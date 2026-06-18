El afán desestabilizador del señor Pérez no conoce fronteras

Para el Real Madrid no existen fronteras en su afán desestabilizador. Primero, si recordáis, atacó con saña a la selección nacional de España. Hasta Chattanooga, en el estado de Tennessee, marcharon los peligrosos hombres de negro del perverso Florentino Pérez con la única misión de sacar de quicio a un futbolista en concreto, Marc Cucurella. Y con ese objetivo trazado desde el mismísimo epicentro del mal, situado en el estadio Santiago Bernabéu, en concreto en la T4, y cuando menos se lo esperaban los inocentes hombres del angelical Luis de la Fuente, ¡zas!, ¡te pillé!, ¡ya no te escapas!, el Real Madrid anunció a traición y por la espalda el fichaje del lateral izquierdo catalán. A veinticuatro horas de un partido trascendental y ante un rival peligrosísimo, la letal selección de Cabo Verde, el Real Madrid soltaba la bomba y desconcentraba a todos. Ante la selección se abría de repente un profundísimo abismo de consecuencias imprevisibles.

Pero ahí no ha acabado la cosa, no, qué va. El mal no para, el mal no tiene fin. Decía al comienzo que para el Real Madrid no hay fronteras cuando de provocar una tensión innecesaria se trata, de ahí precisamente que los hombres de negro del pérfido Florentino Pérez hayan viajado desde Chattanooga hasta Palm Beach, en Florida, para destilar su veneno anunciando de forma oficial el fichaje de uno de los pilares del equipo que dirige Roberto Martínez, y me estoy refiriendo a Bernardo Silva: ¿cómo le habrá sentado al bueno de Bernardo el desayuno al saber que firma por dos años más uno con el mejor club deportivo de la historia? ¿Se le habrá quitado el apetito? ¿Y la siesta? ¿Se habrá podido echar la siesta al tener la confirmación de que iba a poder cumplir al fin su sueño de niño y jugar en el Real Madrid? ¿Habrá podido conciliar el sueño Bernardo? ¿Estará triste Bernardo? ¿Será Bernardo objeto de burlas por parte de sus compañeros? ¿Habrá beneficiado a la República Democrática del Congo, que era la rival de los portugueses en el debut mundialista, esta bomba informativa?... Parece que no.

Pero quien pensase que el Real Madrid iba a parar ahí se equivocaba. No señor. Para nada. Es la particular lógica del mal: ¿que no le afecta a Cucurella que anunciemos su fichaje un día antes de enfrentarse a Cabo Verde? ¡Te vas a enterar, España! ¡Tú no me conoces a mí! ¡Tú no sabes con quién estás hablando! ¿Contra qué selección juega España el domingo? ¿Contra la temible Arabia? Muy bien: ¿qué equipo aporta más jugadores al combinado nacional? El Barça, ¿no? Pues ya está: voy a hacer oficial la denuncia presentada ante la UEFA por el caso Negreira. En su comunicado, el Real Madrid apunta a la "existencia de evidencias relevantes que refuerzan de forma concluyente los indicios ya conocidos desde el inicio sobre la existencia de pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable". El Real Madrid señala el riesgo sistémico de máxima gravedad que suponen esos pagos para la integridad de la competición y evidencia la existencia de una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral". En el colmo de los colmos de la maldad, el Madrid pide que se reanude el expediente disciplinario incoado en su día, se muestra muy crítico con el hecho de que esta situación se haya prolongado en el tiempo sin que nadie haya tomado cartas en el asunto y solicita al máximo organismo del fútbol europeo que adopte las necesarias medidas disciplinarias tendentes a garantizar el correcto funcionamiento de las competiciones.

¡Ya está sembrada la cizaña! ¿Pero quién, a excepción del malvado Real Madrid, estaba pendiente de esta nadería cuando lo importante es el Mundial? ¿A quién, salvo al maléfico Florentino Pérez, le preocupa que el Barça estuviera pagándole durante 17 años un total de 8,4 millones de euros al hombre que decidía los ascensos y los descensos arbitrales? ¿Pero no han cobrado las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero cerca de medio millón por maquetar unos informes? ¿A quién le importan 8 kilos? Lógicamente, como era de prever, el inmaculado Fútbol Club Barcelona ha respondido. ¿Cómo? Pues pidiéndole a Javier Tebas, Louzán y el señor éste que vino a revolucionarlo todo pero que no quiere ni oír hablar de Negreira, que actúen contra "el señor Pérez". El señor Pérez.

Otro Mundial que se ha cargado el Real Madrid. Y todo porque Luis de la Fuente no convocó a Dani Carvajal. ¿O era a Huijsen? ¿Tan difícil era para el Real Madrid mirar para otro lado como hace el resto de la Liga española? ¿Era tan complicado para el Real Madrid fingir como que no pasa nada como hacen los demás? ¡Pues no! Parece que el afán de notoriedad del "señor Pérez", como dice el Barça, esa necesidad que tiene el madridismo de creerse el centro del universo, ha podido más que la estabilidad de la concentración española. ¿Cómo caerá esta noticia? ¿Le harán los futbolistas del Barça a Cucurella el mismo vacío que le hicieron en su día a Álvaro Arbeloa con el consentimiento de Vicente del Bosque? Y lo que es más importante de todo: ¿qué dirá de esto Santiago Segurola? ¿Y Alfredo Relaño, qué dirá de esto Relaño? ¿Y Riquelme? ¿Qué dirá de esto Enrique Riquelme, que era el caballo de Troya? Don Enrique prefería no meterse demasiado en el jardín y resulta que el malvado señor Pérez ha decidido llamarle pan al pan y al vino vino. Y en pleno Mundial. Ave María Purísima. ¿Dónde nos conducirá todo esto? Hay que escuchar a Segurola, a ver qué dice.