El Athletic contra el equipo del Régimen Sanchista

Debo confesar que para mí era inimaginable que el Athletic Club de Bilbao se convirtiera en el último símbolo de la resistencia por la decencia en el fútbol español. Inimaginable. Sí porque el resto asiste impertérrito, absorto, embobado, agilipollado en suma, al recital de actuaciones limítrofes con el fair play financiero y con el otro juego limpio por parte de un Fútbol Club Barcelona que es como si oyera llover. Es lo que quieren y es efectivamente lo que van a tener. Y cuando Sánchez abandone La Moncloa, que la abandonará, pasará el tiempo y sabremos, con o sin documentos por medio, que este lamentable trato de favor tuvo el visado del huído de la justicia Puigdemont. De otro modo es impensable.

Hoy le han preguntado a Laporta por el malestar del Athletic a propósito del caso Williams, que es el penúltimo caso de enfrentamiento entre ambos clubes, y el presidente del Barça ha calificado la situación actual como "incidentes" y "malos entendidos". ¿Es un incidente perseguir a un futbolista que no es tuyo y que tiene contrato en vigor con otro club y hacerlo público además reconociendo que el chico sueña con jugar en el Barça? ¿Y qué es exactamente lo que no hemos entendido correctamente del hecho de que el club catalán le pagara durante 17 años al vicepresidente arbitral un total de 8,4 millones? Yo lo he entendido bien: 17 años, 8’4 millones, ¿dónde está la duda? La directiva del Barça trata como auténticos gañanes a los otros 41 clubes que forman la Liga de Fútbol Profesional, y si lo hace sin encontrar resistencia alguna sólo puede ser por un doble motivo, o bien porque les guste ser humillados, o sea que tengan ciertos tics masoquistas, o bien porque se lo merezcan, se merezcan ser maltratados y puestos en evidencia.

Por eso digo que el primer, y quién sabe si último, atisbo de dignidad en el fútbol español lo está protagonizando el Athletic Club. Lo va a hacer, eso sí, en absoluta soledad. Si a Jon Uriarte se le ha pasado por la cabeza encontrar entre sus colegas a un solo valiente que dé la cara por él, que se vaya olvidando porque lo lleva claro. Y lo va a hacer porque el caso Williams ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia bilbaina. La directiva del Athletic se ha puesto manos a la obra y ya ha advertido a Tebas, que es otro que habla mucho pero que está a la luna de Valencia, que no se fían de que el club catalán esté cumpliendo la famosa norma 1:1. Estos días, y con motivo de un asunto vinculado con la Liga femenina, tanto Uriarte como el director general, Jon Berasategui, se encuentran en Madrid y ya le han trasladado tanto a la Liga como a la federación, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando, que van a controlar hasta el último centimillo. Hace una semana Tebas afirmaba que el Barça aún no cumplía con la norma 1:1, de forma que hace 7 días el club catalán podía fichar a Joan García, como así ha sido, pero no es capaz de inscribirlo. Y con Williams sucede lo mismo.

Yo no sé si el Athletic lo logrará. No lo sé, lo desconozco. Soy pesimista porque la Brunete culé pasa por encima de todos. No sé si conseguirá frenar al Barça ante el ensimismamiento generalizado. Pero confieso que resulta emocionante comprobar que aún queda, como decía, un mínimo rastro de dignidad en el fútbol español. Es posible que el Athletic pierda porque está claro que el Barça es el equipo del Régimen Sanchista, pero es digno de aplauso ver cómo se defiende, cómo da la cara por sus socios y aficionados aunque se la vayan a partir y cómo defiende su centenaria historia. Insisto en que es bueno que Jon Uriarte sepa cuanto antes que está absolutamente solo en esta batalla, que es una lucha sin cuartel pero personal, individual y solitaria. Nadie le va a echar una mano y, si pierde, que es posible que pierda, nadie va a mirar hacia atrás. Pero, incluso en la derrota, la gente de bien no podrá por menos que admirar en este Athletic el carácter del león, que se autoproclama rey pero no por las Copa del Rey, no, qué va, sino por algo mucho más trascendental: la dignidad. En otras Ligas serias, como por ejemplo la francesa, se adoptan medidas drásticas contra aquellos que toman el pelo a los demás, pero aquí no. Aquí se premia al burlador y se deja solo al burlado. Pero hay alguien que no quiere pertenecer al club de los silentes de la mugrienta Liga Negreira y yo, gratamente sorprendido, se lo reconozco. ¡Ánimo en esa lucha desigual contra el equipo del Régimen Sanchista!