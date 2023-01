Defiendan a Vinicius, carajo, y dejen a Zidane

Supongo que esto del nuevo fútbol debe consistir también en que alguien a quien no conocen ni en Les Champs-Élysées a la hora de comer ataque sin medida ni control a uno de los grandes mitos del balompié mundial, como es el caso de Zinedine Zidane. Una vez le preguntaron a Bill Shankly cuál era para él la directiva perfecta y su respuesta fue demoledora: "La directiva ideal está compuesta por tres hombres, dos muertos y un agonizante". Anoche, en El Chiringuito, Pedrerol era de la teoría de que la salida de pata de banco de Nöel Le Graët era debida a la tensión acumulada por este caballero, que fue por cierto el mismo que decidió cortarle la cabeza a Benzema, que probablemente sea el segundo futbolista francés más talentoso del último cuarto de siglo por detrás del propio Zidane. Según la teoría de Josep, la tensión que habría hecho explotar en RMC al presidente de la Federación Francesa de Fútbol se debería al movimiento subterráneo que, a lo largo de los dos últimos años, habría comandado en la sombra el mismísimo Zizou para postularse como sucesor de Didier Deschamps, que pase lo que pase sigue siendo en mi opinión un tronco como entrenador.

De ser así, que es posible, Le Graët habría sido doblemente cobarde con Zidane puesto que tiró la piedra y escondió la mano blanda. Si efectivamente Zidane se ha postulado para ser seleccionador de Francia, que no tengo por qué dudarlo aunque tampoco haya pruebas de ello, debería haberlo dicho y no sólo haberlo sugerido. Y con nombres y apellidos y no con insidias porque contra esas no puede uno defenderse. A Noël le ha caído encima el diluvio universal, si se me permite el chiste malo, porque todo el mundo se ha posicionado del lado de Zidane, que, conociéndole, no responderá. Incluso, y esto sí que me ha llamado la atención, del lado de Zizou se ha puesto el Real Madrid, que es como si lo hubiera hecho la Juventus de Turín, por poner un caso, porque al Madrid, que yo sepa, esto ni le va ni le viene. Y aquí nos paramos...

Si hay algo errático en el Real Madrid de Florentino Pérez es sin lugar a dudas la política de comunicación, que a veces parece dirigida por Quim Torra. De acuerdo, Zidane jugó en el Real Madrid, luego fue entrenador del Real Madrid, lo ganó todo como jugador y como entrenador del Real Madrid y es indiscutiblemente uno de sus mitos, pero éste es un problema interno francés, que afecta a los franceses y que deben resolver ellos. Sin irse necesariamente tan lejos, aquí mismo, en Valdebebas, cuentan que el Real Madrid tiene ahora a un chaval en el primer equipo, uno cuya piel es de color negro y al que llaman "mono" un domingo sí y otro también con absoluta impunidad en los campos de España. Vinícius creo que se llama el chico. Me parece que es precisamente el jugador que marcó el gol en la final de la Copa de Europa que le dio la Decimocuarta al Madrid, pero no me hagan mucho caso. A lo mejor el Quim Torra que dirige la comunicación madridista piensa que el club blanco es tan global, tan universal, tan cosmopolita y tan transversal que debe pringar en todos los calderos menos en el suyo, pero yo soy de los que creen que es mejor empezar ocupándose del propio trasero que del culo ajeno. Si no es por Rüdiger a veces, que acaba de llegar, en el Madrid da la impresión de que nunca hay nadie cuando Vini llama a la puerta: ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Hola? ¿Sabéis que me han vuelto a llamar "negro"? ¿Y "maricón" en el mismo pack? ¿Hola? ¿Estás ahí, Quim Torra?

Le Gräet se ha pasado tres pueblos pero lo ha hecho en Francia y con un francés. Y, salvo que Tebas apriete mucho, el Real Madrid no juega aún en la todopoderosa Ligue 1. Constituye para mí un misterio sin resolver el que, habiendo como hay en el Madrid gente tan lista y con tanta capacidad, la política de comunicación pegue estos tumbos. Defiendan a Vinícius, carajo, que a Zidane no le hace falta. O, ya puestos, a Benzema, que aunque es francés aún juega en el Madrid. A Karim le sacaron de la selección por la puerta de servicio y nadie dijo ni mu. ¿Defender a Zidane de Le Gräet? ¿En serio? No tiene el Real Madrid baches propios en el camino para ir por ahí a buscar otro ajeno.