 veces con España y salir al día siguiente con el lacito apoyando a Junqueras.

Dentro de quince días, si Dios Quiere, habrá que empezar a reconstruir muchas cosas y ésta no va a ser una de las principales pero sí que habría que ir pensando en armar una idea de cara al futuro según la cual tengas que amar a España si quieres representarla a nivel internacional en cualquier disciplina deportiva. No sé cómo se podría hacer eso, no tengo ni idea, pero ya está bien de que, también en esto, nos tomen el pelo a todos. Es sencillo: ¿No quieres a España? No juegas con España. ¿No te sientes español? No juegas con España. ¿Eres independentista canario? Pues perfecto, maravilloso, pero entonces no juegas con España. Mis respetos para Oleguer Presas porque sí defendió sus principios a pesar de que resultaron inconvenientes para él. Mi desprecio para Guardiola y para Sancet. No se les señala por tener un sueño, se les señala por ser unos jetas.