Djokovic, apóstol de la patanería en la Tierra

Sólo falta que Novak Djokovic reconozca que no se llama Novak sino Pepe y no se apellida Djokovic sino López, que no nació hace 34 años en Belgrado sino hace 40 en Alcalá del Júcar y que no es un hombre sino una mujer. Eso sí, sus defensores (que, por pudor, están en clara retirada salvo los más fanatizados) seguirán defendiendo su libertad, libertad, sin ira libertad también para mentir, que es lo que ha hecho esté auténtico patán desde que decidiera levantar en Australia la carpa del circo Ringling. A sabiendas de que era positivo por Covid, el Dan Defensor de los negacionistas se reunió con un periodista de L'Equipe, según él para no dejarle colgado. Pero Djokovic es libre para mentir. También mintió en su declaración a la administración australiana cuando, al ser preguntado por su historial de viajes, ocultó que había estado en España, en concreto en Marbella. Pero Djokovic es libre para mentir.

En este momento existen serias dudas acerca de que la QR presentada en la aduana fuera auténtica; ahora dice que no le notificaron el positivo hasta el día 17 de diciembre y, sin embargo, en el documento rellenado por él mismo y por el cual obtuvo la excepción médica en la que se basó precisamente el Tribunal federal del Circuito para dejarle participar en el Abierto australiano, afirma textualmente que "el 16 de diciembre de 2021 me hicieron la prueba y me diagnosticaron SARS-CoV-2". Pero Djokovic es libre para mentir. A Djokovic le viene muy bien desmentirse ahora a sí mismo porque el día 17, uno después de haber sido diagnosticado de Covid según él mismo atestiguó, tuvo un acto multitudinario con niños en el que aparece sin mascarilla. Al reconocer que salió de su casa sabiendo que era positivo, Djokovic no sólo se mete en un jardín con Australia sino también con su propio país, Serbia.

La primera ministra Ana Brnabic ya ha reconocido en la BBC que la mala actuación de Djokovic debería tener consecuencias y que su actitud supone una violación clara del protocolo sanitario. Djokovic estuvo efectivamente en Serbia dos semanas antes de viajar hasta Australia vía España tal y como han confirmado dos testigos oculares. El testimonio de estas dos personas entra en franca colisión con el anuncio realizado como parte de los procedimientos de Inmigración para la entrada de Djokovic en Australia. Pero Djokovic, claro, es libre para mentir. La última en poner el grito en el cielo ha sido Martina Navratilova; la ex tenista, ganadora de 18 Grand Slam, ha dicho que si alguien quiere ser un líder necesita antes ser un ejemplo, y ese ejemplo se basa en hacer lo que es bueno para el bien común. Djokovic es libre para mentir y poner en riesgo la salud del periodista de L'Equipe, de los niños con los que estuvo el día 17 y de todos aquellos con los que se haya cruzado por la calle a sabiendas de que había contraído el virus. Menudo ejemplo, ¿eh? Vaya elemento. Qué cara más dura.

Pero lo que me da más repugnancia de todo esto no es que Djokovic haya mentido por su obsesión por conquistar un torneo de tenis, no. Ni siquiera que su mal ejemplo haya sido utilizado por los negacionistas, tampoco. Lo más asqueroso de todo ha sido, una vez más, la utilización política y el manoseo de una figura tan excelsa como la de Rafa Nadal. Aprovechando un claro ángulo muerto en la coherencia argumental de VOX, que defiende la soberanía nacional española pero recela de la soberanía nacional australiana, desde Podemos se ha querido enfrentar al partido de Santi Abascal con el mejor deportista español de todos los tiempos. Una auténtica basura. Pero es que a Rafa, que siempre ha sido todo lo contrario que Djokovic, o sea un ejemplo a seguir, se le ha zarandeado por aficionados o no aficionados españoles al tenis, como si él hubiera sido el único en defender que hay que cumplir las normas.

Todo ha sido, como decía, nauseabundo y poco edificante, pero probablemente esta triste historia suponga el relato costumbrista de la era que nos ha tocado vivir a todos, la del First Dates y la Isla de las tentaciones. Probablemente Novak Djokovic, si es que se llama así y no Pepe (o Pepa) López, sea el líder que se merece un sector de la población en este siglo XXI en el que, como cantaba Gardel pero acerca del anterior, sigue habiendo chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblé. Libre para mentir. Libre para contagiar. Libre para saltarse las normas. Y quién sabe si también libre para jugar en Australia, aunque sinceramente creo que cada día que pasa el Apóstol de la patanería en la Tierra lo tiene más complicado.